Đàm Vĩnh Hưng: "Không phải lúc nào cũng đem tiền ra nói chuyện"

Mới đây, tại chương trình MASTER by AA ORIGINAL ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ về bí quyết giữ gìn sức hút, tên tuổi của mình suốt nhiều năm qua.



Anh nói: "Tôi không phủ nhận với một nghệ sĩ ở Việt Nam mà có thời gian hoạt động dài như tôi là hơi hiếm.

Điều đó bắt buộc từ bản thân tôi. Tôi phải tự nghĩ làm cái gì để không rơi vào cái guồng của nghệ sĩ thông thường. Đa phần nghệ sĩ sau 50, 60 năm tuổi đời sẽ chọn giải pháp lập gia đình, có con cái, an phận thủ thường.

Tôi không chịu được như vậy, đó là cái nết của tôi, tính cách tôi trước tiên là như thế.

Sau đó, là do thời tới. Do ăn ở của tôi thế nào mới được Tổ nghề cấp cho visa hành nghề dài hạn như thế. Tôi phải biết đối xử với mọi người xung quanh, với cộng đồng xã hội thế nào cho đúng. Tôi nhận về được những gì thì phải chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình.

Có những cái không phải lúc nào cũng đem tiền ra nói chuyện. Phải biết cống hiến, lăn xả ở khắp mọi loại hình sân khấu để đến gần khán giả hơn.

Tôi luôn có một suy nghĩ, phải làm sao để đảm bảo cho cái tên tuổi mình được hot hoài. Cứ như thế thì cái nồi cơm của tôi sẽ lớn hoài. Còn nếu cứ ngủ im dần thì nồi cơm cũng nhỏ dần. Tôi không chịu được điều đó, tôi là người ham mê danh vọng, nên tôi phải biết duy trì.

Chắc ông trời cũng thương tôi, thấy tôi tội nghiệp nên cho tôi một món quà nhỏ nhỏ là biết suy nghĩ, đoán trước thị phần, canh được nhạc này nhạc kia.

Ví dụ, ở thời điểm 2005, tôi đang ở vị trí ngôi sao nhạc trẻ nhưng dám bước chân sang khu vườn nhạc xưa, Bolero dù lúc đó Bolero không có đất sống, bị nhạc trẻ và nhạc ngoại đè bẹp.

Tôi một mình đi vào con đường Bolero rồi dần dần nở hoa từ từ, đến một lúc Bolero nở rộ trở lại. Cả Việt Nam lại nghe Bolero, hàng loạt cuộc thi, chương trình về Bolero mở ra, cái gì cũng Bolero.

Sau đó tôi thấy Bolero bị bội thực lại nhảy về nhạc trẻ. Tôi phải chuẩn bị cho mình những bến đáp cho mình từ trước".