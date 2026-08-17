1 loại cá ngay cả người bán cũng không ai dám ăn

Người ta thường nói rằng trẻ em ăn cá sẽ thông minh hơn. Điều đó hoàn toàn đúng. Cá giàu protein, ít chất béo và chứa DHA, đặc biệt có lợi cho sự phát triển trí não của trẻ em. Đó là lý do tại sao nhiều bậc cha mẹ thường xuyên nấu canh cá hoặc làm cá hấp cho con mình, chế biến theo nhiều cách khác nhau.

Nhưng bạn có biết rằng ở chợ có một số loại cá mà ngay cả người bán cá cũng không dám ăn, chứ đừng nói đến chuyện cho con cái họ chạm vào? Tại sao? Bởi vì những loại cá này hoặc có hàm lượng kim loại nặng vượt quá mức cho phép, hoặc có số lượng ký sinh trùng đáng báo động, và một số loại thậm chí còn có cả hai. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nói tới 1 loại cá như thế.

Đó là loại cá có mang bị đen và có mùi dầu hỏa, có thể bị nhiễm bẩn hoặc ngâm trong hóa chất

Ở đây, chúng ta không đề cập đến một loài cá cụ thể nào, mà là những con cá rõ ràng có vấn đề. Bạn có thể đã gặp phải trường hợp này khi mua cá ở cửa hàng tạp hóa: Một số con cá trông khá tươi nhưng lại có mùi hăng của dầu hỏa hoặc hóa chất; những con khác thì mang không có màu đỏ tươi bình thường mà lại có màu đen hoặc xỉn màu.

Cá có mang không màu đỏ tươi bình thường mà lại có màu đen hoặc xỉn màu thì nên tránh mua.

Những con cá có mùi dầu hỏa đến từ đâu? Một khả năng là nguồn nước, nơi những con cá đó sinh sống bị ô nhiễm bởi phenol hoặc dầu mỏ. Những con cá như vậy sẽ tích tụ các chất độc hại như phenol trong cơ thể, có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến gan và thận nếu ăn phải. Một khả năng khác là người bán hàng đã ngâm cá chết trong formaldehyde, hydrogen peroxide hoặc các hóa chất khác để làm cho chúng trông tươi hơn; mùi hăng nồng là do dư lượng hóa chất gây ra.

Nếu mang cá có màu đen thì sao? Thông thường, sau khi cá sống bị giết mổ, mang của nó phải có màu đỏ tươi hoặc đỏ sẫm. Nếu mang cá có màu đen, xám, hoặc thậm chí có mùi hôi, điều đó có nghĩa là cá đã chết từ lâu hoặc sống trong vùng nước bị ô nhiễm nặng.

Dù thế nào đi nữa, đó cũng là một vấn đề lớn. Những người bán cá biết rất rõ rằng họ sẽ không bao giờ mang những loại cá này về nhà. Nhưng một số người bán hàng vô lương tâm sẽ mua chúng với giá rẻ, sau đó làm sạch và chế biến để lừa gạt những khách hàng không nghi ngờ.

Do đó, khi mua cá, bạn phải làm 3 việc: Thứ nhất, ngửi kỹ mang và thân cá để kiểm tra xem có mùi dầu hỏa hoặc hóa chất hay không. Thứ hai, kiểm tra màu sắc của mang cá - màu đỏ tươi là bình thường. Thứ ba, ấn vào thân cá bằng ngón tay, cá phải đàn hồi và không dính, đó là dấu hiệu của cá tươi.

Một số con cá trông khá tươi nhưng lại có mùi hăng của dầu hỏa hoặc hóa chất thì không nên ăn.

Khi cho trẻ em ăn cá, hãy nhớ 5 nguyên tắc sau

1. Hãy mua cá nhỏ, đừng mua cá lớn. Cá nhỏ nặng dưới nửa kg có hàm lượng kim loại nặng thấp hơn và an toàn hơn.

2. Hãy mua cá nuôi, không phải cá đánh bắt tự nhiên. Cá từ các trang trại hợp pháp có chất lượng nước và thức ăn được kiểm soát chặt chẽ, do đó đáng tin cậy hơn so với cá đánh bắt tự nhiên không rõ nguồn gốc.

3. Hãy mua cá sống, không mua cá chết. Cá sống tươi ngon, trong khi cá chết dễ bị nhiễm khuẩn và sản sinh histamine, đặc biệt là cá biển đã chết lâu ngày sẽ tạo ra độc tố.

4. Nấu chín kỹ trước khi ăn. Cho dù là loại cá nào, hãy chắc chắn rằng nó được nấu chín kỹ. Đừng mạo hiểm vì bạn sẽ phải đánh đổi bằng sức khỏe của mình.

5. Ăn nhiều loại cá khác nhau. Đừng lúc nào cũng chỉ ăn một loại cá; hãy thử các loại khác nhau để đa dạng hóa chế độ ăn uống của bạn.

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(Nguồn: Tổng hợp)