Tin vui cho các gia đình có nhà riêng tại Hà Nội: Dự kiến được hỗ trợ 6 triệu đồng trong trường hợp sau

Hiện HĐND TP Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn từ năm 2026-2030.

Ảnh: Báo Chính phủ

Theo Dự thảo, mức hỗ trợ kinh phí lắp đặt hệ thống điện mặt trời hộ gia đình được quy định như sau:

- Trường hợp điện mặt trời hộ gia đình không lắp đặt hệ thống lưu trữ điện: Mức hỗ trợ kinh phí lắp đặt là 1.000.000 đồng (một triệu đồng) cho 01 kWp tổng công suất định mức của các tấm quang điện lắp đặt trong hệ thống, nhưng không vượt quá 3.000.000 đồng (ba triệu đồng).

- Trường hợp hệ thống lưu trữ điện được lắp đặt đồng bộ với điện mặt trời hộ gia đình: Ngoài khoản hỗ trợ theo quy định trên, được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng (một triệu đồng) cho 01 kWh tổng dung lượng của hệ thống lưu trữ điện, nhưng không vượt quá 3.000.000 đồng (ba triệu đồng).

Như vậy, mức hỗ trợ tối đa cho cả hệ thống điện mặt trời và lưu trữ điện dự kiến là 6 triệu đồng/hộ gia đình. Mức hỗ trợ sẽ được xác định theo công suất, dung lượng ghi trên tài liệu kỹ thuật của thiết bị và không vượt quá chi phí thực tế hợp pháp mà hộ gia đình đã thanh toán sau khi trừ khoản hỗ trợ khác của Nhà nước cho cùng nội dung đầu tư, nếu có.

Nguồn kinh phí hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện tại nhà ở riêng lẻ trên trên địa bàn thành phố Hà Nội được bố trí từ nguồn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã.

Theo Dự thảo, UBND cấp xã sẽ tiếp nhận hồ sơ của hộ dân. Chủ tịch UBND cấp xã sẽ ban hành quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ đối với trường hợp đủ điều kiện hỗ trợ. Việc chuyển kinh phí hỗ trợ cho chủ hộ được thực hiện theo thông tin tài khoản đã đăng ký. Tổng thời gian tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và chuyển kinh phí hỗ trợ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Dự thảo cũng nêu rõ các trường hợp sẽ bị thu hồi kinh phí hỗ trợ nếu hộ gia đình tự ý tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần trước thời hạn cam kết 3 năm; cung cấp hồ sơ giả mạo, sai sự thật; sử dụng hệ thống điện mặt trời hộ gia đình sai mục đích, vi phạm quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, an toàn điện hoặc quy định về bảo vệ môi trường đến mức phải thu hồi kinh phí hỗ trợ theo kết luận, quyết định của cơ quan có thẩm quyền.