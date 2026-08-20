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Lý do thợ xây thêm 'chất lỏng trắng' vào xi măng: Bí quyết chỉ người trong nghề mới thành thạo

| | Sống

"Mẹo nhà nghề" của giới thợ xây này thể hiện cách xây dựng bền vững và tiết kiệm hơn.

Trên công trường xây dựng, không ít người từng thấy cảnh thợ xây đổ một loại chất lỏng màu trắng giống keo dán vào xô, pha với nước rồi trộn cùng xi măng, cát.

Lý do thợ xây thêm 'chất lỏng trắng' vào xi măng: Bí quyết tăng độ bám chỉ người trong nghề mới rõ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: CPG

Nhìn bề ngoài, đây có vẻ chỉ là một "mẹo vặt" quen thuộc trên công trường. Nhưng thực chất, chai chất lỏng màu trắng được đổ vào hỗn hợp lại ẩn chứa cả một nền tảng kỹ thuật. Đó là chất kết dính polymer được sản xuất riêng cho ngành xây dựng, chứ không phải bất kỳ loại keo nào cũng dùng được.

Chính vì vậy, bí quyết ở đây không đơn giản là "cứ thêm keo vào xi măng" như nhiều người vẫn nghĩ.

Hiệu quả của nó chỉ phát huy đúng khi thợ xây sử dụng đúng sản phẩm chuyên dụng, pha đúng tỷ lệ và đúng cách theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Chỉ khi đó, lớp vữa mới thực sự đạt được độ bám dính, độ dẻo và giảm nứt như mong đợi.

Phụ gia kết dính nhìn như keo này thường có gốc PVA (nhựa tổng hợp, an toàn môi trường), copolymer acrylic (chống thấm, độ bám dính cao, tính đàn hồi tốt) hoặc cao su tổng hợp (SBR) tùy vào công thức.

Cần lưu ý, loại keo này không phải keo dán học sinh hay keo trắng gia dụng thông thường, dù bề ngoài khá giống nhau.

3 lợi ích của phụ gia kết dính

Tăng độ bám dính của vữa vào bề mặt

Công dụng chính của phụ gia này không đơn thuần là "làm xi măng cứng hơn". Polymer trong sản phẩm giúp vữa bám chắc hơn vào bề mặt nền - điều đặc biệt quan trọng khi thi công lớp vữa trát (lớp trung gian giữa nền bê tông/gạch và lớp hoàn thiện phía trên).

Giảm nứt do co ngót và tăng độ dẻo khi thi công

Vữa xi măng thường co ngót khi khô và mất ẩm, gây ra các vết nứt tùy vào thành phần, cách bảo dưỡng, độ dày lớp vữa và điều kiện thi công.

Các nhà sản xuất cho biết phụ gia polymer của họ giúp giảm hiện tượng nứt do co ngót, đồng thời tăng độ dẻo, giúp vữa dễ thi công, dễ trải và ít hao hụt hơn.

Tuy vậy, đây không phải là giải pháp chống nứt tuyệt đối. Nứt vẫn có thể xảy ra do chuyển vị kết cấu, giãn nở nhiệt, thi công sai độ dày, thừa nước hay bảo dưỡng không đúng cách.

Giảm thấm nước

Một số loại keo còn giúp giảm khả năng thấm nước qua lớp vữa. Tuy nhiên, "giảm thấm" khác hoàn toàn với "chống thấm hoàn chỉnh". Phụ gia này không thay thế chống thấm chuyên dụng.

Sản phẩm tăng bám dính không nên bị nhầm lẫn hay thay thế cho màng chống thấm hay phụ gia chống thấm chuyên dụng khi công trình thực sự cần hệ thống đó.

Lợi ích bền vững cho gia chủ và môi trường

Xét về lâu dài, việc sử dụng đúng loại phụ gia kết dính này không chỉ là chuyện kỹ thuật thi công mà còn mang lại giá trị thiết thực cho người sở hữu ngôi nhà/công trinhh.

Khi lớp vữa bám chắc hơn, ít bong tróc, ít nứt do co ngót, gia chủ sẽ giảm được tần suất phải sửa chữa, trát lại tường hay xử lý thấm. Điều này đồng nghĩa với việc tiết kiệm chi phí bảo trì về sau và kéo dài tuổi thọ công trình.

Lý do thợ xây thêm 'chất lỏng trắng' vào xi măng: Bí quyết tăng độ bám chỉ người trong nghề mới rõ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: CPG

Quan trọng hơn cả, một bức tường ít nứt, ít thấm cũng giúp hạn chế ẩm mốc, bảo vệ sức khỏe các thành viên trong gia đình, đồng thời giữ được tính thẩm mỹ lâu hơn.

Về khía cạnh môi trường, việc giảm số lần phải đập bỏ, trát lại hay thay mới các hạng mục xây dựng đồng nghĩa với việc giảm lượng vật liệu tiêu thụ (xi măng, cát, nước) và giảm lượng rác thải xây dựng phát sinh trong quá trình sửa chữa.

Ngoài ra, một lớp vữa có độ bám và độ dẻo tốt hơn cũng giúp thi công chính xác ngay từ đầu, hạn chế hao hụt vật liệu - một yếu tố nhỏ nhưng khi nhân lên ở quy mô nhiều công trình sẽ góp phần giảm áp lực khai thác tài nguyên thiên nhiên.

Vì vậy, việc lựa chọn đúng sản phẩm, đúng liều lượng, đúng công thức không chỉ là "mẹo nhà nghề" mà còn là một cách xây dựng bền vững và tiết kiệm hơn cho cả người ở lẫn môi trường xung quanh.

Đo độ thân thiện môi trường của PVA, copolymer acrylic và SBR

Lý do thợ xây thêm 'chất lỏng trắng' vào xi măng: Bí quyết tăng độ bám chỉ người trong nghề mới rõ - Ảnh 3.

Infographic do AI thực hiện.

Vết nứt trên tường: Khi nào "xem nhẹ", khi nào cần gọi kỹ sư - Thợ lâu năm tiết lộ điều gia chủ nên để ý

Theo Trang Ly

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
thợ xây

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