Danh sách 8 trường đại học thành viên của Đại học Huế

Đại học Huế là một trong những cơ sở giáo dục đại học lớn của Việt Nam, được tổ chức theo mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực. Theo các thông tin được Đại học Huế cập nhật trong năm 2026, hệ thống hiện có 8 trường đại học thành viên, bên cạnh các viện, trường, khoa, phân hiệu và đơn vị trực thuộc khác. Sáu nhóm lĩnh vực đào tạo từ sư phạm, khoa học, y dược, nông lâm đến kinh tế, ngoại ngữ, nghệ thuật và luật được tổ chức tại 8 trường thành viên.

Danh sách 8 trường gồm: Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Y - Dược, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Nghệ thuật, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ và Trường Đại học Luật. Đại học Huế đồng thời có các đơn vị đào tạo khác như Trường Du lịch, Khoa Giáo dục Thể chất, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị..., nhưng những đơn vị này không được tính vào nhóm 8 trường đại học thành viên.

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Trường Đại học Sư phạm là một trong những cơ sở đào tạo có lịch sử lâu đời trong hệ thống Đại học Huế. Tiền thân của Đại học Huế là Viện Đại học Huế được thành lập năm 1957; đến năm 1994, Chính phủ thành lập Đại học Huế trên cơ sở tổ chức lại các trường đại học, cao đẳng tại Huế. Trường Đại học Sư phạm trở thành một trong những trường đại học thành viên của Đại học Huế từ thời điểm này.

Trường đảm nhiệm vai trò đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực giáo dục, đồng thời phát triển các ngành thuộc khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn. Các chương trình đào tạo của trường bao gồm nhiều ngành sư phạm như Sư phạm Toán học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý và các lĩnh vực đào tạo giáo viên khác.

Bên cạnh đào tạo đại học, Trường Đại học Sư phạm còn triển khai đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục, khoa học cơ bản và khoa học xã hội. Trong cơ cấu hoạt động năm 2026, trường tiếp tục được xác định là một trong 8 trường đại học thành viên của Đại học Huế.

Đại học Huế

Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế

Trường Đại học Khoa học là trường thành viên phụ trách nhiều lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn trong hệ thống Đại học Huế. Đây cũng là một trong những trường được hình thành từ quá trình tổ chức lại hệ thống giáo dục đại học tại Huế và trở thành trường thành viên của Đại học Huế từ năm 1994.

Các lĩnh vực đào tạo của trường khá đa dạng, từ toán học, vật lý, hóa học, sinh học đến công nghệ thông tin, khoa học môi trường, kiến trúc, xã hội học, triết học, lịch sử, văn học, báo chí và truyền thông. Sự kết hợp giữa khoa học tự nhiên và khoa học xã hội tạo nên nét đặc trưng của Trường Đại học Khoa học trong hệ thống đào tạo đa ngành của Đại học Huế.

Trường cũng chú trọng hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học. Trong các tài liệu công khai của Đại học Huế, Trường Đại học Khoa học được xác định là một trong 8 trường đại học thành viên, tách biệt với các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Huế.

Trường Đại học Y - Dược - Đại học Huế

Trường Đại học Y - Dược là đơn vị thành viên phụ trách lĩnh vực khoa học sức khỏe của Đại học Huế. Đây là một trong những trường có lịch sử đào tạo lâu đời trong hệ thống Đại học Huế, kế thừa truyền thống của ngành y khoa tại Huế từ những giai đoạn đầu của Viện Đại học Huế.

Trường đào tạo nguồn nhân lực y tế ở nhiều lĩnh vực, trong đó có Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược học, Điều dưỡng, Y học cổ truyền, Kỹ thuật xét nghiệm y học và các ngành thuộc khối khoa học sức khỏe. Bên cạnh đào tạo, nhà trường còn thực hiện nghiên cứu khoa học và phát triển các hoạt động khám, chữa bệnh gắn với đào tạo thực hành.

Vai trò của Trường Đại học Y - Dược không chỉ nằm ở đào tạo nhân lực y tế cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên mà còn gắn với định hướng phát triển hệ thống y tế chuyên sâu. Đại học Huế hiện cũng đang triển khai đề án phát triển Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế theo hướng trở thành bệnh viện tiên tiến trong khu vực.

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Trường Đại học Nông Lâm phụ trách các lĩnh vực đào tạo liên quan đến nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, chăn nuôi, thú y, tài nguyên và môi trường. Đây là một trong 8 trường đại học thành viên của Đại học Huế và là cơ sở đào tạo quan trọng đối với nguồn nhân lực nông - lâm - ngư nghiệp của khu vực miền Trung và cả nước.

Danh mục đào tạo của trường trải rộng từ khoa học cây trồng, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, thủy sản đến quản lý đất đai, khoa học môi trường, công nghệ thực phẩm và phát triển nông thôn. Nhà trường cũng chú trọng đào tạo theo hướng ứng dụng, gắn chương trình học với thực tiễn sản xuất và nhu cầu của doanh nghiệp.

Theo thông tin do Đại học Huế công bố, Trường Đại học Nông Lâm là trường đầu tiên trong khối nông - lâm - ngư nghiệp và cũng là trường đầu tiên trong 8 trường thành viên của Đại học Huế được kiểm định và cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp quốc gia vào tháng 3/2017.

Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế

Trường Đại học Nghệ thuật là trường thành viên chuyên đào tạo trong lĩnh vực mỹ thuật, nghệ thuật và thiết kế. Đây là một trong những đơn vị có lịch sử hình thành gắn với quá trình phát triển của giáo dục nghệ thuật tại Huế và hiện là một trong 8 trường đại học thành viên của Đại học Huế.

Các chương trình đào tạo của trường tập trung vào những lĩnh vực như hội họa, đồ họa, điêu khắc, thiết kế đồ họa, thiết kế nội thất và các chuyên ngành nghệ thuật ứng dụng. Đặc thù đào tạo của trường đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức chuyên môn, năng lực sáng tạo và thực hành nghệ thuật.

Trong hệ thống Đại học Huế, Trường Đại học Nghệ thuật đảm nhiệm một lĩnh vực đào tạo tương đối đặc thù, góp phần tạo nên tính đa ngành của đại học vùng này. Các hoạt động đào tạo, sáng tác, triển lãm và nghiên cứu nghệ thuật cũng được triển khai gắn với môi trường văn hóa đặc trưng của thành phố Huế.

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

Trường Đại học Kinh tế là trường thành viên phụ trách các nhóm ngành kinh tế, kinh doanh, quản trị và tài chính của Đại học Huế. Trường nằm trong hệ thống 8 trường đại học thành viên được Đại học Huế duy trì từ nhiều năm qua.

Các chương trình đào tạo của trường bao phủ nhiều lĩnh vực như kinh tế, quản trị kinh doanh, marketing, kinh doanh quốc tế, tài chính - ngân hàng, kế toán, kiểm toán, thương mại điện tử, logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Đây là những nhóm ngành có nhu cầu nhân lực lớn trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Bên cạnh đào tạo đại học, Trường Đại học Kinh tế còn triển khai các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ và hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế, quản trị và kinh doanh. Việc có một trường chuyên về kinh tế giúp Đại học Huế hoàn thiện hệ thống đào tạo đa lĩnh vực, bên cạnh các nhóm ngành kỹ thuật, y dược, nông lâm và khoa học xã hội.

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Trường Đại học Ngoại ngữ là đơn vị thành viên chuyên đào tạo ngoại ngữ, ngôn ngữ và các lĩnh vực liên quan đến nghiên cứu khu vực, văn hóa và giao tiếp quốc tế. Trường được thành lập ngày 13/8/2004 trên cơ sở Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Huế.

Các chương trình đào tạo của trường tập trung vào nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nga và một số lĩnh vực liên quan đến ngôn ngữ, văn hóa và quốc tế học.

Không chỉ đào tạo giáo viên và nhân lực ngôn ngữ, trường còn phát triển các chương trình theo hướng ứng dụng ngoại ngữ trong kinh doanh, du lịch, truyền thông và giao tiếp quốc tế. Trong năm 2026, Trường Đại học Ngoại ngữ tiếp tục tham gia hoạt động chung của khối 8 trường thành viên Đại học Huế.

Trường Đại học Luật - Đại học Huế

Trường Đại học Luật là trường thành viên phụ trách lĩnh vực pháp luật trong hệ thống Đại học Huế. Sự ra đời của trường góp phần hoàn thiện nhóm ngành khoa học xã hội và đào tạo nguồn nhân lực pháp lý cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Trường đào tạo các lĩnh vực chủ yếu như Luật và Luật Kinh tế, đồng thời triển khai đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học pháp lý. Nội dung đào tạo hướng đến việc trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng vận dụng pháp luật trong thực tiễn.

Trong các tài liệu công khai của Đại học Huế, Trường Đại học Luật được liệt kê cùng 7 trường còn lại trong nhóm 8 trường đại học thành viên. Các báo cáo công khai chất lượng giáo dục của Đại học Huế cũng tách riêng Trường Đại học Luật khỏi các khoa và đơn vị trực thuộc.

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