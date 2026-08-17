6 món đồ bếp IKEA được các bà nội trợ Hàn Quốc mê mẩn: Nhỏ gọn nhưng món nào cũng giải quyết đúng một việc khó chịu trong bếp

Nếu thường xuyên xem các video dọn nhà, nấu ăn của các bà nội trợ Hàn Quốc, không khó để nhận ra IKEA xuất hiện khá nhiều. Những món đồ được lựa chọn không hẳn vì đẹp mắt mà chủ yếu bởi tính thực dụng: giảm thao tác thừa, giúp đồ đạc dễ nhìn thấy hơn và khiến việc dọn dẹp sau khi nấu ăn nhẹ nhàng hơn. Dưới đây là 6 món đồ bếp thường được nhắc đến, trong đó có nhiều sản phẩm tưởng không cần nhưng dùng rồi lại dễ thành món "khó bỏ".

1. Giỏ kẹp dưới kệ: Biến khoảng trống thành nơi lưu trữ

Một trong những vấn đề phổ biến của căn bếp nhỏ là tủ đã kín nhưng phía dưới các đợt kệ vẫn còn rất nhiều khoảng trống không được tận dụng. Chiếc giỏ đựng đồ dạng kẹp của IKEA giải quyết đúng điểm này.

Thay vì khoan tường hay lắp thêm một hệ kệ mới, người dùng chỉ cần trượt phần khung của giỏ vào bên dưới kệ. Ngay lập tức, một khoảng lưu trữ mới được tạo ra mà gần như không chiếm thêm diện tích bề mặt. Kiểu giỏ này phù hợp để cất khăn lau bếp, túi thực phẩm, những chiếc cốc nhỏ, gói gia vị hoặc các món đồ thường xuyên phải lấy ra sử dụng.

Điểm đáng tiền nhất không nằm ở sức chứa mà ở khả năng tận dụng "không gian chết". Với những căn bếp nhỏ, đôi khi thêm được một ngăn chứa ở vị trí vốn bỏ trống còn hữu ích hơn mua thêm cả một chiếc tủ.

Tuy vậy, không nên nhồi quá nhiều đồ nặng vào giỏ. Vị trí dưới kệ phù hợp nhất với những vật dụng nhẹ, được sử dụng thường xuyên và cần lấy nhanh.

2. Giỏ lưới kim loại: Hành, tỏi, khoai tây cũng cần được "thở"

Hành tây, khoai tây, tỏi hay một số loại rau củ không phải cứ bỏ hết vào hộp kín là tốt. Nếu môi trường quá bí và ẩm, thực phẩm có thể nhanh mọc mầm hoặc hư hỏng hơn. Vì vậy, giỏ dạng lưới xuất hiện khá thường xuyên trong các căn bếp Hàn Quốc.

Thiết kế lưới giúp không khí lưu thông tốt hơn đồng thời cho phép người dùng nhìn thấy ngay thực phẩm còn lại bên trong. Đây là một chi tiết tưởng nhỏ nhưng lại rất hữu ích: khi mọi thứ được cất trong những hộp kín giống nhau, nhiều gia đình dễ quên mất mình đang có gì và tiếp tục mua thêm.

Ngoài rau củ, loại giỏ này còn có thể đựng đồ ăn nhẹ, khăn bếp hoặc những món khô dùng hằng ngày. Phần tay cầm giúp việc di chuyển thuận tiện hơn, trong khi một số thiết kế còn có thể xếp chồng để tận dụng chiều cao.

Đây cũng là món đồ phù hợp với những người thích căn bếp có cảm giác nhẹ và thoáng. So với hộp nhựa kín, giỏ lưới không tạo thành những khối đặc nặng nề trên kệ.

3. Mâm xoay đựng gia vị: Không còn cảnh lôi 5 chai ra để tìm chai thứ 6

Nếu tủ bếp sâu, chắc hẳn nhiều người từng trải qua cảnh muốn lấy một lọ gia vị ở phía trong nhưng phải bê hàng loạt chai lọ phía trước ra trước. Mâm xoay là một giải pháp rất đơn giản cho vấn đề này.

Thay vì xếp chai lọ thành nhiều hàng, tất cả được đặt trên một mặt bàn tròn có thể xoay. Khi cần dùng, chỉ cần xoay nhẹ để món đồ mong muốn dịch chuyển ra phía trước. Cách sắp xếp này đặc biệt hữu ích với dầu ăn, nước sốt, lọ gia vị, mật ong, mứt hoặc những chai lọ có kích thước tương đương nhau.

Không chỉ đặt trong tủ, mâm xoay còn có thể sử dụng trực tiếp trên mặt bàn bếp hoặc bàn ăn. Nếu chọn phiên bản bằng tre hoặc gỗ, nó thậm chí có thể trở thành một chi tiết trang trí khá đẹp mắt.

Điều đáng chú ý là mâm xoay không giúp căn bếp chứa được nhiều đồ hơn. Nó giúp lượng đồ đang có trở nên dễ tiếp cận hơn. Đây là khác biệt rất quan trọng khi tổ chức nhà cửa: đôi khi vấn đề không nằm ở thiếu chỗ, mà ở việc đồ đạc được xếp quá khó lấy.

4. Dụng cụ cắt bột bằng thép: Người làm bánh dùng một kiểu, người nấu ăn dùng một kiểu khác

Ban đầu, dụng cụ này được thiết kế chủ yếu cho việc làm bánh. Lưỡi thép phẳng giúp chia bột, vét bột trên mặt bàn hoặc xử lý phần bột bị dính sau khi nhào. So với dùng dao thông thường, bề mặt rộng giúp thao tác nhanh hơn và việc vệ sinh cũng khá đơn giản.

Tuy nhiên, nhiều người còn tận dụng nó trong việc sơ chế thực phẩm. Mép thép có thể dùng để cắt hành lá, nấm hoặc một số nguyên liệu mềm. Sau khi thái rau, phần mặt rộng của dụng cụ cũng thuận tiện để gom nguyên liệu từ thớt cho vào nồi.

Với người không thường xuyên làm bánh, đây không phải món nhất thiết phải mua. Nhưng nếu một dụng cụ có thể đảm nhiệm cả việc chia bột, vét mặt bàn và hỗ trợ sơ chế thực phẩm, nó sẽ phù hợp với xu hướng "một món dùng nhiều việc" đang ngày càng được ưa chuộng trong những căn bếp nhỏ.

5. Dụng cụ quay khô rau: Món đồ khiến salad ngon hơn rõ rệt

Rửa rau xong nhưng rau vẫn còn đọng rất nhiều nước là chuyện quá quen thuộc. Nếu trộn salad ngay, nước có thể làm loãng sốt, khiến rau nhanh mềm và món ăn mất độ giòn.

Dụng cụ quay khô rau xử lý vấn đề này bằng cơ chế ly tâm. Sau khi rửa, rau được đặt trong một chiếc rổ nằm bên trong bát lớn. Khi xoay tay cầm, rổ quay nhanh và nước bám trên lá rau bị văng ra phía ngoài.

Món đồ này đặc biệt hữu ích với các gia đình thường ăn salad, rau cuốn hoặc các loại rau sống. Thay vì phải trải rau lên khăn hoặc chờ rất lâu cho ráo nước, chỉ một vài vòng quay đã loại bỏ được phần lớn lượng nước dư.

Ngoài ra, phần bát bên ngoài còn có thể tận dụng để trộn salad hoặc đựng rau. Đây cũng là lý do một món đồ có kích thước không quá nhỏ vẫn được nhiều người giữ lại trong bếp: nó giúp tiết kiệm khá nhiều thao tác mỗi lần chế biến rau.

6. Dụng cụ mở nắp: Nhỏ nhưng đặc biệt hữu ích với người có lực tay yếu

Có những món đồ bình thường với người trẻ nhưng lại trở thành trở ngại đáng kể đối với người lớn tuổi hoặc người có cổ tay yếu. Những chiếc lọ thủy tinh có nắp vặn chặt là một ví dụ.

Dụng cụ hỗ trợ mở nắp thường có nhiều cỡ vòng khác nhau để ôm vừa các loại nắp chai, lọ. Bề mặt chống trượt tạo ma sát tốt hơn, giúp người dùng không cần phải siết tay quá mạnh.

Với các gia đình có người lớn tuổi, đây có thể là một món đáng cân nhắc hơn nhiều vật dụng trang trí khác trong bếp. Một chiếc dụng cụ nhỏ giúp người dùng tự mở lọ thực phẩm mà không phải dùng quá nhiều lực cũng đồng nghĩa với việc giảm những thao tác gây căng cổ tay và bàn tay.

Những món đồ bếp đáng mua thường không phải món "ấn tượng" nhất

Điểm thú vị trong danh sách mua sắm của nhiều bà nội trợ Hàn Quốc là phần lớn sản phẩm đều không quá phức tạp. Chúng chỉ giải quyết những bất tiện rất nhỏ: một góc kệ chưa được tận dụng, một lọ gia vị khó lấy, rau rửa mãi chưa ráo hay chiếc nắp quá chặt.

Nhưng chính những bất tiện lặp đi lặp lại mỗi ngày mới khiến việc nấu nướng trở nên mệt mỏi. Vì vậy, khi mua đồ dùng cho bếp, thay vì hỏi "món này có đẹp không?", có lẽ nên hỏi thêm một câu thực tế hơn: Nó có giúp mình bớt được một thao tác nào mỗi ngày hay không?

Một căn bếp tiện dụng không nhất thiết phải chứa thật nhiều thiết bị. Đôi khi chỉ cần vài món nhỏ đúng chỗ cũng đủ khiến việc cất đồ, sơ chế, nấu ăn và dọn dẹp trở nên trơn tru hơn đáng kể.