Ecopalace đồng hành cùng sự phát triển của Đắk Lắk tại Lễ hội Ẩm thực Sầu riêng 2026

Từ vùng trồng đến sự kiện quy mô cấp tỉnh

Nói đến Đắk Lắk là nói đến vùng đất của những sản vật mang tầm vóc quốc gia, nơi văn hóa đại ngàn được tôn vinh qua hai sự kiện quy mô bậc nhấ t trong năm: Lễ hội Cà phê và Lễ hội Sầu riêng. Nếu Lễ hội Cà phê từ lâu đã trở thành một biểu tượng truyền thống quen thuộc, thì năm 2026 lại ghi dấu một cột mốc đột phá của Lễ hội Sầu riêng khi vượt ra khỏi khuôn khổ vốn chỉ gắn liền với vùng trồng trọng điểm Krông Pắc để bứt phá lên quy mô cấp tỉnh, làm tiền đề hướng tới tầm vóc quốc gia, mở ra bước phát triển mới cho thương hiệu Sầu riêng Đắk Lắk.

Với chuỗi 17 hoạt động trải dài từ văn hóa, ẩm thực, du lịch đến xúc tiến thương mại, dự kiến đón 300.000 lượt khách, sự kiện mang chủ đề "Sầu riêng Đắk Lắk – Kết nối vươn xa" đã vượt ra khỏi khuôn khổ quảng bá nông sản để hướng tới khát vọng kiến tạo nên những giá trị trường tồn, hình thành nên di sản của cả một vùng đất.

Trong đó, nếu các diễn đàn vĩ mô quy tụ hàng trăm doanh nghiệp quốc tế mở ra cơ hội xuất khẩu, thì các không gian tương tác cộng đồng lại là điểm chạm sôi động, n ổi bật là Lễ hội Ẩm thực Sầu riêng Đắk Lắk 2026 – nơi hướng tới xác lập kỷ lục 102 món ăn đặc sắc kết hợp sầu riêng, trở thành một trong những điểm thu hút dòng người trải nghiệm đông đảo bậc nhất mùa lễ hội.

Lễ hội Ẩm thực Sầu riêng Đắk Lắk 2026 trở thành một trong những hoạt động kết nối nông nghiệp với thương mại, đầu tư, văn hóa và du lịch.

Mạnh mẽ vươn mình trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Đắk Lắk, sầu riêng giờ đây không chỉ là chìa khóa mang đến nguồn thu nhập bền vững, nâng tầm chất lượng cuộc sống cho người dân, mà còn là động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phồn vinh chung của toàn tỉnh. "Lễ hội Ẩm thực Sầu riêng Đắk Lắk 2026" không chỉ là dịp để tôn vinh một trong những nông sản giá trị của v ùng đất Tây Nguyên, mà còn tôn vinh những người trồng, những người đầu bếp tài hoa, và xa hơn là cả nền văn hóa ẩm thực Đắk Lắk, nâng cao giá trị ngành hàng và giới thiệu hình ảnh Đắk Lắk đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Khi Ecopalace trở thành một phần của lễ hội

Giữa một lễ hội đang được nâng tầm cả về quy mô lẫn mục tiêu, Ecopalace lựa chọn đồng hành với vai trò Nhà tài trợ chính của Lễ hội Ẩm thực Sầu riêng Đắk Lắk 2026.

Theo định hướng của dự án, một không gian đô thị cao cấp không chỉ được tạo nên bởi kiến trúc hay những công trình hiện đại, mà giá trị bền vững còn đến từ khả năng hòa mình vào đời sống của vùng đất, kết nối con người và góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị kinh tế, văn hóa đặc trưng của địa phương.

Bởi vậy, việc đồng hành cùng Lễ hội Ẩm thực Sầu riêng Đắk Lắk 2026 chính là cách Ecopalace hòa mình vào nhịp đập kinh tế - văn hóa của Đắk Lắk, vượt ra khỏi định nghĩa của một dự án bất động sản thuần túy. Hơn cả một không gian sống đẳng cấp, Ecopalace mang khát vọng trở thành một biểu tượng phồn vinh gắn liền với đà vươn mình của địa phương – một di sản kiến trúc đương đại góp phần điểm tô cho bức tranh văn hóa trường tồn của vùng đất đại ngàn.

Lễ hội Ẩm thực Sầu riêng diễn ra tại Ecopalace từ ngày 15 – 23/8, đưa dự án trở thành một điểm trải nghiệm trong chuỗi sự kiện của tỉnh.

Từ nơi ở đến điểm đến mới của Buôn Ma Thuột

Trực tiếp trở thành địa điểm tổ chức Lễ hội Ẩm thực Sầu riêng Đắk Lắk 2026 từ ngày 15 – 23/8, tại Ecopalace, sầu riêng được đưa vào một trải nghiệm gần với đời sống đô thị hơn thông qua ẩm thực, giao lưu, mua sắm và các hoạt động cộng đồng.

Điều đó đưa Ecopalace trở thành một trong ba tọa độ hot hàng đầu của Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026, nơi người dân và du khách có thể trực tiếp thưởng thức, khám phá những sáng tạo ẩm thực từ loại trái cây đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên.

Ecopalace trở thành một trong những tọa độ được săn đón bậc nhất của Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026.

Quan trọng hơn, những dòng khách thực tế tìm đến dự án trong mùa lễ hội đang giúp một không gian bất động sản từng bước được chuyển hóa thành không gian của hoạt động và trải nghiệm. Đây cũng là cách Ecopalace từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển của mình, tiếp tục tăng cường các hoạt động kết nối văn hóa, thương mại, giải trí và cộng đồng, hướng tới trở thành một điểm đến mới trong đời sống đô thị Buôn Ma Thuột.

Đồng hành cùng sự phát triển của Đắk Lắk

Đằng sau một mùa lễ hội là câu chuyện lớn hơn về cách địa phương chuyển hóa thế mạnh nông nghiệp thành giá trị thương mại, du lịch và văn hóa. Việc trở thành Nhà tài trợ chính Lễ hội Ẩm thực Sầu riêng Đắk Lắk 2026 cũng nằm trong định hướng dài hạn của Ecopalace, gắn quá trình phát triển dự án với sự phát triển kinh tế, du lịch, văn hóa và diện mạo đô thị của Đắk Lắk.

Những hoạt động văn hóa, ẩm thực và cộng đồng được kỳ vọng góp phần tạo sức sống cho không gian đô thị và thương mại tại Ecopalace.

Ở góc độ phát triển đô thị, sức sống của một khu vực thương mại không chỉ đến từ những công trình được xây dựng, mà còn từ khả năng tạo ra dòng người, trải nghiệm và lý do để khách hàng quay trở lại.

Lễ hội Ẩm thực Sầu riêng Đắk Lắk 2026 vì thế mang đến một phép thử thực tế cho định hướng này. Từ những hoạt động văn hóa – ẩm thực quy mô lớn, dự án có cơ hội hình thành những điểm chạm đầu tiên với cộng đồng, tạo thói quen ghé đến và mở rộng khả năng kết nối giữa cư dân, du khách với các hoạt động kinh doanh trong tương lai.

Từ vùng đất tạo nên những nông sản giá trị, một diện mạo đô thị mới đang từng bước hình thành, và trong hành trình đó, Ecopalace đặt mục tiêu trở thành một trong những tâm điểm giao thương, giải trí và văn hóa mới, góp phần kiến tạo biểu tượng phồn vinh của Buôn Ma Thuột.

Thông tin dự án:

Vị trí: 02 Mai Hắc Đế, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Website:

Hotline: 0823222216