Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 322.500.000 đồng của Đoàn Ngọc Hội SN 1982 vào tài khoản BIDV của Ngô Ngọc Huy

Ngày 23/8 vừa qua, Công an xã Hoàng An phối hợp với Công an phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ đã kịp thời hỗ trợ một trường hợp công dân nhận lại tiền do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 22/8, Công an xã Hoàng An tiếp nhận thông tin của công dân Đoàn Ngọc Hội (SN 1982, trú tại thôn Bắc Hoàng Vân, xã Hoàng An). Anh cho biết trong quá trình giao dịch ngân hàng đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 322.500.000 đồng vào tài khoản của người lạ. Lo lắng trước sự việc trên, anh Hội đã đến Công an xã Hoàng An đề nghị hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an xã Hoàng An đã nhanh chóng tiến hành xác minh. Qua xác minh, lực lượng Công an xã Hoàng An xác định người nhận số tiền chuyển nhầm là ông Ngô Ngọc Huy (SN 1970, trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ).



Đến ngày 23/8/2026, Công an xã Hoàng An đã phối hợp với Công an phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ liên hệ, trao đổi với ông Ngô Ngọc Huy về sự việc trên. Quá trình làm việc với cơ quan Công an, ông Huy xác nhận tài khoản ngân hàng BIDV của mình có nhận được số tiền 322.500.000đ và ông Huy đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền trên cho ông Hội.

Ông Đoàn Ngọc Hội nhận lại tiền chuyển khoản nhầm từ ông Ngô Ngọc Huy tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Nhận lại được tài sản, ông Hội bày tỏ sự xúc động, viết thư cảm ơn tới cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hoàng An và Công an phường Vĩnh Yên đã tận tình hỗ trợ, giúp nhanh chóng nhận lại số tiền bị chuyển nhầm.



Qua sự việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản, số tiền, nội dung chuyển khoản trước khi thực hiện xác nhận các giao dịch để tránh xảy ra sai sót không đáng có. Đồng thời khi phát hiện có giao dịch chuyển nhầm, người dân cần chủ động liên hệ cơ quan Công an gần nhất hoặc ngân hàng để được hướng dẫn, hỗ trợ xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Phú Thọ