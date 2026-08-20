Tại sao nên mặc quần áo màu đỏ vào mùa hè?

Màu đỏ chống nắng tốt hơn màu trắng

Phân tích về cơ chế sinh nhiệt, cơ thể con người tỏa nhiệt qua 4 con đường: bức xạ, dẫn nhiệt, đối lưu và bay hơi mồ hôi. Khi nhiệt độ môi trường vượt quá thân nhiệt, da không thể tự tản nhiệt mà ngược lại, sẽ hấp thụ nhiệt năng từ bên ngoài.

Bác sĩ Trương Giang, Phó trưởng khoa tại Bệnh viện Phòng chống bệnh nghề nghiệp Nam Kinh (Trung Quốc) cho biết: Nếu các điều kiện về chất liệu tương đương, quần áo càng sẫm màu thì khả năng chống tia UV càng tốt. Trong đó, màu đỏ tốt hơn màu đen, còn màu đen tốt hơn màu cam.

Quần áo màu tối có khả năng hấp thụ một lượng lớn tia cực tím trong ánh sáng mặt trời, qua đó giảm lượng tia UV chiếu trực tiếp vào da. Trong khi đó, quần áo màu sáng có thể tạo cảm giác mát hơn trong một số điều kiện nhưng khả năng ngăn tia cực tím tương đối kém. Nếu thường xuyên ở ngoài trời dưới nắng gắt, da của bạn vẫn có nguy cơ bị cháy nắng.

Màu đỏ chống nắng tốt hơn. Ảnh: Pexels.

Trong số các màu sắc, màu đỏ được đánh giá cao về khả năng chống nắng. Do có bước sóng ánh sáng dài, màu đỏ có thể hấp thụ nhiều tia cực tím hơn, từ đó giảm tác động lên da. Quần áo màu đỏ cũng có thể phản xạ một phần ánh sáng đỏ và tia hồng ngoại, qua đó hạn chế phần nào lượng nhiệt bức xạ hấp thụ vào cơ thể. Vì vậy, nếu phải hoạt động ngoài trời trong thời gian dài, bạn nên ưu tiên lựa chọn quần áo màu đỏ.

Lựa chọn chất liệu quần áo phù hợp khi ra nắng

Nhiều người cho rằng mặc những chất liệu mỏng nhẹ chắc chắn sẽ giúp cơ thể mát hơn. Thực tế, so với các chất liệu khác, sợi tự nhiên như cotton, lanh và lụa là sự lựa chọn được ưa chuộng hơn trong thời tiết nóng.

Quần áo làm từ cotton nguyên chất mềm mại, thân thiện với da, thấm hút tốt và thoáng khí, nhưng khả năng chống tia UV tương đối yếu. Nếu bạn thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài, nên chọn quần áo làm từ các loại vải chuyên dụng chống nắng, có khả năng bảo vệ và thoáng khí.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên chọn những kiểu quần áo rộng rãi thoải mái. Quần áo bó sát ôm vào da, cho phép nhiều ánh sáng xuyên qua hơn nhưng cũng tạo ra nhiều khoảng trống trong khả năng chống nắng. Quần áo rộng rãi tạo ra một lớp cách nhiệt giữa cơ thể và vải, giúp chống nắng tốt hơn, đồng thời thông gió và tản nhiệt tốt hơn, giảm cảm giác bí bách hiệu quả.

Da đầu – “điểm mù” chống nắng dễ bị bỏ quên

Khi ra ngoài vào mùa hè, mọi người đều mặc áo dài tay và đeo khẩu trang, che kín toàn bộ cơ thể và khuôn mặt nhưng lại thường bỏ qua phần da đầu không được che chắn. Trên thực tế, da đầu cũng có thể bị tổn thương khi tiếp xúc với ánh nắng gay gắt trong thời gian dài, gây khô, đỏ, thậm chí cháy nắng. Tia UV mạnh cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng tóc. Vì vậy khi ra ngoài bạn nên sử dụng mũ, ô chống nắng hoặc quần áo có mũ trùm đầu để bảo vệ da đầu.

Ảnh: Pexels

Bên cạnh đó, bạn cũng nên chủ động phòng tránh nắng vào những ngày nhiệt độ cao. Hạn chế các hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian từ 10h-16h, lúc này tia UV thường mạnh và nhiệt độ cao.

Bổ sung nước cho cơ thể để tránh mất nước. Bạn có thể uống nước muối loãng, nước đậu xanh hoặc trà thảo mộc để bổ sung nước và chất điện giải đã mất. Tuy nhiên, không nên vì muốn giải nhiệt mà uống quá nhiều nước đá hoặc đồ uống lạnh trong thời gian ngắn.

Theo: 163.com