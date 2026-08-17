Sẵn sàng rộn ràng tựu trường cùng Thiên Long

‏Thị trường phục vụ năm học mới tại TP.HCM đã bước vào giai đoạn sôi động ngay từ đầu tháng 8. Không chỉ chứng kiến sức mua tăng sớm, xu hướng tiêu dùng năm nay còn cho thấy sự dịch chuyển rõ nét: người tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu cho những sản phẩm chất lượng, có tính cá nhân hóa và mang lại trải nghiệm mới mẻ. Nắm bắt xu hướng này, Tập đoàn Thiên Long đã thể hiện sự sẵn sàng từ chuỗi cung ứng đến việc ra mắt hệ sinh thái học cụ đa dạng.‏

‏Sức mua "nóng" sớm, nhà sản xuất sẵn sàng ‏

‏Năm nay, không khí mua sắm chuẩn bị cho năm học mới tại TP.HCM nhộn nhịp từ khá sớm. Khởi động từ đầu tháng 6, thị trường chính thức bước vào cao điểm trong tháng 8. Theo các nhà bán lẻ, việc phụ huynh mua sắm sớm đã giúp kéo dài thời gian của mùa tựu trường, với sức mua hiện tại tăng khoảng 25% so với cùng kỳ.‏

‏Các bậc phụ huynh và học sinh nhộn nhịp khách hàng mua sắm từ sớm‏

‏Các sản phẩm balo với thiết kế trẻ trung, gắn liền với sở thích của học sinh thu hút sự quan tâm của khách hàng nhí tại nhà sách Phương Nam. ‏

‏Chuỗi cung ứng sẵn sàng, thương mại điện tử bứt phá‏

‏Để đáp ứng nhu cầu tăng sớm và mạnh mẽ này, ông Phan Quang Khang, Giám đốc Khối kinh doanh nội địa Tập đoàn Thiên Long, cho biết hãng đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ tháng 5. ‏

‏Việc chuẩn bị hàng hóa được Thiên Long thực hiện bài bản dựa trên dữ liệu bán hàng thực tế. Công tác dự báo được cập nhật sát sao, phân bổ linh hoạt theo tuần, đảm bảo nguồn hàng đầy đủ tại các điểm bán trên toàn quốc và hạn chế đứt gãy cục bộ trong mùa cao điểm.‏

‏Hàng hóa của Thiên Long được lấp đầy từ sớm, sẵn sàng phục vụ mùa vụ lớn nhất trong năm‏

‏Đáng chú ý, kênh thương mại điện tử của Thiên Long trong năm 2026 ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lên tới 70%. Thành công này là kết quả của chiến lược đầu tư dài hạn vào hệ sinh thái số, tối ưu trải nghiệm mua sắm đa nền tảng kết hợp đẩy mạnh livestream và affiliate marketing. Trên kênh trực tuyến, người tiêu dùng cũng ngày càng ưu tiên chất lượng và độ tin cậy của sản phẩm.‏

‏Hệ sinh thái học cụ: Cá nhân hóa và truyền cảm hứng‏

‏Đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới, Thiên Long tung ra thị trường danh mục sản phẩm đa dạng, bao phủ toàn diện nhu cầu học tập. Điểm nổi bật trong năm nay là sự kết hợp giữa chất lượng cốt lõi và tính cá nhân hóa, giúp khơi gợi cảm hứng cho học sinh.‏

‏Dòng bút newbi (bút bi thế hệ mới) - một trong những sản phẩm được cải tiến mang lại trải nghiệm tiện dụng cho học sinh‏

‏Các sản phẩm mới được đầu tư mạnh mẽ cả về tính năng và trải nghiệm sử dụng. Có thể kể đến như máy tính học sinh, các dòng bút bi thế hệ mới được cải tiến ngòi viết, đem lại cảm giác êm ái. Bên cạnh đó, các bộ sưu tập mang dấu ấn nhân vật bản quyền nổi tiếng như Pokemon, Doraemon, Demon Slayer, Akooland... được ứng dụng trên balo, tập vở, đáp ứng sở thích đa dạng của học sinh ở nhiều lứa tuổi.‏

‏Phụ kiện mang thiết kế của các nhân vật bản quyền được giới trẻ đặc biệt yêu thích‏

‏Trải nghiệm mua sắm kết hợp truyền cảm hứng‏

‏Không chỉ dừng lại ở cung ứng sản phẩm, Thiên Long còn chú trọng vào các chương trình kích cầu và truyền thông. Hãng đã hợp tác với nhiều đối tác bán lẻ để đưa ra mức ưu đãi hấp dẫn.‏

‏Dòng máy tính học sinh Flexio với thiết kế màu sắc trẻ trung được nhân viên tư vấn chi tiết, đáp ứng cả công năng tính toán của người dùng‏

‏Đặc biệt, với thông điệp "Phiên bản mới - Viết nét riêng", Thiên Long mang đến mô hình Pop-up Store "Back to School Station". Đây là không gian mua sắm kết hợp trải nghiệm sáng tạo, nơi học sinh không chỉ mua sắm dụng cụ học tập mà còn được tham gia các hoạt động DIY, chụp ảnh và nhận quà.‏

‏Các hoạt động PG inline tư vấn sản phẩm mới của Thiên Long diễn ra trên toàn quốc‏

‏Bằng việc kết hợp chặt chẽ giữa năng lực cung ứng linh hoạt, hệ sinh thái sản phẩm chất lượng cao, cá nhân hóa cùng các chiến dịch tương tác sáng tạo, Thiên Long đang khẳng định sự sẵn sàng phục vụ người tiêu dùng, tiếp tục vị thế dẫn dắt trong thị trường đồ dùng học tập mùa tựu trường 2026.‏