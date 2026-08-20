Danh sách các trường đại học thành viên thuộc 4 đại học quy mô lớn bậc nhất Việt Nam

Đại học Quốc gia TP.HCM

Đại học Quốc gia TP.HCM thành lập năm 1995 là một trong hai đại học quốc gia của Việt Nam, được tổ chức theo mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực.

Với tổng diện tích 643,7 hecta theo mô hình đô thị đại học hiện đại, Đại học Quốc gia TP.HCM là một trong những cơ sở giáo dục lớn nhất Việt Nam với trên 110.000 sinh viên, 27 đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trực thuộc và 8 trường đại học thành viên.

Trường Đại học Bách khoa tập trung đào tạo và nghiên cứu trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, kiến trúc và quản lý công nghiệp.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đào tạo các ngành khoa học tự nhiên và khoa học - công nghệ nền tảng, đồng thời phát triển các lĩnh vực như công nghệ sinh học, khoa học dữ liệu, công nghệ thông tin và môi trường.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đào tạo các ngành thuộc khoa học xã hội và nhân văn, trong đó có báo chí, truyền thông, ngôn ngữ, văn hóa, xã hội học, tâm lý học và quan hệ quốc tế.

Trường Đại học Quốc tế có định hướng đào tạo quốc tế, với nhiều chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh. Các lĩnh vực đào tạo gồm kinh tế - quản trị, kỹ thuật, công nghệ,...

Trường Đại học Công nghệ Thông tin chuyên sâu về công nghệ thông tin và các lĩnh vực công nghệ số như khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính, hệ thống thông tin, trí tuệ nhân tạo và an toàn thông tin.

Trường Đại học Kinh tế - Luật đào tạo kết hợp hai nhóm lĩnh vực kinh tế - quản lý và pháp luật, với các ngành kinh tế, kinh doanh, tài chính, ngân hàng, luật và thương mại.

Trường Đại học An Giang là trường thành viên đặt tại An Giang, đào tạo đa ngành, đáp ứng nhu cầu nhân lực của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có các lĩnh vực sư phạm, nông nghiệp, kinh tế và công nghệ.

Trường Đại học Khoa học Sức khỏe là trường thành viên mới trong hệ thống, tập trung đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực y khoa, khoa học sức khỏe và các ngành liên quan đến chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP.HCM

Đại học Quốc gia Hà Nội

Được thành lập năm 1993, Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học lớn của cả nước.

Với hệ thống 9 trường đại học thành viên và nhiều đơn vị trực thuộc, Đại học Quốc gia Hà Nội đang triển khai 162 chương trình đào tạo đại học và 160 chương trình đào tạo Thạc sĩ và 116 chương trình đào tạo Tiến sĩ.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đào tạo và nghiên cứu các lĩnh vực khoa học tự nhiên, tài nguyên, môi trường và các ngành khoa học nền tảng.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tập trung vào khoa học xã hội và nhân văn, với các ngành nổi bật như báo chí, quan hệ công chúng, Đông Phương học, tâm lý học,...

Trường Đại học Ngoại Ngữ chuyên đào tạo ngoại ngữ, sư phạm ngoại ngữ và các lĩnh vực liên quan đến ngôn ngữ, văn hóa và giao tiếp quốc tế.

Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc

Trường Đại học Công nghệ đào tạo và nghiên cứu trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, cơ điện tử, tự động hóa và công nghệ cao.

Trường Đại học Kinh tế tập trung vào các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, tài chính, quản trị và kinh tế phát triển.

Trường Đại học Giáo dục chuyên đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và nhân lực trong lĩnh vực khoa học giáo dục.

Trường Đại học Việt - Nhật phát triển theo định hướng hợp tác giáo dục Việt Nam - Nhật Bản, với các chương trình đào tạo và nghiên cứu mang tính liên ngành, quốc tế.

Trường Đại học Y Dược đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực y khoa, dược học và khoa học sức khỏe, đồng thời triển khai nghiên cứu và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y dược.

Trường Đại học Luật được thành lập năm 2022 trên cơ sở Khoa Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, là trường đại học thành viên thứ 9, chuyên đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực pháp luật.

Đại học Thái Nguyên

Đại học Thái Nguyên được thành lập năm 1994, là một trong những đại học vùng lớn của Việt Nam, hoạt động theo mô hình đa ngành, đa lĩnh vực. Hệ thống hiện có 7 trường đại học thành viên, bên cạnh các đơn vị đào tạo, nghiên cứu và phục vụ khác.

Đại học Thái Nguyên

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, với những nhóm ngành như cơ khí, điện - điện tử, tự động hóa và kỹ thuật công nghiệp.

Trường Đại học Sư phạm tập trung đào tạo giáo viên, cán bộ khoa học giáo dục và nhân lực trong các lĩnh vực khoa học cơ bản.

Trường Đại học Nông Lâm đào tạo và nghiên cứu trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, tài nguyên - môi trường và phát triển nông thôn, gắn với đặc thù khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Trường Đại học Y - Dược là cơ sở đào tạo nhân lực thuộc nhóm ngành khoa học sức khỏe, với các lĩnh vực như y khoa, dược học, điều dưỡng và các ngành liên quan.

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh tập trung vào các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính, ngân hàng, kế toán và quản lý.

Trường Đại học Khoa học đào tạo đa ngành trong nhóm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và một số lĩnh vực ứng dụng.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông tập trung vào công nghệ thông tin, khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính, điện tử - viễn thông, truyền thông và các lĩnh vực công nghệ số.

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Bên cạnh 7 trường đại học thành viên, Đại học Thái Nguyên còn có các đơn vị đào tạo, nghiên cứu và phân hiệu, tạo thành hệ thống giáo dục đại học lớn tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Đại học Đà Nẵng

Được thành lập năm 1994, Đại học Đà Nẵng là đại học vùng trọng điểm quốc gia, định hướng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Hệ thống hiện có 6 trường đại học thành viên.

Trường Đại học Bách khoa là cơ sở đào tạo trọng điểm về kỹ thuật và công nghệ tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, với các lĩnh vực như cơ khí, điện - điện tử, xây dựng, công nghệ thông tin, kiến trúc và nhiều ngành kỹ thuật ứng dụng.

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

Trường Đại học Kinh tế tập trung đào tạo và nghiên cứu trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, tài chính, ngân hàng, kế toán, quản trị và thương mại.

Trường Đại học Sư phạm đào tạo giáo viên và nhân lực trong lĩnh vực khoa học giáo dục, với các ngành trải rộng từ giáo dục mầm non, tiểu học đến giáo dục nghệ thuật, thể chất và các môn khoa học tự nhiên, xã hội.

Trường Đại học Ngoại ngữ chuyên đào tạo ngoại ngữ, ngôn ngữ và các lĩnh vực liên quan đến giảng dạy ngoại ngữ, biên - phiên dịch và giao tiếp quốc tế.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tập trung đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và sư phạm kỹ thuật, với nhiều ngành nổi bật như tự động hóa, ô tô, cơ điện tử, điện - điện tử và cơ khí.﻿

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn định hướng đào tạo nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông, gắn với công nghệ số, kinh tế số và nhu cầu nhân lực công nghệ của doanh nghiệp.

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Ngoài 6 trường đại học thành viên, Đại học Đà Nẵng còn có Trường Y Dược, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh cùng nhiều viện, khoa và đơn vị đào tạo khác.