Vào cuộc điều tra 14 giải xổ số ở nhiều địa phương trao cho cùng 1 người

Trong thập niên 1990, Stefan Mandel, nhà toán học và kinh tế học người Romania - Australia, cùng một nhóm cộng sự đã tạo nên một câu chuyện hiếm có trong lịch sử xổ số.

Phát hiện quy luật “đặc biệt”

Mandel không đặt cược vào những bộ số được cho là may mắn. Ông tiếp cận xổ số như một bài toán xác suất và tài chính.

Theo IFLScience, cơ hội giành giải độc đắc trong các trò xổ số có thể thấp đến mức hàng trăm triệu lần mới có một. Với EuroMillions, xác suất thắng được nêu là 1/139,8 triệu. Việc mua thêm vài tấm vé chỉ giúp tăng xác suất ở mức rất nhỏ.

Từ đó, Mandel đưa ra một cách tiếp cận khác: thay vì chọn một vài tổ hợp, hãy mua toàn bộ các tổ hợp có thể xuất hiện. Khi đó, vấn đề lớn nhất không còn nằm ở xác suất mà chuyển sang việc huy động đủ tiền, tạo hàng triệu vé và hoàn tất thủ tục mua vé.

Quan trọng hơn, theo quy định tại thời điểm đó ở địa phương, ông nhận ra có những kỳ quay mà giá trị giải độc đắc cao hơn nhiều so với tổng chi phí cần bỏ ra để mua toàn bộ tổ hợp. Khi jackpot đạt mức khoảng gấp ba số tiền cần thiết, bài toán có thể trở nên đặc biệt hấp dẫn về mặt tài chính.

Để triển khai chiến lược, Mandel dành nhiều năm tìm kiếm và thuyết phục các nhà đầu tư cùng tham gia. Khi có đủ nguồn vốn, ông phát triển thuật toán để tạo và in vé với số lượng lớn, trong bối cảnh một số công ty xổ số khi đó vẫn cho phép cách làm này.

Nhóm của Mandel không mua vé một cách liên tục mà chờ đến những thời điểm jackpot đủ lớn. Sau nhiều lần thắng các giải nhỏ tại Australia, họ bắt đầu hướng sự chú ý sang thị trường Mỹ.

Chẳng hạn, khi cơ hội lớn xuất hiện tại xổ số bang Virginia, trò chơi này chỉ có 7.059.052 tổ hợp, thấp hơn đáng kể so với nhiều loại xổ số khác. Khi jackpot tăng lên 15,5 triệu USD, Mandel quyết định triển khai kế hoạch. Trong hai ngày, nhóm đã mua khoảng 6,4 triệu vé, dù chưa thể bao phủ toàn bộ các khả năng. Nhưng một trong số những tấm vé đó đã trúng giải độc đắc.

Chiến thắng khiến FBI và CIA chú ý

Các khoản thắng lớn của nhóm Mandel nhanh chóng thu hút sự quan tâm của các cơ quan chức năng Mỹ, trong đó có FBI và CIA.

Tuy nhiên, ông không bị kết luận vi phạm pháp luật bởi phương thức sử dụng khi đó vẫn nằm trong phạm vi được phép. Dù vậy, vụ việc đã góp phần thúc đẩy những thay đổi trong quy định xổ số. Sau đó, việc tự in vé tại nhà và mua vé với số lượng rất lớn bị hạn chế bằng nhiều cách nghiêm ngặt hơn.

Sau này, theo báo giới phân tích, phương pháp của Mandel có thể khái quát thành 6 bước. Đầu tiên là tính toàn bộ số tổ hợp có thể xuất hiện. Chẳng hạn, một trò chơi chọn 6 số từ 1 đến 40 có 3.838.380 khả năng.

Tiếp đó, ông chỉ cân nhắc tham gia khi giá trị jackpot đạt ít nhất khoảng ba lần tổng chi phí để mua toàn bộ vé. Sau đó là huy động nguồn vốn từ các nhà đầu tư; có thời điểm số người tham gia lên tới 2.500.

Khi đủ vốn, nhóm tiến hành tạo và in vé nhằm bao phủ số lượng tổ hợp lớn nhất có thể, sau đó đưa vé đến các đại lý chính thức để hoàn tất việc mua hợp lệ. Nếu chiến thắng, tiền thưởng được nhận và phân chia theo thỏa thuận với những người góp vốn. Chẳng hạn, năm 1987, Mandel giành giải trị giá 1,3 triệu USD nhưng sau khi chia lợi nhuận, số tiền ông giữ lại chỉ khoảng 97.000 USD.

Cuộc sống kín tiếng sau này

Trong toàn bộ hành trình, Mandel cùng các cộng sự được cho là đã 14 lần trúng xổ số và thu về hàng triệu USD. Tuy nhiên, số tiền thực tế ông giữ lại sau khi trừ chi phí và phân chia lợi nhuận cho các nhà đầu tư không được xác định chính xác.

Chiến lược của Mandel dựa trên 2 điều kiện rất đặc biệt, đó là khả năng huy động lượng vốn rất lớn và mua số lượng vé rất rộng đủ để bao phủ phần lớn hoặc toàn bộ tổ hợp.

Ngày nay, các quy định tại Mỹ và Australia đã thay đổi theo hướng hạn chế những cách thức này. Vì vậy, phương pháp từng giúp Mandel tạo nên chuỗi chiến thắng hiếm có gần như không còn khả năng tái diễn trong điều kiện hiện tại.

Sau thời kỳ nổi tiếng, Mandel lựa chọn cuộc sống kín tiếng. Năm 2023, khi 83 tuổi, ông xuất hiện trở lại và chia sẻ nhiều hơn về hành trình chinh phục xổ số, khối tài sản từng tích lũy cũng như những cuộc điều tra mà ông phải trải qua sau chiến thắng tại Mỹ. Sau đó, Mandel tiếp tục trở về với cuộc sống riêng tư.

(Tổng hợp)