Địa phương sắp lên thành phố trực thuộc Trung ương mới nhất của Việt Nam miễn phí hoạt động này cho người dân

Chiều 24/8, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh hiện nay.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, kết quả biểu quyết điện tử có 478/478 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, tương đương 100% số đại biểu có mặt. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/9/2026. Thành phố Quảng Ninh sau khi thành lập có diện tích tự nhiên dự kiến 6.231,27 km2, dân số hơn 1,52 triệu người và 54 đơn vị hành chính cấp xã.

Ngay trước dấu mốc này, địa phương vừa thông báo một loạt dịch vụ, sự kiện miễn phí dành cho người dân và du khách trong những ngày cuối tháng 8 và dịp Quốc khánh 2/9.

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Miễn phí xem pháo hoa, drone bên vịnh Hạ Long

Theo thông tin được Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh công bố sáng 25/8, chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai" dự kiến diễn ra lúc 20h10 ngày 28/8 tại khu vực Quảng trường 30/10 và đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, thuộc phường Hạ Long và phường Hồng Gai.

Đáng chú ý, chương trình có quy mô khoảng 100.000 đại biểu, người dân và du khách tham dự trực tiếp và được mở cửa miễn phí. Sự kiện đồng thời được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh cùng các nền tảng số.

Trong khoảng 120 phút, khu vực bên bờ vịnh Hạ Long sẽ trở thành một sân khấu mở quy mô lớn. Sân khấu xoay trung tâm được thiết kế kết nối không gian biểu diễn trên bộ, trên biển và trên không, tạo thành chuỗi trình diễn liên hoàn.

Chương trình dự kiến kết hợp pháo hoa tầm cao, pháo hoa tầm thấp, drone light, trình diễn ánh sáng tàu du lịch cùng nhiều hiệu ứng công nghệ hiện đại. Hai bên đường Trần Quốc Nghiễn và khu vực xung quanh Quảng trường 30/10 cũng được bố trí hàng loạt màn hình LED cùng hệ thống âm thanh đồng bộ để người dân có thể theo dõi từ nhiều vị trí.

Chi tiết chương trình (Ảnh Cổng TTĐT Quảng Ninh)

72 tàu du lịch đồng loạt "thắp sáng" Di sản vịnh Hạ Long

Một trong những hoạt động được chú ý nhất là màn trình diễn của 72 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long trong ba ngày từ 26-28/8.

Theo Báo Quảng Ninh, các tàu hoạt động trong khung giờ từ 18h30 đến 22h, kết hợp ánh sáng, âm thanh và pháo hoa trên tàu. Đội tàu xuất phát từ Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, di chuyển theo đội hình tới khu vực từ Cầu Bài Thơ đến Bãi tắm Cột 5 trước khi quay trở lại.

Đặc biệt, du khách không chỉ đứng trên bờ để thưởng ngoạn mà có thể trực tiếp tham gia hành trình. Với các tàu du lịch sức chứa từ 48-100 khách, giá vé được công bố ở mức 200.000 đồng/người; dịch vụ ăn uống trên tàu khoảng 500.000-650.000 đồng/người. Các tàu nhà hàng và tàu lưu trú nhận đặt dịch vụ trực tiếp từ du khách.

Hơn 70 tàu du lịch sẽ trình diễn ánh sáng, âm thanh và pháo hoa. Trong ảnh: Các tàu diễu hành trong chương trình "Sóng hội ánh sáng" diễn ra dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 (Ảnh Cổng TTĐT Quảng Ninh)

Như vậy, cần phân biệt chương trình nghệ thuật chính tối 28/8 tại Quảng trường 30/10 mở cửa miễn phí, trong khi du khách muốn lên tàu trực tiếp tham gia đoàn trình diễn trên vịnh sẽ phải mua dịch vụ.

Màn trình diễn của hơn 70 tàu lần này không phải lần đầu tiên xuất hiện tại Hạ Long. Trước đó, dịp 30/4-1/5/2026, 76 tàu du lịch vỏ thép gồm tàu tham quan, tàu lưu trú và tàu nhà hàng từng tham gia chương trình "Sóng hội ánh sáng".

Cổng du lịch Quảng Ninh khi đó cho biết đây là lần đầu đội tàu du lịch trên vịnh Hạ Long trình diễn "Sóng hội ánh sáng" kết hợp âm nhạc với quy mô lớn. Các tàu đồng loạt lên đèn, kết hợp âm thanh và pháo hoa, qua đó từng bước hình thành thêm sản phẩm du lịch về đêm trên Di sản.

Từ 3D Mapping đến không gian ẩm thực dịp Quốc khánh

Không chỉ có chương trình tối 28/8, Quảng Ninh còn triển khai Tuần lễ kích cầu du lịch "Chào thành phố mới" từ ngày 24/8 đến 5/9, nằm trong chương trình kích cầu du lịch mùa Thu Đông 2026.

Từ ngày 28/8 đến 2/9, du khách có thể xem trình chiếu 3D Mapping tại mặt ngoài Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh. Trong hai ngày 27-28/8, tuyến đường Trần Quốc Nghiễn sẽ có không gian ẩm thực giới thiệu văn hóa, đặc sản địa phương.

Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh (Ảnh Cục Du lịch Quốc gia)

Ngoài ra, chuỗi kích cầu còn có hoạt động nghệ thuật đường phố, thể thao bãi biển tại Bãi Cháy, Tuần Châu, chợ đêm, nhạc nước và nhiều giải thể thao. Chương trình kích cầu của địa phương không dừng lại sau Quốc khánh mà tiếp tục kéo dài đến hết năm 2026 với các sự kiện tại Yên Tử, Bình Liêu, Hạ Long cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và ẩm thực.