4 anh em họ cùng đặt nguyện vọng vào 1 trường ĐH, cùng thích 1 một khoa, cùng đến nhập học 1 ngày: Bắt đầu từ gợi ý của ChatGPT

4 anh em họ cùng chọn một khoa

Theo thông tin từ Trường Đại học Đại Nam, Nguyễn Hoài Hải My, Phùng Hứa Ngọc Hùng, Trần Văn Hùng và Nguyễn Thị Ngọc Ánh là bốn anh em họ. Cả bốn cùng đặt nguyện vọng 1 vào Khoa Truyền thông của trường và cùng có mặt trong ngày nhập học khóa K20, ngày 15/8.

Việc bốn người cùng là anh em họ bước vào giảng đường trong cùng thời điểm đã là điều khá đặc biệt. Song câu chuyện càng gây chú ý khi cả bốn không chỉ học chung trường mà còn cùng lựa chọn Khoa Truyền thông cho hành trình đại học của mình.

4 bạn trẻ trong câu chuyện

Trong ngày nhập học, nhóm trực tiếp tham quan khuôn viên và những không gian phục vụ việc học của Khoa Truyền thông. Những gì gây ấn tượng với các tân sinh viên không đơn thuần là phòng học, mà còn có hệ thống studio, thiết bị sản xuất nội dung và hình ảnh các sinh viên khóa trước tham gia dẫn chương trình, quay chụp.

Hải My cho biết cô đặc biệt chú ý tới sự năng động của các sinh viên đang học. “Các anh chị đang đi học nhưng đã dẫn chương trình rất chuyên nghiệp, lại khá hướng ngoại và năng động. Nhìn các anh chị hoạt động như vậy, em có cảm giác rất vui và chỉ muốn đi học ngay ngày mai”, nữ sinh chia sẻ.

Theo Khoa Truyền thông, trong quá trình học, sinh viên có cơ hội tham gia câu lạc bộ, các cuộc thi và hoạt động chuyên môn; thực hành dẫn chương trình, quay - chụp sự kiện, sản xuất nội dung, làm phim ngắn, đồng thời từng bước tiếp cận môi trường thực tế tại doanh nghiệp, cơ quan báo chí và truyền thông.

Cả 4 có mặt trong ngày nhập học của sinh viên khóa K20 Đại học Đại Nam

Tuy nhiên, với riêng Hải My, hành trình tìm tới ngôi trường này thực tế đã bắt đầu từ trước ngày nhập học. Một trong những công cụ nữ sinh sử dụng để tham khảo thông tin lại là ChatGPT.

Từ một gợi ý của ChatGPT đến quyết định chọn trường

Trong quá trình tìm kiếm môi trường phù hợp với ngành Truyền thông, Hải My sử dụng ChatGPT để tham khảo thông tin về các trường đại học. Trường Đại học Đại Nam xuất hiện trong những gợi ý mà nữ sinh nhận được, với các nội dung liên quan tới cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và phản hồi từ sinh viên.

“Em khá bất ngờ khi ChatGPT gợi ý Trường Đại học Đại Nam. Em tìm hiểu thêm thì thấy những thông tin về trường khá phù hợp với điều em đang tìm kiếm, nhất là về cơ sở vật chất và môi trường học tập”, Hải My kể.

Các em được tiếp xúc với khoa Truyền Thông của trường

Điểm đáng chú ý là nữ sinh không đưa ra quyết định chỉ dựa trên câu trả lời của AI. Sau gợi ý ban đầu, Hải My tiếp tục tự tìm hiểu, quan tâm tới đánh giá của các sinh viên khóa trước và sau đó trực tiếp đến trường để quan sát môi trường thực tế.

Có thể hình dung hành trình lựa chọn của Hải My theo một chuỗi khá rõ ràng: hỏi AI để có thêm gợi ý, tự tìm kiếm thông tin, tham khảo trải nghiệm của người đi trước rồi trực tiếp kiểm chứng trước khi quyết định.

Chính trải nghiệm thực tế cũng giúp nhóm bốn anh em hình dung rõ hơn mình sẽ làm gì trong những năm đại học. Hải My cho biết bản thân quan tâm tới các hoạt động như làm MC, quay chụp sự kiện hay làm phim ngắn. Theo nữ sinh, việc có cơ hội trải nghiệm sớm có thể giúp người học nhận ra mình thực sự yêu thích lĩnh vực nào và phù hợp với công việc gì.

Câu chuyện vì thế không chỉ nằm ở sự trùng hợp của bốn anh em cùng chọn một khoa, mà còn cho thấy một cách tìm kiếm thông tin mới đang xuất hiện trong quá trình người trẻ đưa ra những quyết định quan trọng.

AI có thể là nơi bắt đầu, nhưng vẫn cần kiểm chứng

NCS, ThS Ngô Thị Hồng Hạnh, Phó Trưởng khoa Truyền thông, Trường Đại học Đại Nam nhận định việc người học sử dụng AI để tìm kiếm thông tin đang trở thành một xu hướng mới. Tuy nhiên, theo bà, công nghệ chỉ nên được xem là một kênh tham khảo.

“Quyết định lựa chọn môi trường đại học cần được hình thành từ quá trình đối chiếu thông tin, đặt câu hỏi và trải nghiệm thực tế”, đại diện Khoa Truyền thông nêu quan điểm.

Đây cũng chính là cách Hải My sử dụng ChatGPT trong câu chuyện của mình. AI không thay nữ sinh quyết định chọn trường, mà đóng vai trò như một điểm khởi đầu để mở rộng phạm vi tìm kiếm. Phần còn lại vẫn là quá trình chủ động kiểm chứng của người sử dụng.

Hiện Khoa Truyền thông của Trường Đại học Đại Nam có hơn 1.500 sinh viên. Theo thông tin từ nhà trường, bên cạnh hoạt động thực hành và kết nối doanh nghiệp, khoa đang mở rộng hợp tác quốc tế. Một trong những kế hoạch đang được xúc tiến là đưa khoảng 30 sinh viên có thành tích tốt sang Đại học Truyền thông Chiết Giang, Trung Quốc học các học phần chuyên ngành vào tháng 3/2027.

Các tân sinh viên có mặt trong buổi nhập học của Đại học Đại Nam

Với Hải My, Ngọc Hùng, Văn Hùng và Ngọc Ánh, hành trình đại học mới chỉ bắt đầu. Việc cùng học một trường, cùng bước vào một khoa trong cùng một ngày không đồng nghĩa bốn người sẽ đi chung một con đường nghề nghiệp.

Song câu chuyện của họ, đặc biệt là hành trình tìm trường của Hải My, phần nào cho thấy sự thay đổi trong cách người trẻ tiếp cận thông tin. Bên cạnh gia đình, thầy cô, website hay những chia sẻ từ người đi trước, AI đang trở thành thêm một công cụ tham khảo. Một câu trả lời của ChatGPT có thể mở ra gợi ý ban đầu, nhưng với những quyết định quan trọng như chọn ngành, chọn trường, việc tự tìm hiểu và kiểm chứng vẫn là bước không thể thiếu.