Từ hôm nay, nhiều khu vực có mưa to đến rất to: Người dân cần lưu ý

Tình hình đợt mưa trong những ngày tới

Dự báo phát lúc 15h30 cho biết, từ đêm 17/8 đến ngày 19/8, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị sẽ có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 60-140mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Từ đêm 19/8 đến ngày 21/8, mưa lớn tiếp tục xảy ra tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, với lượng mưa phổ biến 90-160mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Bắc Lào Cai, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng và Lạng Sơn, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Tính từ đêm 17/8 đến hết ngày 21/8, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450mm/đợt. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng và Lạng Sơn, tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, cục bộ có nơi trên 300mm/đợt. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Trong khi đó, chiều và đêm 17/8, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Mưa dông trong những ngày tới có thể đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cũng làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đồng thời gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp.

Dự báo thời tiết đêm 17 và ngày 18/08/2026

Tại TP. Hà Nội, trời nhiều mây. Chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ban ngày tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ban ngày tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ban ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có sự khác biệt giữa hai khu vực. Phía Bắc nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ban ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C; phía Nam 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Riêng TP. Hồ Chí Minh, trời có mây, có lúc xuất hiện mưa rào và dông, tập trung chủ yếu vào chiều và đêm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

(Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)