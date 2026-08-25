Biệt thự rộng gần 600m2 của Lệ Quyên

Được mệnh danh là "nữ hoàng phòng trà", nữ ca sĩ Lệ Quyên được đông đảo khán giả yêu mến vì giọng hát nội lựuc, thường xuyên biểu diễn trong nước và tại hải ngoại. Ở tuổi U45, cô có cuộc sống sung túc với biệt thự xa hoa, xe sang cùng bộ sưu tập hàng hiệu đắt đỏ. Nhiều khán giả trầm trồ trước khối tài sản khủng của Lệ Quyên sau hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Một trong những tài sản gây chú ý của Lệ Quyên là căn biệt thự rộng 589m² tại TP.HCM. Cơ ngơi gây ấn tượng bởi kiến trúc bề thế, không gian rộng rãi và nội thất sang trọng. Nữ ca sĩ dành nhiều tâm huyết để thiết kế, bài trí từng khu vực trong nhà, tạo nên không gian sống mang đậm dấu ấn cá nhân.

Được mệnh danh là "nữ hoàng phòng trà", nữ ca sĩ Lệ Quyên sở hữu tên tuổi đắt show, thường xuyên biểu diễn trong nước và tại hải ngoại. Ảnh: FBNV

Căn biệt thự của Lệ Quyên tọa lạc tại TP Thủ Đức, TP.HCM, có diện tích khoảng 589m², gồm một tầng trệt và hai tầng lầu. Theo thông tin được chia sẻ trên truyền thông, nữ ca sĩ mua lại một căn nhà rồi dành khoảng 2 năm để thiết kế, cải tạo và hoàn thiện không gian sống. Cơ ngơi được hoàn thiện vào năm 2021, từng được Lệ Quyên xem như món quà tự thưởng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Biệt thự gây ấn tượng ngay từ bên ngoài với kiến trúc mang hơi hướng phương Tây, kết hợp các chi tiết cổ điển và hiện đại. Tông trắng chủ đạo cùng thiết kế bề thế khiến căn nhà được nhiều người ví như một "tòa lâu đài". Phía trước biệt thự là sân vườn rộng, hồ bơi và nhiều mảng xanh, tạo cảm giác như một không gian nghỉ dưỡng riêng tư giữa lòng thành phố. Nữ ca sĩ từng gây choáng khi tiết lộ 3,6 tỷ chỉ đủ để mua cổng nhà của biệt thự.

Căn biệt thự của Lệ Quyên tọa lạc tại TP Thủ Đức, TP.HCM, có diện tích khoảng 589m², gồm một tầng trệt và hai tầng lầu. Ảnh: FBNV

Biệt thự này hoàn thiện vào năm 2021 sau khoảng 2 năm thiết kế, cải tạo. Ảnh: FBNV

Biệt thự có kiến trúc mang hơi hướng phương Tây, kết hợp các chi tiết cổ điển và hiện đại. Ảnh: FBNV

Bước vào bên trong, biệt thự của Lệ Quyên tiếp tục gây chú ý bởi cách bài trí sang trọng. Nữ ca sĩ ưu tiên các gam trắng, kem, kết hợp cùng những mảng ánh kim, tạo nên tổng thể vừa sáng vừa có cảm giác cổ điển.

Phòng thay đồ là một trong những khu vực nổi bật nhất trong biệt thự. Không gian này nằm liền kề phòng ngủ chính và khu vực bồn tắm, được bố trí hệ thống tủ kính lớn. Bên trong là bộ sưu tập quần áo, túi xách, phụ kiện và trang sức của nữ ca sĩ. Với cách sắp xếp chỉn chu, căn phòng mang dáng dấp của một showroom thời trang thu nhỏ.

Phòng ngủ chính cũng được thiết kế theo phong cách đồng nhất với toàn bộ căn nhà. Các món nội thất có kiểu dáng cầu kỳ nhưng được tiết chế bằng gam màu sáng, giúp không gian không bị nặng nề. Trong khi đó, phòng khách được thiết kế theo hướng mở, tận dụng hệ thống cửa vòm để đưa ánh sáng tự nhiên vào nhà.

Biệt thự của Lệ Quyên bài trí sang trọng nhưng vẫn mang đậm dấu ấn cá nhân. Ảnh: FBNV

Ngay khu vực sảnh, Lệ Quyên tạo điểm nhấn bằng một mảng đá xuyên sáng cỡ lớn. Cầu thang xoắn với những đường cong mềm mại cũng trở thành chi tiết nổi bật, khiến tổng thể căn biệt thự thêm phần ấn tượng. Phòng khách không sử dụng quá nhiều đồ trang trí mà tập trung vào sự hài hòa giữa màu trắng, kem và ánh kim.

Khu vực bếp được kết nối trực tiếp với phòng khách, tạo sự liền mạch cho không gian sinh hoạt chung. Đảo bếp kích thước lớn vừa phục vụ nhu cầu sử dụng vừa giúp các thành viên dễ dàng trò chuyện khi nấu nướng. Bàn ăn rộng được kết hợp với những mảng kính, tạo hiệu ứng phản chiếu và khiến căn phòng có cảm giác thoáng hơn.

Đối với Lệ Quyên, phòng ăn không chỉ là một phần trong thiết kế của biệt thự mà còn là nơi gắn với những khoảnh khắc đời thường. Đây là không gian để gia đình cùng ngồi lại, dùng bữa và trò chuyện sau những ngày bận rộn.

Phòng khách được thiết kế theo hướng mở, tận dụng hệ thống cửa vòm để đưa ánh sáng tự nhiên vào nhà. Ảnh: FBNV

Không chỉ chú trọng đầu tư cho nội thất, Lệ Quyên còn dành một phần diện tích đáng kể để thiết kế không gian ngoài trời. Sân vườn được phủ nhiều cây xanh, điểm xuyết hoa và bố trí các khu vực nghỉ ngơi, tạo cảm giác như một khoảng resort thu nhỏ giữa thành phố. Đây cũng là góc được nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân.

Khu vực xung quanh được bố trí bàn ghế với tông trắng, gỗ, hài hòa với kiến trúc chung của căn nhà. Nữ ca sĩ từng gọi nơi đây là một "góc nhỏ bình yên giữa thành phố", nơi cô có thể thư giãn và tận hưởng thời gian riêng.

Tổ ấm của cô còn có khoảng sân vườn, hồ bơi lớn. Ảnh: FBNV

Lệ Quyên được khán giả biết đến với danh xưng "nữ hoàng phòng trà" nhờ nhiều năm hoạt động âm nhạc và sở hữu lượng người hâm mộ lớn. Bên cạnh sự nghiệp, nữ ca sĩ cũng nhiều lần khiến công chúng chú ý bởi phong cách thời trang sang trọng cùng bộ sưu tập hàng hiệu.

Không chỉ có căn biệt thự gần 600m² tại TP.HCM, Lệ Quyên còn được biết đến với việc sở hữu nhiều bất động sản khác ở trong và ngoài nước. Nữ ca sĩ từng chia sẻ hình ảnh về những không gian sống tại Đà Lạt và Mỹ, cho thấy cô có cuộc sống khá kín tiếng nhưng sung túc sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.