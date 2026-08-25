HLV Kim Sang-sik nhảy hiphop

Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 gặp đội tuyển Thái Lan tối ngày 26/8.

Nắm lợi thế chiến thắng 2-0 từ trận lượt đi ngay trên sân Rajamangala, HLV Kim Sang-sik cùng tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã mang đến sự giải tỏa tâm lý bằng tinh thần vô cùng hân hoan.

Trong buổi họp báo trước trận đấu, khi phóng viên đặt câu hỏi về khả năng nhảy ăn mừng nếu đăng quang trên sân Mỹ Đình, Đình Bắc hào hứng khẳng định cả anh lẫn người thầy người Hàn Quốc đều rất thích nhảy, đồng thời hứa hẹn toàn đội sẽ cùng nhau "quẩy" hết mình. Đáp lại học trò, chiến lược gia sinh năm 1976 tươi cười chia sẻ rằng ông sẵn sàng nhảy nếu người hâm mộ mong muốn, đồng thời kỳ vọng Đình Bắc sẽ ghi bàn ở trận lượt về để hai thầy trò cùng thực hiện một vũ đạo đặc biệt ngay trên sân.

"Em hay HLV rất thích nhảy, nếu ngày mai đội giành chiến thắng cả đội sẽ cùng nhảy", Đình Bắc chia sẻ.

Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik cho biết: Nếu các cầu thủ và người hâm mộ muốn thì tôi cũng sẽ nhảy. Thực sự tôi rất mong ngày mai sẽ ghi bàn, tôi và Đình Bắc sẽ cùng ăn mừng một điều nhảy nào đó.

Điệu nhảy của HLV Kim Sang-sik

Đây không phải là lần đầu tiên hình ảnh điệu nhảy ngẫu hứng gắn liền với hành trình chinh phục đỉnh cao của vị thuyền trưởng người Hàn Quốc. Tại ASEAN Cup 2024, ông Kim Sang-sik từng gây bão truyền thông sau khi cùng tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan đêm 05/01/2025. Giữ đúng cam kết trước giải, nhà cầm quân này đã cởi bỏ hoàn toàn sự nghiêm túc, hòa mình vào điệu nhảy hip-hop sôi nổi cùng các học trò ngay trên mặt cỏ, trước khi tiếp tục tái hiện những động tác vũ đạo hóm hỉnh trong phòng họp báo giữa những tiếng reo hò phấn khích.

HLV Kim Sang-sik nhảy khi tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 (Ảnh: TX)

Điệu nhảy "thương hiệu" này thực chất bắt nguồn từ năm 2021, thời điểm ông còn dẫn dắt Jeonbuk Hyundai Motors tại K League 1. Khi đó, trước vòng đấu quyết định vương miện vô địch, ông hứa sẽ biểu diễn hip-hop nếu đội nhà nâng cúp. Ngay khi bước lên đỉnh vinh quang, ông cởi bỏ hình ảnh vị HLV trầm lặng, đội mũ ngược, đeo dây xích và nhún nhảy cực sung ngay tại lễ trao giải, tạo nên khoảnh khắc biểu tượng của bóng đá xứ kim chi.

Với HLV Kim Sang-sik, vũ đạo không đơn thuần là sự phấn khích sau mỗi danh hiệu, mà còn là cách để thu hẹp khoảng cách thế hệ. Phong cách quản lý "bóng đá anh em" cùng sự cởi mở, chân thành ấy đã biến những điệu nhảy của ông thành lời khẳng định cho tình đoàn kết và nguồn năng lượng tích cực xuyên suốt hành trình thành công của Đội tuyển Việt Nam.