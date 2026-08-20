Cá bảo quản trong tủ lạnh được bao lâu?

Cá là thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng cũng khá dễ hỏng, đặc biệt nếu không được bảo quản đúng cách sau khi mua về. Nhiều người có thói quen mua cá một lần rồi chia nhỏ để dùng dần, nhưng thời gian bảo quản ở ngăn mát và ngăn đông hoàn toàn khác nhau. Không phải cứ cho cá vào tủ lạnh là có thể giữ được trong nhiều ngày, bởi nhiệt độ, cách đóng gói và tình trạng của cá đều ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thực phẩm.

Cá tươi để trong ngăn mát được bao lâu?

Nếu dự định chế biến cá trong thời gian ngắn, ngăn mát là lựa chọn phù hợp. Theo khuyến nghị của USDA, cá tươi nên được bảo quản ở nhiệt độ 4°C hoặc thấp hơn và sử dụng trong vòng 1-2 ngày kể từ khi mua hoặc sau khi đánh bắt. Với cá nguyên con hoặc cá đã làm sạch, có thể bọc kín bằng túi thực phẩm, cho vào hộp có nắp hoặc đặt trên một lớp đá trong hộp kín để duy trì nhiệt độ thấp. Cá phi lê, cá cắt khúc cũng nên được đóng kín trước khi cho vào tủ lạnh để tránh tiếp xúc với không khí và hạn chế nước cá chảy sang những thực phẩm khác. Điều quan trọng là không nên để cá tươi ở ngăn mát quá lâu chỉ vì nhìn bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu hỏng. Cá có thể giảm chất lượng trước khi xuất hiện những biểu hiện rõ ràng. Vì vậy, nếu chưa có kế hoạch nấu trong 1-2 ngày, tốt nhất nên chuyển cá sang ngăn đông càng sớm càng tốt.

Cá tươi để ngăn đông được bao lâu?

Đông lạnh giúp kéo dài thời gian bảo quản cá đáng kể. Nếu được đóng gói đúng cách và duy trì ở -18°C hoặc thấp hơn, cá đông lạnh có thể giữ được an toàn trong thời gian dài. Tuy nhiên, thời gian khuyến nghị để đảm bảo chất lượng ngon nhất sẽ phụ thuộc vào từng loại cá. Nhiều loại cá có thể giữ chất lượng tốt trong khoảng 2-8 tháng tùy loại và cách đóng gói. Cá nhiều dầu như cá hồi, cá thu thường có thời gian giữ chất lượng ngắn hơn so với một số loại cá ít dầu. Do đó, nếu gia đình mua cá với số lượng lớn, không nhất thiết phải cố dùng hết trong vài tuần. Quan trọng hơn là đóng gói kín, ghi ngày cấp đông và duy trì nhiệt độ ổn định. Cá vẫn có thể an toàn sau thời gian khuyến nghị nếu luôn được đông lạnh liên tục, nhưng hương vị, độ mềm và kết cấu thịt có thể không còn ngon như ban đầu.

Cách cấp đông cá giúp giữ chất lượng tốt hơn

Cá mua về nên được sơ chế sạch nếu cần, sau đó thấm khô bề mặt trước khi đóng gói. Chia cá thành những phần vừa đủ cho một lần nấu sẽ tiện hơn rất nhiều, bởi bạn không phải rã đông toàn bộ rồi lại cấp đông phần còn thừa. Cá nên được cho vào túi chuyên dụng hoặc hộp kín, cố gắng loại bỏ càng nhiều không khí càng tốt trước khi đóng gói. Với cá phi lê, có thể bọc từng phần riêng rồi mới cho vào túi lớn bên ngoài. Cách này giúp hạn chế tình trạng cháy lạnh (freezer burn) - hiện tượng khiến bề mặt cá bị khô, đổi màu và ảnh hưởng đến chất lượng. Đừng quên ghi ngày bắt đầu cấp đông lên túi hoặc hộp. Đây là mẹo đơn giản nhưng rất hữu ích, đặc biệt với những gia đình thường xuyên trữ đông thực phẩm.

Rã đông cá thế nào để an toàn?

Một sai lầm khá phổ biến là lấy cá đông lạnh ra đặt trên bàn bếp nhiều giờ cho nhanh rã đông. Cách này không được khuyến khích vì phần bên ngoài có thể nhanh chóng tăng lên mức nhiệt thuận lợi cho vi khuẩn phát triển trong khi bên trong vẫn còn đông. Cách an toàn hơn là chuyển cá từ ngăn đông xuống ngăn mát và để rã đông từ từ, tốt nhất là qua đêm. Nếu cần sử dụng nhanh, có thể đặt cá trong túi kín rồi ngâm trong nước lạnh, thay nước thường xuyên. Sau khi rã đông bằng nước lạnh hoặc lò vi sóng, nên nấu ngay. Đặc biệt, không nên tự ý cấp đông lại cá sống đã rã đông hoàn toàn ở nhiệt độ phòng. Nếu cá được rã đông trong ngăn mát và vẫn giữ ở nhiệt độ an toàn, có thể cấp đông lại nhưng chất lượng thịt có thể giảm.