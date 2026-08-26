Đội hình Việt Nam vs Thái Lan: Đình Bắc đá chính, Xuân Son bất ngờ dự bị?

Với thắng lợi 2-0 trong trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam nắm lợi thế lớn trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2026. Dù vậy, HLV Kim Sang-sik cùng học trò vẫn cần đặc biệt cảnh giác trong cuộc tái đấu với Thái Lan. Voi chiến vẫn luôn cho thấy sự đáng sợ trong khả năng kiểm soát thế trận và tổ chức những pha phối hợp tấn công biến hóa cùng những cú sút xa uy lực.

Nhiều khả năng, đội tuyển Việt Nam sẽ nhập cuộc với thế trận phòng ngự phản công. Trong thế trận này, HLV Kim Sang-sik dành vị trí tiền đạo cắm cho Đình Bắc. So với Nguyễn Xuân Son, Đình Bắc thua kém về mặt thể hình. Nhưng tầm hoạt động rộng, khả năng pressing liên tục cùng những tình huống đi bóng lắt léo là những yếu tố có thể giúp Đình Bắc mang tới hiệu quả.

Đình Bắc sẽ đảm nhận vị trí cao nhất trên hàng công

30 phút cuối trận lượt đi đã cho thấy hàng thủ Thái Lan vất vả ra sao khi phải đối mặt với Đình Bắc. Trong trận chung kết lượt về, tiền đạo xứ Nghệ hứa hẹn tiếp tục mang đến những bài toán khó cho Voi chiến.

Sát cánh trên hàng công với Đình Bắc sẽ là Hai Long và Đỗ Hoàng Hên. Cặp đôi của Hà Nội FC đã để lại dấu ấn trong trận lượt đi. Hai Long ghi bàn mở tỉ số trận đấu trong khi Đỗ Hoàng Hên kiến tạo nên bàn thắng thứ hai. Bộ đôi cầu thủ này vừa mang tới những tình huống phản công sắc bén vừa có thể hỗ trợ phòng ngự.

Hai Long đã sẵn sàng phá lưới Thái Lan thêm lần nữa

Cặp tiền vệ trung tâm dự kiến là Lê Phạm Thành Long và Hoàng Đức. Lê Phạm Thành Long chơi thấp hơn và đảm nhận nhiệm vụ phòng ngự từ xa đồng thời điều tiết lối chơi. Còn Hoàng Đức sẽ phát huy khả năng sáng tạo với những tình huống cầm bóng đột phá bất ngờ, dứt điểm từ xa hoặc chọc khe.

Hàng phòng ngự - nơi HLV Kim Sang-sik luôn muốn đảm bảo sự ổn định - sẽ giữ nguyên những cái tên từng đá chính trong trận chung kết lượt đi. Bộ ba trung vệ là Xuân Mạnh, Thành Chung và Đoàn Văn Hậu. Thủ môn là Patrik Lê Giang. Còn 2 vị trí chạy cánh thuộc về Trương Tiến Anh và Văn Vĩ.

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2026 Việt Nam vs Thái Lan diễn ra lúc 20h00 ngày 26/8 trên SVĐ Mỹ Đình.