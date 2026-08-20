Vì sao không nên để thực phẩm ở ngăn cửa tủ lạnh?

Sau khi đi chợ về, nhiều người có thói quen xếp sữa, trứng, sữa chua hay các loại thực phẩm dễ hỏng vào cánh cửa tủ lạnh vì đây là vị trí dễ nhìn, dễ lấy. Tuy nhiên, một thay đổi nhỏ trong cách sắp xếp tủ lạnh có thể giúp thực phẩm được bảo quản an toàn hơn.

Cửa tủ lạnh không phải vị trí lý tưởng để bảo quản sữa, trứng và thực phẩm dễ hỏng. Nguyên nhân nằm ở sự thay đổi nhiệt độ mỗi khi cánh cửa được mở.

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), nhiệt độ tủ lạnh nên được duy trì ở mức 4°C hoặc thấp hơn để hạn chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh. FDA cũng khuyến cáo không nên bảo quản trứng ở cánh cửa tủ lạnh.

Vì sao cánh cửa tủ lạnh không phù hợp với thực phẩm dễ hỏng?

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội), đồ ăn nói chung không nên để ở khu vực cánh cửa tủ lạnh. Đây là nơi ấm nhất trong tủ lạnh, chưa kể việc mở ra mở vào liên tục càng tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm. So với các ngăn phía trong, khu vực cánh cửa thường chịu tác động nhiều hơn từ không khí bên ngoài. Mỗi lần mở tủ, nhiệt độ ở khu vực này có thể dao động, trong khi các thực phẩm như sữa, trứng, thịt, cá, hải sản và thức ăn thừa cần được giữ lạnh tương đối ổn định.

Điều này không có nghĩa thực phẩm đặt ở cửa tủ sẽ hỏng ngay. Tuy nhiên, việc thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ thay đổi có thể khiến điều kiện bảo quản kém ổn định, đặc biệt nếu tủ được mở liên tục trong ngày.

Vì vậy, thay vì đặt chai sữa lớn ở cánh cửa cho tiện lấy mỗi sáng, nên chuyển sữa vào các ngăn sâu bên trong tủ lạnh. Đây thường là khu vực có nhiệt độ ổn định hơn.

Trứng cũng nên được giữ trong hộp ban đầu và đặt bên trong tủ lạnh, thay vì chuyển sang khay trứng được thiết kế ở cánh cửa. Cách bảo quản này vừa giúp trứng tránh biến động nhiệt độ, vừa hạn chế nguy cơ nứt, va đập và tiếp xúc với các nguồn nhiễm bẩn khác.

Thịt sống nên đặt ở đâu trong tủ lạnh?

Với thịt bò, thịt lợn, thịt gà, cá và hải sản sống, giữ lạnh thôi chưa đủ. Điều quan trọng không kém là ngăn ngừa nhiễm chéo.

Thực phẩm sống nên được đóng gói hoặc đặt trong hộp kín, sau đó để ở ngăn thấp của tủ lạnh. Cách này giúp hạn chế tình trạng nước thịt hoặc dịch từ thực phẩm sống tiếp xúc với những món ăn đã nấu chín hoặc thực phẩm ăn ngay.

Nếu chưa có ý định sử dụng trong thời gian ngắn, nên chia thực phẩm thành từng phần rồi cấp đông thay vì để quá lâu trong ngăn mát.

Cánh cửa tủ lạnh nên để gì?

Không phải mọi thực phẩm đều cần tránh cánh cửa tủ lạnh. Đây lại là vị trí khá phù hợp với những sản phẩm ít nhạy cảm hơn trước sự thay đổi nhiệt độ.

Một số lựa chọn có thể để ở cánh cửa gồm tương cà, tương ớt, mù tạt, dưa chuột muối, ô liu, mứt, một số loại nước sốt, gia vị có tính axit và đồ uống đóng chai.

Tuy nhiên, không nên mặc định tất cả nước sốt hay gia vị đều có thể để ở cửa tủ. Sau khi mở nắp, một số sản phẩm vẫn cần được bảo quản lạnh theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Vì vậy, hãy đọc kỹ thông tin bảo quản trên nhãn.

Đừng mắc thêm một sai lầm khi sắp xếp tủ lạnh

Một chiếc tủ lạnh được sắp xếp đúng vị trí nhưng bị nhồi quá nhiều thực phẩm vẫn có thể bảo quản kém hiệu quả, nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Khi các hộp, túi và chai lọ xếp quá sát nhau, luồng khí lạnh khó lưu thông, khiến nhiệt độ giữa các khu vực trong tủ không đồng đều. FDA khuyến cáo không nên để tủ lạnh quá tải và nên tạo khoảng trống để không khí lạnh lưu thông.

Gia đình cũng có thể sử dụng một chiếc nhiệt kế chuyên dụng để kiểm tra nhiệt độ thực tế bên trong tủ, thay vì chỉ dựa vào mức nhiệt hiển thị trên bảng điều khiển.

Thực phẩm dễ hỏng không nên để ngoài quá lâu

Một nguyên tắc khác cần nhớ là thực phẩm dễ hỏng nên được đưa vào tủ lạnh trong vòng 2 giờ sau khi mua hoặc nấu.

Đừng chỉ dựa vào mùi hoặc vẻ ngoài để quyết định một món ăn còn an toàn hay không. Một số vi khuẩn gây bệnh có thể phát triển mà không làm thực phẩm thay đổi rõ rệt về màu sắc, mùi hay hình dạng.

Chỉ cần thay đổi một thói quen nhỏ, việc bảo quản thực phẩm trong gia đình có thể an toàn hơn đáng kể: Đưa sữa, trứng và thực phẩm dễ hỏng vào sâu bên trong tủ; đặt thịt, cá sống ở ngăn thấp; còn cánh cửa nên dành cho những sản phẩm ít nhạy cảm với biến động nhiệt độ. Đây là cách sắp xếp vừa tiện lợi, vừa giúp tủ lạnh hoạt động hiệu quả hơn.

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