Danh sách 5 trường thuộc Đại học của Giáo sư quê Ninh Bình có khối tài sản hơn 4.000 tỷ đồng

Theo Quyết định số 775/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trường Đại học Phenikaa chính thức trở thành Đại học Phenikaa vào ngày 15/4/2025. Quyết định chuyển đổi mô hình đại học này đã đưa Đại học Phenikaa trở thành Đại học tư thục đầu tiên ở khu vực phía Bắc và là Đại học thứ 10 của Việt Nam.

Hiện nay, ĐH Phenikaa có 5 trường thành viên bao gồm: Trường Kỹ thuật Phenikaa, Trường Kinh tế Phenikaa, Trường Y - Dược Phenikaa, Trường Công nghệ thông tin Phenikaa, Trường Ngoại ngữ – Khoa học Xã hội Phenikaa.

Trường Kỹ thuật Phenikaa

Trường Kỹ thuật Phenikaa được thành lập cùng với quá trình tái cấu trúc Đại học Phenikaa. Ban đầu, Trường được thành lập theo Nghị quyết số 32/NQ-ĐHP-HĐT ngày 29 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng trường Trường Đại học Phenikaa. Trường là đơn vị đào tạo thuộc Trường Đại học Phenikaa trên cơ sở các Khoa: Khoa Cơ khí - Cơ điện tử (MEM), Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (MSE), Khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng (VEE), Khoa Điện - Điện tử (EEE), Khoa Công nghệ sinh học, Hóa học và Kỹ thuật môi trường (BCEE).

Sau khi có Quyết định số 775/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trường Đại học Phenikaa thành Đại học Phenikaa, Trường Kỹ thuật Phenikaa tiếp nhận thêm 2 đơn vị thành viên từ Đại học là: Viện Nghiên cứu Nano và Trung tâm Nghiên cứu Nguồn gen.

Ảnh: Đại học Phenikaa

Ngay từ khi thành lập, Trường Kỹ thuật đã xác định sứ mệnh đào tạo kỹ sư, chuyên gia có năng lực toàn diện về chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng mềm và tư duy đổi mới sáng tạo, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Trường Kinh tế Phenikaa

Trường Kinh tế Phenikaa được thành lập trên cơ sở hai khoa là Khoa Kinh tế - Kinh doanh và Khoa Du lịch. Trường là một trong những đơn vị có lịch sử lâu đời nhất Đại học Phenikaa với tiền thân là Khoa Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng được thành lập từ năm 2007; gắn liền với sự thành lập Trường Đại học Thành Tây, tiền thân của Trường Đại học Phenikaa trước đây và nay là Đại học Phenikaa.

Trường hiện có 4 khoa (Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Kế toán, Du lịch - Khách sạn); 12 chương trình đào tạo bậc Cử nhân (Quản trị kinh doanh, Marketing, Quản trị nhân lực; Kinh doanh quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; Kế toán, Kiểm toán, Tài chính-Ngân hàng; Quản trị du lịch, Kinh doanh du lịch số, Hướng dẫn du lịch quốc tế, Quản trị khách sạn; 4 chương trình đào tạo bậc Thạc sĩ (Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán) và 1 chương trình đào tạo bậc Tiến sĩ (Quản trị kinh doanh). Nhiều chương trình đào tạo của Trường đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, một số chương trình đào tạo đang chuẩn bị điều kiện để kiểm định theo Bộ tiêu chuẩn của FIBAA.

Trường Y - Dược Phenikaa

Trường Y - Dược Phenikaa được hình thành và phát triển dựa trên cơ sở tái cấu trúc và hợp nhất các khoa chuyên ngành về sức khỏe sẵn có sau khi Trường Đại học Phenikaa chuyển đổi mô hình thành Đại học Phenikaa vào năm 2025.

Hiện nay trường có 8 khoa với 11 ngành đại học và 4 chương trình sau đại học. Chương trình đào tạo nhiều lĩnh vực trong y học như Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Y học cổ truyền, Quản lý bệnh viện và Khoa học y sinh…

Ảnh: Đại học Phenikaa

Trường Công nghệ thông tin Phenikaa

Trường Công nghệ thông tin Phenikaa (PSC) khởi nguồn từ Khoa Khoa học Máy tính, được thành lập năm 2008 tại Trường Đại học Phenikaa – tiền thân là Trường Đại học Thành Tây. Sau hơn 15 năm phát triển, PSC được tái cơ cấu vào tháng 5/2025 thành một trường thành viên độc lập, trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong đào tạo và nghiên cứu CNTT tại Việt Nam.

Ở bậc đại học, trường có 10 chương trình đào tạo, gồm Tài năng khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Trí tuệ nhân tạo, An toàn thông tin, Hệ thống thông tin, An ninh mạng, Khoa học dữ liệu, Khoa học máy tính, CNTT (định hướng thị trường Nhật Bản).

Ở bậc sau đại học, trường có chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học máy tính và Tiến sĩ Khoa học máy tính.

Trường Ngoại ngữ – Khoa học Xã hội Phenikaa

Trường Ngoại ngữ - Khoa học Xã hội Phenikaa được thành lập theo Quyết định số 33/NQ-ĐHP-HĐT ngày 30/10/2024 của Chủ tịch Hội đồng Đại học Phenikaa và là một trong năm trường thành viên trực thuộc Đại học Phenikaa. Trường mang sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực ngoại ngữ, khoa học xã hội và liên ngành - những mảng kiến thức then chốt trong tiến trình toàn cầu hóa và phát triển bền vững.

Hiện nay, Trường vận hành 06 khoa chuyên môn: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật Bản, Ngôn ngữ Hàn Quốc và Đông phương học, với 06 chương trình đào tạo đại học cùng 01 chương trình thạc sĩ (Ngôn ngữ Anh), phục vụ quy mô hơn 6.000 sinh viên, học viên.

Theo đó trường Đại học Phenikaa, tiền thân là Đại học Thành Tây, được thành lập ngày 10/10/2007. Từ năm 2017, trường chính thức trở thành thành viên của Tập đoàn Phenikaa do do Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Xuân Năng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Hội đồng trường. Đến tháng 11/2018, trường chính thức mang tên Trường Đại học Phenikaa. Năm 2019, trường bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên, với quy mô tuyển sinh chỉ có hơn 300 sinh viên.

Đến năm 2025, Đại học Phenikaa có quy mô đào tạo gần 25.000 sinh viên với 64 chương trình đào tạo đại học chính quy, 10 chương trình liên kết quốc tế, 16 chương trình đào tạo thạc sĩ và 11 chương trình đào tạo tiến sĩ.

Trong mùa tuyển sinh năm 2026, Đại học Phenikaa đặt mục tiêu tuyển sinh trên 12.000 chỉ tiêu cho 64 ngành/chương trình đào tạo. Trong đó, có 9 ngành học mới, bao gồm: Hệ thống Cơ điện tử thông minh, Truyền thông Đa phương tiện, Kiểm toán, Khoa học Y sinh, Hộ sinh và nhóm ngành Luật (Luật, Luật Kinh doanh, Luật Quốc tế, Luật Thương mại Quốc tế).