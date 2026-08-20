Danh sách 8 trường đại học trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) là hệ thống đại học đa ngành, đa lĩnh vực với các cơ sở đào tạo đảm nhiệm những nhóm ngành khác nhau.

Tính đến năm 2026, ĐHQG-HCM có 8 trường đại học thành viên, gồm Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Quốc tế, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe và Trường Đại học An Giang. Danh sách này được ĐHQG-HCM sử dụng trong thông tin tuyển sinh năm 2026.

Trường Đại học Bách khoa

Trường Đại học Bách khoa là một trong những cơ sở đào tạo nòng cốt của ĐHQG-HCM, tập trung vào các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ. Trường là một trong những thành viên hình thành nên hệ thống ĐHQG-HCM từ những ngày đầu thành lập.

Các chương trình đào tạo của trường trải rộng trên nhiều nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ, kiến trúc, quản lý công nghiệp và kinh tế. Trong đó có những lĩnh vực như kỹ thuật điện - điện tử, cơ khí, cơ điện tử, xây dựng, hóa học, môi trường, máy tính và công nghệ thông tin.

Trong tuyển sinh năm 2026, Trường Đại học Bách khoa tiếp tục nằm trong nhóm 8 trường đại học thành viên của ĐHQG-HCM.

Bên cạnh đào tạo đại học, trường còn triển khai các chương trình sau đại học và hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật. Đây là một trong những đơn vị giữ vai trò quan trọng trong hệ sinh thái đào tạo và nghiên cứu kỹ thuật - công nghệ của ĐHQG-HCM.

Tòa nhà điều hành Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đảm nhiệm nhóm lĩnh vực khoa học tự nhiên và một số ngành khoa học - công nghệ trong hệ thống ĐHQG-HCM.

Các lĩnh vực đào tạo của trường bao gồm toán học, vật lý, hóa học, sinh học, địa chất, khoa học môi trường, công nghệ thông tin, khoa học máy tính, khoa học dữ liệu và một số hướng đào tạo liên quan đến công nghệ. Nhờ đó, trường vừa duy trì thế mạnh về khoa học cơ bản, vừa mở rộng sang những lĩnh vực công nghệ mới.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cũng là một trong những trường đại học thành viên lâu đời của ĐHQG-HCM. Trong danh sách tuyển sinh năm 2026, trường tiếp tục được xác định là một trong 8 trường thành viên của hệ thống.

Hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những thế mạnh của trường, với các hướng nghiên cứu từ khoa học cơ bản đến khoa học ứng dụng và công nghệ.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nếu Trường Đại học Bách khoa và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tập trung mạnh vào khối kỹ thuật, công nghệ và khoa học tự nhiên thì Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đảm nhiệm phần lớn lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn trong hệ thống ĐHQG-HCM.

Nhà trường đào tạo nhiều nhóm ngành như báo chí, truyền thông, quan hệ quốc tế, xã hội học, tâm lý học, công tác xã hội, ngôn ngữ học, văn học, lịch sử, triết học, địa lý học, du lịch, Việt Nam học và các ngành ngoại ngữ.

Trong tuyển sinh đại học năm 2026, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tiếp tục là một trong 8 trường thành viên của ĐHQG-HCM.

Bên cạnh đào tạo, trường còn thực hiện nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, góp phần cung cấp nguồn nhân lực cho giáo dục, truyền thông, văn hóa, quản lý, đối ngoại và nhiều lĩnh vực xã hội khác.

Trường Đại học Quốc tế

Trường Đại học Quốc tế là trường thành viên có định hướng đào tạo bằng tiếng Anh và tăng cường hợp tác quốc tế. Đây cũng là một trong những cơ sở đào tạo nổi bật của ĐHQG-HCM trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, kinh tế và quản lý.

Các chương trình đào tạo của trường tập trung vào những nhóm ngành như công nghệ thông tin, khoa học máy tính, kỹ thuật điện tử - viễn thông, kỹ thuật sinh học, công nghệ thực phẩm, kỹ thuật xây dựng, logistics, quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng và kinh tế.

Một đặc điểm của trường là định hướng quốc tế trong đào tạo, thể hiện qua việc sử dụng tiếng Anh trong nhiều chương trình và triển khai hợp tác với các trường đại học, tổ chức giáo dục nước ngoài.

Trường Đại học Quốc tế hiện tiếp tục nằm trong danh sách 8 trường đại học thành viên của ĐHQG-HCM được công bố trong thông tin tuyển sinh năm 2026.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Trường Đại học Công nghệ Thông tin là đơn vị chuyên sâu về công nghệ thông tin và các lĩnh vực liên quan trong hệ thống ĐHQG-HCM.

Các nhóm ngành đào tạo của trường tập trung vào công nghệ thông tin, khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính, hệ thống thông tin, an toàn thông tin, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử và một số lĩnh vực liên quan đến chuyển đổi số.

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực công nghệ ngày càng tăng, trường tập trung phát triển đào tạo và nghiên cứu trong những lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, an toàn thông tin và công nghệ phần mềm.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin được ĐHQG-HCM xác định là một trong 8 trường đại học thành viên trong danh sách tuyển sinh chính thức năm 2026.

Trường Đại học Kinh tế - Luật

Trường Đại học Kinh tế - Luật phụ trách nhóm lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, quản lý và pháp luật trong hệ thống ĐHQG-HCM.

Các chương trình đào tạo của trường bao phủ nhiều lĩnh vực như kinh tế, kinh tế quốc tế, kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh, marketing, tài chính - ngân hàng, kế toán, kiểm toán, thương mại điện tử, kinh doanh số, luật và luật kinh tế.

Sự kết hợp giữa kinh tế và luật là nét đặc trưng trong mô hình đào tạo của trường. Sinh viên có thể tiếp cận đồng thời kiến thức về kinh tế, quản trị, kinh doanh và pháp lý, phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động hiện nay.

Theo thông tin tuyển sinh năm 2026 của ĐHQG-HCM, Trường Đại học Kinh tế - Luật tiếp tục là một trong 8 trường đại học thành viên của hệ thống.

Trường Đại học Khoa học Sức khỏe

Trường Đại học Khoa học Sức khỏe là trường thành viên mới trong hệ thống ĐHQG-HCM, chuyên đào tạo và nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe.

Sự xuất hiện của trường trong danh sách các trường đại học thành viên đánh dấu bước phát triển của ĐHQG-HCM trong lĩnh vực đào tạo nhân lực y tế. Các ngành đào tạo thuộc nhóm khoa học sức khỏe được tổ chức tại trường, phục vụ nhu cầu nhân lực y tế và chăm sóc sức khỏe.

Phối cảnh kiến trúc Trường Đại học Khoa học Sức khỏe ĐHQG-HCM

Đáng chú ý, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe đã được ĐHQG-HCM đưa vào danh sách 8 trường đại học thành viên từ giai đoạn 2024 và tiếp tục được xác nhận trong tuyển sinh năm 2026. Vì vậy, nếu sử dụng những danh sách cũ ghi ĐHQG-HCM có 7 trường đại học thành viên thì đó là thông tin chưa được cập nhật.

Việc thành lập trường cũng giúp ĐHQG-HCM hoàn thiện hơn hệ thống đào tạo đa lĩnh vực, bên cạnh các nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ, khoa học tự nhiên, kinh tế - luật và khoa học xã hội - nhân văn.

Trường Đại học An Giang

Trường Đại học An Giang là trường thành viên của ĐHQG-HCM đặt tại tỉnh An Giang, giữ vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Trường có các lĩnh vực đào tạo đa dạng, gồm kinh tế, quản trị, ngoại ngữ, sư phạm, nông nghiệp, công nghệ, khoa học xã hội và một số lĩnh vực khác. Đặc biệt, các ngành liên quan đến nông nghiệp, giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội địa phương có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực.

Trường Đại học An Giang trở thành thành viên của ĐHQG-HCM từ năm 2019. Từ đó, trường tham gia vào hệ thống đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực chung của ĐHQG-HCM.

Trong danh sách tuyển sinh năm 2026, Trường Đại học An Giang tiếp tục được xác định là một trong 8 trường đại học thành viên của ĐHQG-HCM.

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