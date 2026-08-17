Bảo quản trứng kiểu này trong tủ lạnh làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn

Nhiều gia đình có thói quen đặt trứng vào khay ở cánh cửa tủ lạnh vì vị trí này thuận tiện, dễ lấy. Tuy nhiên, đây lại không phải nơi lý tưởng để bảo quản trứng.

Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), trứng cần được bảo quản ở nhiệt độ từ 4 độ C trở xuống và nên giữ trong hộp gốc. Nhiệt độ thấp giúp hạn chế sự phát triển của các vi khuẩn có thể gây bệnh, trong đó có Salmonella.

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Nguyên nhân quan trọng nhất là nhiệt độ ở cánh cửa thường xuyên dao động. Mỗi lần mở tủ lạnh, hơi lạnh thoát ra ngoài, trong khi khu vực cánh cửa chịu ảnh hưởng trực tiếp từ không khí bên ngoài. Nếu cửa được mở nhiều lần trong ngày, nhiệt độ tại đây có thể thay đổi liên tục.

Trong khi đó, trứng là thực phẩm dễ hỏng và có thể chứa Salmonella. Làm lạnh không tiêu diệt hoàn toàn loại vi khuẩn này nhưng giúp kìm hãm sự phát triển của chúng. Vì vậy, giữ trứng ở khu vực có nhiệt độ ổn định sẽ góp phần giảm nguy cơ vi khuẩn tăng sinh.

Nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cũng cho thấy việc làm lạnh trứng nhanh chóng có vai trò quan trọng trong kiểm soát Salmonella Enteritidis. Khi trứng nhiễm khuẩn được giữ ở nhiệt độ ấm trong thời gian dài, vi khuẩn có nhiều cơ hội phát triển và xâm nhập sâu hơn vào bên trong trứng.

Điều này không có nghĩa trứng đặt ở cánh cửa sẽ lập tức bị nhiễm khuẩn hoặc hỏng. Vấn đề nằm ở việc nhiệt độ không ổn định có thể làm giảm hiệu quả bảo quản lạnh, từ đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho vi khuẩn phát triển nếu trứng đã có sẵn mầm bệnh.

Ngoài ra, việc trứng liên tục trải qua quá trình lạnh - ấm cũng không có lợi cho chất lượng và độ an toàn của thực phẩm. Vì vậy, thay vì đặt trứng vào khay có sẵn trên cửa tủ, nên chuyển chúng vào một ngăn bên trong.

FDA khuyến cáo người tiêu dùng nên đưa trứng vào tủ lạnh ngay sau khi mua, duy trì nhiệt độ tủ ở mức 4 độ C hoặc thấp hơn và sử dụng nhiệt kế tủ lạnh để kiểm tra chính xác.

Ngoài ra, người dùng nên giữ trứng trong hộp giấy hoặc hộp nhựa ban đầu thay vì chuyển sang khay khác. Cách này giúp hạn chế hấp thụ mùi thực phẩm và giảm nguy cơ nhiễm chéo vi khuẩn.

Khi mua trứng, nên chọn những quả có vỏ sạch, nguyên vẹn và không bị nứt. FDA cũng khuyến cáo chỉ mua trứng được bảo quản lạnh tại cửa hàng.

Ảnh minh họa.

Một sai lầm khác là rửa trứng rồi mới cho vào tủ lạnh. Nhiều người có thói quen này vì nghĩ như vậy sẽ vệ sinh hơn. Tuy nhiên, điều này có thể khiến trứng hỏng nhanh hơn, theo chuyên trang sức khỏe Healthline.

Bác sĩ Donald Schaffner, chuyên gia vi sinh thực phẩm tại Đại học Rutgers (Mỹ), cho biết vỏ trứng có một lớp màng tự nhiên giúp hạn chế vi khuẩn xâm nhập. Khi rửa quá sớm, lớp bảo vệ này dễ bị mất đi, đặc biệt nếu dùng nước lạnh hoặc chà xát mạnh.Các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên lau nhẹ phần bẩn bằng khăn khô. Nếu cần rửa, nên thực hiện ngay trước khi chế biến để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.

Nhiều người cho rằng trứng để trong tủ lạnh có thể dùng rất lâu. Tuy nhiên, USDA khuyến cáo trứng tươi chỉ nên sử dụng trong khoảng 3 - 5 tuần kể từ ngày mua nếu được bảo quản đúng cách.

Một cách kiểm tra độ tươi phổ biến là thả trứng vào tô nước. Trứng chìm và nằm ngang thường còn mới, trong khi trứng nổi lên có thể đã cũ do lượng không khí bên trong tăng lên theo thời gian. Dù vậy, chuyên gia lưu ý đây chỉ là mẹo tham khảo. Nếu trứng có mùi lạ, đổi màu hoặc lòng trắng quá loãng thì nên bỏ ngay.

Theo FDA, trứng bị nứt vỏ có nguy cơ nhiễm khuẩn cao hơn do vi khuẩn dễ xâm nhập vào bên trong. Nếu vết nứt nhỏ và trứng còn mới, có thể đập ra cho vào hộp kín rồi bảo quản lạnh và sử dụng trong vòng 1 - 2 ngày. Tuy nhiên, với trứng có dấu hiệu rò rỉ, mùi bất thường hoặc đổi màu, tốt nhất nên bỏ để tránh nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.