4 món ăn để lâu trong tủ lạnh chính là "sát thủ" gây ung thư dạ dày!

Thói quen tiếc rẻ đồ ăn thừa rồi cất vào tủ lạnh, hâm đi hâm lại nhiều lần tưởng như tiết kiệm nhưng lại tiềm ẩn họa lớn cho sức khỏe. Trong môi trường nhiệt độ thấp, vi khuẩn vẫn có thể âm thầm hoạt động và biến đổi các chất dinh dưỡng trong thực phẩm thành các chất độc hại tàn phá dạ dày.

Dưới đây là 4 món ăn quen thuộc nhưng cực kỳ nguy hiểm với dạ dày nếu bạn có thói quen để qua đêm trong tủ lạnh:

1. Các loại rau xanh đã nấu chín

Rau xanh là nhóm thực phẩm chứa hàm lượng nitrat tự nhiên rất phong phú. Tuy nhiên, khi được nấu chín và tích trữ quá lâu trong tủ lạnh, dưới sự tác động của các vi khuẩn chịu nhiệt thấp, lượng nitrat này sẽ nhanh chóng bị khử thành nitrit.

Ảnh minh họa

Quá trình đun nóng lại rau xanh vào ngày hôm sau càng đẩy nhanh phản ứng hóa học này. Việc nạp liên tục nitrit từ rau tích trữ lâu ngày sẽ trực tiếp bào mòn lớp niêm mạc, tạo điều kiện cho các tổn thương tiến triển thành ung thư dạ dày. Bác sĩ khuyến cáo các gia đình chỉ nên chế biến lượng rau vừa đủ ăn trong một bữa, tuyệt đối không hâm lại rau thừa.

2. Khoai tây, nhất là đã luộc hoặc chế biến sẵn

Khoai tây là nguồn tinh bột dồi dào, nhưng lại là "mồi ngon" cho các phản ứng biến tính nếu bảo quản sai cách. Khoai tây sau khi luộc chín nếu trải qua quá trình làm lạnh trong tủ lạnh rồi mang ra chế biến lại sẽ làm gia tăng mạnh mẽ nồng độ acrylamide. Đây là một hợp chất hóa học đã được các tổ chức y tế cảnh báo về khả năng gây ung thư dạ dày, ung thư đường tiêu hóa và làm tổn thương hệ thần kinh nếu tích tụ liều lượng lớn.

Đặc biệt, nếu khoai tây đã nảy mầm hoặc xuất hiện các chấm xanh trên vỏ, độc tố solanine sẽ lan rộng khắp các tế bào củ. Loại độc tố này vô cùng bền nhiệt, không thể bị phá hủy qua đun nấu thông thường và sẽ gây tổn thương nghiêm trọng cho gan cũng như ruột kết.

Ảnh minh họa

3. Các món nộm/salad rau củ, gỏi

Không giống như các món xào nấu, nộm và salad, gỏi là thực phẩm sống hoặc chỉ qua sơ chế nhẹ, hoàn toàn không được tiệt trùng ở nhiệt độ cao. Do đó, bên trong món ăn vẫn ẩn chứa lượng lớn vi khuẩn tự nhiên. Dù được cất giữ trong môi trường lạnh, các chủng vi khuẩn nguy hiểm như Salmonella hay Enterobacteriaceae vẫn tiếp tục sinh sôi, nguy cơ cao gây ngộ độc, tiêu chảy và viêm dạ dày cấp tính.

Bên cạnh đó, các loại gia vị chua ngọt ngấm trong nộm để qua đêm sẽ kích thích hàm lượng nitrit tăng vọt. Khi đi vào môi trường axit của cơ quan tiêu hóa, lượng nitrit này lập tức chuyển hóa thành hợp chất nitrosamine cực độc, gia tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày lên gấp nhiều lần.

4. Hải sản và các món từ cá đã chế biến

Ảnh minh họa

Các loại hải sản như tôm, cua, cá, mực chứa lượng protein vô cùng phong phú. Dù vậy, khi đã nấu chín và cất giữ trong tủ lạnh qua đêm, lượng protein này sẽ nhanh chóng bị biến tính và phân hủy tạo thành các hợp chất amin có hại. Quá trình làm lạnh không thể ngăn chặn hoàn toàn sự tích tụ của các vi khuẩn chịu nhiệt thấp, khiến hàm lượng nitrit trong hải sản tăng vọt theo thời gian.

Khi tiêu thụ hải sản để lâu hâm lại, các độc tố biến tính này sẽ trực tiếp gây tổn thương tế bào niêm mạc, làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho gan và thận. Đặc biệt, khi đi vào môi trường axit của dạ dày, các hợp chất amin phân hủy kết hợp với nitrit sẽ tạo ra nitrosamine, là tác nhân cực độc kích hoạt các tổn thương tiền ung thư dạ dày phát triển nhanh chóng.

4 thói quen sinh hoạt tàn phá đường tiêu hóa khủng khiếp không kém

Bên cạnh việc tiêu thụ thực phẩm để lâu trong tủ lạnh, Tiến sĩ Lý Xuân Dân thuộc Bệnh viện Triều Dương Bắc Kinh (Trung Quốc) nhắc nhở 4 thói quen xấu tăng nguy cơ ung thư dạ dày cực cao như:

- Ăn uống thất thường, hay bỏ bữa: Cơ quan tiêu hóa vận hành theo một đồng hồ sinh học rất nghiêm ngặt. Việc ăn uống không đúng giờ, lúc quá đói lúc lại ăn quá no hoặc bỏ bữa sáng sẽ khiến axit dịch vị tiết ra dư thừa, tự bào mòn niêm mạc, lâu dần dẫn đến viêm loét và biến chứng ung thư dạ dày.

- Lạm dụng thuốc lá và rượu bia: Độc tố trong khói thuốc lá khi đi vào tuần hoàn máu sẽ làm đột biến các gen bảo vệ niêm mạc, làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày lên gấp 2 - 3 lần. Trong khi đó, nồng độ cồn cao trong rượu bia lại trực tiếp gây bỏng rát, viêm teo niêm mạc kéo dài.

Ảnh minh họa (Pinterest)

- Thường xuyên ăn đồ nướng, đồ muối chua: Dưa cà muối xổi hay thịt ngâm muối chứa lượng muối cực kỳ cao, làm phá hủy lớp màng nhầy bảo vệ. Ngoài ra, thịt nướng trên than hoa ở nhiệt độ cao sẽ sản sinh ra hydrocacbon thơm đa vòng, là một tác nhân gây ung thư dạ dày vô cùng độc hại.

- Căng thẳng, stress kéo dài: Căng thẳng thần kinh liên tục sẽ ức chế hệ thần kinh phó giao cảm, giảm lưu lượng máu nuôi dưỡng đường tiêu hóa và suy giảm khả năng miễn dịch, tạo điều kiện cho các tế bào tiền ung thư dạ dày phát triển.

Lời khuyên từ chuyên gia y tế:

Tiến sĩ Lý Xuân Dân nhắc nhở: "Căn bệnh ung thư dạ dày ở giai đoạn đầu thường có biểu hiện rất mơ hồ, dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý lành tính như viêm dạ dày, đau dạ dày hay đầy hơi khó tiêu. Nếu các triệu chứng bất thường như đau mơ hồ vùng thượng vị, chướng bụng, ậm ạch khó tiêu, nhanh no, ợ chua, chán ăn, sụt cân không rõ nguyên nhân hay đi ngoài phân đen kéo dài liên tục trên 2 tuần mà không có dấu hiệu thuyên giảm, bạn cần đến ngay các cơ sở y tế để thăm khám".

Đặc biệt, nhóm người trên 40 tuổi, người có tiền sử gia đình mắc ung thư dạ dày hoặc các loại ung thư tiêu hóa khác, người nhiễm vi khuẩn HP (Helicobacter pylori) hoặc từng có tiền sử viêm teo niêm mạc nên chủ động tiến hành nội soi tầm soát ung thư dạ dày định kỳ để kịp thời phát hiện và xử lý sớm các tổn thương nguy hiểm.