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Tuyển Việt Nam "xoá dớp" trên sân Mỹ Đình

| | Lifestyle

Đội tuyển Việt Nam cần phải xóa "cái dớp" không thắng trên Mỹ Đình trước Thái Lan.

Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình từng là nơi chứng kiến nhiều khoảnh khắc lịch sử chói lọi của bóng đá Việt Nam, nhưng mỗi khi đối đầu kình địch Thái Lan, mảnh đất này lại trở thành điểm tựa đầy trăn trở suốt hơn một thập kỷ qua. Đứng trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra vào ngày 26/8, thầy trò HLV Kim Sang-sik không chỉ gánh vác mục tiêu chạm tay vào chiếc cúp vô địch, mà còn mang theo sứ mệnh chấm dứt chuỗi trận không thắng đầy "dớp" kỵ rơ ngay tại thánh địa của mình.

Tuyển Việt Nam hướng đến chiến thắng ở trận lượt về ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Hữu Đệ/VFF)

Thống kê quá khứ

Trong hơn 10 năm qua, tuyển Việt Nam trải qua 4 lần tiếp đón Thái Lan ở Mỹ Đình nhưng chỉ thu về 2 trận hòa và 2 trận thua. Từ thất bại đậm 0-3 ở vòng loại World Cup tháng 10/2015, trận hòa 0-0 nghẹt thở năm 2019, đến màn rượt đuổi tỷ số 2-2 tại chung kết lượt đi AFF Cup 2022 và gần nhất là trận thua 1-2 hồi tháng 9/2024. Ngay cả ở thời điểm đăng quang năm 2008, cú đánh đầu lịch sử của Công Vinh cũng chỉ giúp chúng ta khép lại trận lượt về với tỷ số hòa 1-1. Những chiến thắng hiếm hoi của bóng đá Việt Nam trước người Thái trên sân nhà thời gian qua lại diễn ra tại Việt Trì, khiến Mỹ Đình vô tình trở thành rào cản tâm lý dai dẳng.

Lợi thế thắng 2-0 ở trận lượt đi mang lại cho đội tuyển Việt Nam khoảng trống an toàn rất lớn. Về mặt lý thuyết, một kết quả hòa hay thất bại với cách biệt tối thiểu vẫn đủ giúp đội bóng áo đỏ nâng cao chức vô địch. Tuy nhiên, việc giơ cao cúp vàng bằng một kết quả không trọn vẹn ngay trước sự cổ vũ của hơn 40.000 khán giả nhà là điều mà toàn đội không mong muốn. "Voi chiến" chưa bao giờ e sợ không khí tại Mỹ Đình và luôn biết cách trừng phạt những khoảnh khắc lơi lơ của chủ nhà.

Trận đại chiến sắp tới vì thế trở thành bài kiểm tra khắc nghiệt về bản lĩnh và sự tỉnh táo. Một chiến thắng thuyết phục không chỉ giúp tuyển Việt Nam khẳng định vị thế thống trị khu vực, mà còn là lời khẳng định đanh thép để chính thức đóng lại chương lịch sử nhiều ám ảnh trước đối thủ duyên nợ nhất Đông Nam Á.

Theo Tiên Tiên

Đời sống pháp luật

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