Lời khuyên cho các gia đình đang trồng cây quất

Không ít gia đình có thói quen giữ lại cây quất cảnh sau Tết để trồng và chăm sóc quanh năm. Tuy nhiên, sau thời gian được đưa từ ngoài trời vào nhà, cây thường bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nhiệt độ, ánh sáng và độ ẩm..

Theo các chuyên gia, để cây quất tiếp tục sinh trưởng, người trồng cần chú ý từ giai đoạn cây còn được chưng trong nhà cho đến khi trồng lại.

Kiểm tra kỹ tình trạng sức khỏe của cây

Sức khỏe của cây là yếu tố quan trọng quyết định khả năng tái sử dụng sau khi chưng các dịp lễ, tết.

Trong thời gian chưng quất, khoảng nửa tháng có thể bổ sung một lượng nhỏ phân vi sinh. Đồng thời, cần duy trì độ ẩm cho cả đất và cây. Người trồng có thể dùng bình phun tạo ẩm hoặc nhẹ nhàng vẩy nước lên lá mỗi ngày. Khi tưới, nên tưới từ từ quanh gốc để tránh làm đất bị lún.

Cách chăm sóc này giúp cây duy trì bộ lá xanh, hạn chế rụng lá và giữ quả tốt hơn trong thời gian trưng bày.

Tránh để quất bị sốc nhiệt khi di chuyển môi trường

Việc đưa cây quất từ môi trường ngoài trời vào trong nhà, hoặc ngược lại, có thể khiến cây chịu sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Tình trạng sốc sinh lý có thể biểu hiện qua rụng lá, rụng quả hoặc héo cành.

Do đó, nên đặt cây ở nơi có nhiệt độ tương đối ổn định, tránh sát điều hòa, lò sưởi, bếp hoặc vị trí bị nắng chiếu trực tiếp. Khi phòng quá nóng, có thể mở cửa thông thoáng hoặc đưa cây đến nơi mát hơn trong vài giờ. Việc tăng độ ẩm có thể thực hiện bằng cách phun sương quanh tán, nhưng tránh phun trực tiếp lên hoa và quả.

Nếu thời tiết lạnh, nên đưa cây đến nơi kín gió, có ánh sáng tán xạ, đồng thời hạn chế sử dụng nước quá lạnh để tưới. Quan trọng nhất là thay đổi môi trường từ từ và không liên tục di chuyển cây trong thời gian ngắn.

Kích thích ra rễ nếu định trồng lại

Khoảng 10 ngày trước khi trồng lại, người chăm cây có thể sử dụng chế phẩm kích thích ra rễ, pha theo hướng dẫn trên bao bì rồi tưới xuống gốc. Mục đích là hỗ trợ hình thành rễ mới, giúp cây thích nghi tốt hơn với môi trường đất mới.

Nếu trên cây vẫn còn quả khi chuẩn bị trồng, mọi người nên ngắt toàn bộ số quả. Đồng thời, cắt bỏ khoảng một nửa lượng lá để giảm nhu cầu sử dụng nước và dinh dưỡng trong giai đoạn bộ rễ chưa kịp phát triển và bám chắc vào đất.

Chọn đất và vị trí trồng phù hợp

Đất trồng quất cần tơi xốp, thoáng khí, đủ ẩm và giàu dinh dưỡng. Độ pH phù hợp được khuyến nghị ở mức 5-6.

Nếu trồng trực tiếp xuống vườn, nên chọn khu vực đất cao, tránh nơi trũng hoặc thường xuyên đọng nước vì dễ khiến rễ bị thối. Với cây trồng trong chậu, cần chọn chậu có kích thước lớn hơn tán cây, đồng thời có lỗ thoát nước. Khi cây phát triển mạnh, nên chuyển sang chậu lớn hơn.

Bổ sung dinh dưỡng và kiểm tra sâu bệnh

Sau khi trồng khoảng 5-7 ngày, người trồng có thể xới nhẹ phần đất quanh gốc, cách gốc khoảng 20-30 cm. Việc này giúp đất thông thoáng, tạo điều kiện để rễ hấp thu dinh dưỡng.

Khoảng 15 ngày sau khi trồng, có thể bắt đầu bổ sung phân cho cây. Phân có thể được hòa với nước để tưới quanh gốc hoặc bón trực tiếp vào đất, tùy loại phân sử dụng.

Với những cây đã có dáng đẹp, chỉ cần tỉa bớt lá và cành để giữ hình dáng. Nếu muốn tạo thế mới, có thể để cây phát triển cành lá trước rồi tiến hành cắt tỉa, uốn tạo dáng sau.

Thời tiết ẩm ướt có thể tạo điều kiện cho nấm phát triển, trong khi các loại sâu, rệp cũng có thể gây hại cho thân, lá và rễ. Vì vậy, khi chăm sóc hằng ngày, người trồng nên quan sát toàn bộ cây để phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường và có biện pháp xử lý phù hợp.

Tránh những sai lầm khiến cây nhanh suy

Một trong những lỗi phổ biến nhất là tưới quá nhiều nước. Khi thấy cây có dấu hiệu héo, nhiều người liên tục tưới nước, khiến bầu đất bị úng, rễ thiếu oxy và cây càng suy yếu. Nên chỉ tưới khi bề mặt đất đã se khô và luôn bảo đảm chậu có khả năng thoát nước tốt.

Đặt cây sai vị trí cũng có thể khiến quất nhanh xuống sức. Những nơi sát điều hòa, bếp, lò sưởi hoặc bị nắng gắt chiếu trực tiếp đều không phù hợp. Cây nên được đặt tại khu vực thoáng, có ánh sáng tán xạ và nhiệt độ ổn định.

Ngoài ra, liên tục đưa cây ra vào giữa trong nhà và ngoài trời cũng khiến quất phải thay đổi môi trường quá nhanh, dễ dẫn đến rụng lá và quả. Nếu cần thay đổi vị trí, nên thực hiện từ từ để cây có thời gian thích nghi.

(Tổng hợp/Ảnh minh họa: Internet)