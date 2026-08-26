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Doanh nhân Lê Hoàng Diệp Thảo hiện tại

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Các chia sẻ của bà Diệp Thảo hiện tại chủ yếu liên quan đến công việc.

Trong số những nữ doanh nhân được công chúng quan tâm tại Việt Nam, bà Lê Hoàng Diệp Thảo - vợ cũ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ - vẫn là cái tên thường xuyên được nhắc đến. Bên cạnh cuộc ly hôn kéo dài 7 năm (từ năm 2015 - 2022), cuộc sống và hành trình kinh doanh của nữ CEO cũng được nhiều người theo dõi.

Hiện tại, bà Lê Hoàng Diệp Thảo vẫn đang giữ vai trò nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc TNI King Coffee. Trên tài khoản Facebook chính thức với 358 nghìn người theo dõi, những chia sẻ của nữ doanh nhân phần lớn liên quan đến công việc, các hoạt động kinh doanh và những cuộc gặp gỡ đối tác.

Gần nhất, ngày 25/8, bà Diệp Thảo cho biết mình vinh dự đón tiếp Đại sứ Pakistan cùng Tham tán thương mại Pakistan đến thăm trụ sở King Coffee. Trong buổi gặp gỡ, hai bên đã trao đổi về cơ hội hợp tác và phát triển giao thương giữa hai quốc gia.

Bài đăng gần nhất của bà Diệp Thảo (Ảnh chụp màn hình)

Nữ CEO cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh trong những hội nghị, những chuyến công tác tại nhiều quốc gia. Trong phần lớn các chuyến đi, hình ảnh của bà gắn liền với các hoạt động liên quan đến cà phê, từ gặp gỡ đối tác đến quảng bá thương hiệu.

Nếu công việc xuất hiện thường xuyên trên trang cá nhân thì hình ảnh về cuộc sống đời thường ít khi được bà Diệp Thảo chia sẻ. Những hình ảnh đời thường của nữ CEO vì vậy luôn thu hút sự quan tâm mỗi khi được đăng tải.

Ở tuổi 53, bà gây chú ý với phong cách thanh lịch cùng vẻ ngoài được nhiều người nhận xét là trẻ trung so với tuổi.

“Chị Thảo rất xinh đẹp và tài giỏi. Rất ngưỡng mộ chị. Chúc chị luôn xinh đẹp và thành công rực rỡ”, “Chị càng ngày trẻ đẹp quá ạ”, “Thời con gái chắc chị Thảo cũng Hoa khôi nức tiếng”, “Chị Thảo trông rất trẻ trung, xinh đẹp và giỏi giang”, “Thích nét đằm thắm quý phái của chị này, sự bản lĩnh làm nên vẻ đẹp quyến rũ”, “Nhìn chị rất dịu dàng, sâu lắng. Chúc chị thật nhiều sức khỏe. Mình có sức khỏe là làm được tất cả những gì mình mong muốn”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Bà Diệp Thảo hiếm khi đăng ảnh đời thường (Ảnh: FBNV)

Song song với hoạt động điều hành doanh nghiệp, nữ doanh nhân những năm qua tích cực tham gia các hoạt động xã hội và từ thiện, đồng thời cùng doanh nghiệp khởi xướng nhiều chiến dịch cộng đồng.

Trong lĩnh vực kinh doanh, Lê Hoàng Diệp Thảo là gương mặt có nhiều năm gắn bó với ngành cà phê. Sinh năm 1973, bà từng tham gia vào quá trình phát triển thương hiệu Trung Nguyên và G7, sau đó xây dựng thương hiệu King Coffee của riêng mình. Tên tuổi của bà vì thế gắn với biệt danh "Nữ tướng cà phê".

Bà Diệp Thảo cũng hiếm khi nhắc đến các con. Được biết bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ kết hôn năm 1998, có 4 người con với những cái tên lần lượt là Trung Nguyên, Bình Nguyên, Thảo Nguyên và Tây Nguyên.

Đến tận năm 2021, 2 người con trai cả là Trung Nguyên và Bình Nguyên mới cùng mẹ xuất hiện tại sự kiện công khai. Trong khi đó 2 người con gái là Thảo Nguyên và Tây Nguyên thường được mẹ đăng ảnh hồi bé.

Bà Diệp Thảo tại sự kiện khai trương cửa hàng King Coffee ở TP.HCM (Ảnh: King Coffee)

Nữ doanh nhân tại Hội nghị Cà phê Quốc tế 2026 (Ảnh: King Coffee)

Một số hình ảnh khác của bà Diệp Thảo (Ảnh: FBNV)

Doanh nhân Lê Hoàng Diệp Thảo hiện tại - Ảnh 8.Cảnh tượng tại quán cà phê mới của bà Lê Hoàng Diệp Thảo

Quán cà phê King Coffee Nguyễn Duy của bà Lê Hoàng Diệp Thảo mới khai trương với không gian được thiết kế theo hướng hiện đại, thoáng, với nhiều khu vực phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Theo S.A

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