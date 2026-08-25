Harper Beckham - ngôi sao mới của gia tộc Beckham gây sốt với nhan sắc tiểu mỹ nhân, vóc dáng phổng phao, lấn át cả mẹ - Victoria

Gia đình Beckham tiếp tục tận hưởng một mùa hè xa hoa tại những điểm đến nổi tiếng bậc nhất Địa Trung Hải. Sau Ibiza và Côte d’Azur, David Beckham, Victoria Beckham cùng các con đã đặt chân tới Portofino - thị trấn ven biển nước Ý vốn được xem là một trong những “thiên đường nghỉ dưỡng” yêu thích của giới siêu giàu và người nổi tiếng.

Lần này, sự chú ý đặc biệt đổ dồn vào Harper Beckham. Cô út nhà Beckham vừa bước sang tuổi 15 nhưng đã nhanh chóng gây ấn tượng với phong cách thời trang ngày càng trưởng thành, nữ tính và mang đậm hơi thở mùa hè.

Harper Beckham nổi bật với nhan sắc tiểu mỹ nhân

Mới đây, chính tay Harper đã chia sẻ một khoảnh khắc đặc biệt trong kỳ nghỉ bên mẹ, khiến netizen trầm trồ vì visual ngày càng thăng hạng của con gái duy nhất mà David Beckham và Victoria vô cùng thương yêu. Trong ảnh, hai mẹ con Victoria và Harper cùng tạo dáng trước biển xanh và những chiếc du thuyền phía xa.

Harper diện một chiếc váy trắng hai dây dáng dài, chất liệu nhẹ với họa tiết chìm tinh tế. Cô kết hợp trang phục với sandal cao gót màu đen, để mái tóc vàng dài xõa tự nhiên. Vẻ ngoài của Harper mang đúng tinh thần nghỉ dưỡng Địa Trung Hải: nhẹ nhàng, nữ tính nhưng không kém phần sang trọng. Đặc biệt gyowng mặt thanh tú, làm da căng bóng khoẻ khoắn cùng vóc dáng phổng phao của thiếu nữ khiến Harper mang đầy vẻ cuốn hút, có phần lất át mẹ.

Harper Beckham khoe visual xinh đẹp bên mẹ (Ảnh: IGNV)

Đứng bên cạnh con gái, Victoria lại lựa chọn một diện mạo quyến rũ hơn. Nhà thiết kế diện trang phục xuyên thấu tông nude phủ bên ngoài bikini họa tiết hoa màu tối, kết hợp kính râm bản lớn và những món trang sức nhỏ. Hai mẹ con dù theo đuổi hai phong cách khác nhau nhưng lại tạo thành một cặp đôi vô cùng ăn ý trong khung cảnh biển xanh.

Đáng chú ý, trên bức ảnh, Harper viết dòng chữ “My whole world” kèm những trái tim dành cho mẹ. Victoria sau đó cũng đăng lại khoảnh khắc này và viết: “I love you so much Harper!!!”. Chỉ một vài dòng ngắn ngủi cũng đủ cho thấy mối quan hệ đặc biệt giữa hai mẹ con. Victoria từng gọi Harper là “bạn thân nhất của mẹ”, trong khi cô út nhà Beckham dường như cũng xem mẹ là một trong những người quan trọng nhất trong cuộc sống.

Nếu Victoria là người đã tạo dựng dấu ấn thời trang riêng trong gia đình Beckham, Harper đang dần cho thấy cô cũng có khả năng tiếp nối tinh thần ấy theo cách của thế hệ mới. Không cần những bộ cánh quá cầu kỳ, cô bé 15 tuổi chinh phục người hâm mộ bằng những lựa chọn nữ tính, thanh lịch và rất hợp với không khí nghỉ hè.

Vóc dáng của Harper tuổi 15 (Ảnh: BackGrid)

Harper sở hữu nhan sắc xinh đẹp (Ảnh: Getty)

Cô út lớn lên trong tình yêu thương, bao bọc của đại gia đình Beckham (Ảnh: IGNV)

Harper cực kì thân với mẹ (Ảnh: IGNV)

Và được bố yêu chiều hết mực (Ảnh: IGNV)

Harper Beckham là một trong những thiếu nữ nổi tiếng nhất thế giới (Ảnh: BackGrid)

Harper - cô con gái đặc biệt của David Beckham

Là con út và cũng là con gái duy nhất trong gia đình, Harper từ lâu đã nhận được sự cưng chiều đặc biệt từ David. Cựu danh thủ từng thừa nhận anh nghiêm khắc với các con trai hơn và gần như không thể nói “không” với Harper. David từng chia sẻ rằng dù yêu tất cả các con như nhau, anh rõ ràng có cách đối xử khác biệt với cô con gái út: “Tôi chẳng có quyền lực gì với cô bé ấy cả".

Harper cũng ngày càng cho thấy sự quan tâm tới thời trang và thế giới hình ảnh. Thay vì theo đuổi con đường thể thao giống bố, cô dường như có nhiều điểm chung hơn với Victoria - người mẹ đã xây dựng sự nghiệp thành công trong lĩnh vực thời trang sau thời kỳ hoạt động âm nhạc.

Ảnh: BackGrid

Ảnh: BackGrid

Ở tuổi 15, Harper vẫn giữ được vẻ hồn nhiên nhưng phong cách cá nhân đã bắt đầu hình thành rõ rệt. Xuất hiện tại Portofino với outfit trắng tối giản, cô cho thấy mình hoàn toàn có khả năng trở thành một gương mặt thời trang đáng chú ý của thế hệ Beckham tiếp theo.

Từ cô em út thường xuất hiện bên cạnh bố mẹ, Harper Beckham đang dần có một vị trí riêng trong ánh nhìn của công chúng. Và với màn xuất hiện đầy nữ tính tại Portofino, cô gái 15 tuổi có lẽ đang bước vào giai đoạn mới: không còn chỉ là “con gái nhỏ của David Beckham”, mà đang trở thành một gương mặt thời trang đáng chú ý của gia tộc Beckham.