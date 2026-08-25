Một ứng dụng của Vingroup bất ngờ thông báo dừng hoạt động

Những ngày cuối tháng 8, người dùng khi mở ứng dụng VinBus bắt đầu nhận được một thông báo đáng chú ý. Ngay trên màn hình chính, VinBus hiển thị pop-up với tiêu đề “Thông báo dừng hoạt động ứng dụng VinBus”.

Theo nội dung thông báo, “để nâng cao trải nghiệm, từ 1/9/2026 VinBus sẽ chuyển sang nền tảng ứng dụng GreenSM”. Phía dưới là nút “Mở VinBus trên GreenSM”, cùng các thông điệp về nhiều dịch vụ tiện lợi, nhiều tính năng mới và trải nghiệm tốt hơn.

Như vậy, sau hơn 3 năm tồn tại dưới dạng một ứng dụng độc lập, VinBus App chuẩn bị hoàn thành vai trò của mình. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là thay đổi nói trên chỉ liên quan tới ứng dụng VinBus, không phải thông báo dừng vận hành các tuyến xe buýt điện mang thương hiệu này.

Thông báo hiển thị tren thiết bị của người dùng khi truy cập vào ứng dụng (Ảnh chụp màn hình)

VinBus đã xuất hiện trên Green SM từ cuối năm 2025

Việc chuyển người dùng sang Green SM thực tế đã được chuẩn bị từ trước.

Theo thông báo chính thức của Green SM, từ ngày 8/11/2025, dịch vụ VinBus đã được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng Green SM. Thời điểm triển khai, tính năng này có mặt tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Nha Trang và Phú Quốc.

Sau khi cập nhật Green SM lên phiên bản phù hợp, người dùng có thể nhìn thấy biểu tượng VinBus ngay tại màn hình chính. Một số chức năng được công bố gồm tìm kiếm và xem lịch trình các tuyến VinBus, theo dõi hành trình thực tế của xe theo thời gian thực, tìm trạm, tìm tuyến, chỉ đường tới trạm trên bản đồ và theo dõi Chỉ số Cây Xanh.

Điều này cho thấy việc ứng dụng VinBus riêng dừng hoạt động từ tháng 9/2026 là bước tiếp theo trong quá trình đưa các nhu cầu di chuyển lên một nền tảng chung.

Trước đó, tháng 2/2025, trong thông tin về chương trình hợp tác giữa Hà Nội Metro với Green SM, VinBus, FGF và V-Green, Green SM từng đề cập mục tiêu kết nối các phương thức di chuyển xanh và giao thông công cộng trên một ứng dụng duy nhất nhằm tạo thuận tiện cho người dùng.

Trên ứng dụng Green SM đã có tích hợp sẵn VinBus (Ảnh chụp màn hình)

Từng rời VinID để có ứng dụng riêng

Đây không phải lần đầu nền tảng số phục vụ hành khách VinBus được chuyển đổi.

Ngày 17/3/2023, VinBus chính thức phát hành ứng dụng riêng mang tên “VinBus - Tìm buýt dễ dàng” trên App Store và Google Play. Ứng dụng khi đó hỗ trợ hành khách tra cứu mạng lưới xe buýt tại Hà Nội, TP.HCM và Phú Quốc, bên cạnh những chức năng như mua, gia hạn và quản lý vé tháng, lưu tuyến hoặc trạm yêu thích và gửi phản hồi về chất lượng dịch vụ.

Một tháng sau, từ ngày 18/4/2023, mini app VinBus trên VinID chính thức ngừng hoạt động sau gần 2 năm. Người dùng được hướng dẫn chuyển sang ứng dụng VinBus riêng để tiếp tục tra cứu thông tin.

Nhìn lại quá trình này, nền tảng dành cho người sử dụng VinBus đã trải qua ba giai đoạn đáng chú ý: từ mini app trên VinID, chuyển thành ứng dụng VinBus độc lập, trước khi các tính năng VinBus tiếp tục được đưa lên Green SM.

Người dùng VinBus cần lưu ý gì?

Trước thời điểm ứng dụng VinBus dừng hoạt động từ ngày 1/9, người dùng nên cài đặt hoặc cập nhật Green SM lên phiên bản mới nhất, đồng thời kiểm tra trước mục VinBus để làm quen với cách tìm tuyến, trạm và theo dõi hành trình.

Ảnh minh họa - Nguồn Tạp chí Kinh tế & Môi trường

Với những người thường xuyên đi một số tuyến cố định, nên lưu lại số hiệu tuyến, điểm lên - xuống quen thuộc để tránh lúng túng trong thời gian đầu chuyển nền tảng. Riêng hành khách sử dụng vé tháng tại Hà Nội cần tiếp tục thực hiện theo hệ thống vé giao thông công cộng điện tử của thành phố, thay vì mặc định rằng vé tháng sẽ được chuyển sang Green SM.

Quan trọng nhất, việc dừng ứng dụng riêng không đồng nghĩa xe buýt VinBus ngừng hoạt động; thay đổi chủ yếu nằm ở nền tảng mà hành khách sử dụng để tra cứu và tiếp cận dịch vụ.



