Tâm lý học: Người thường xuyên đọc sách chỉ cần nhìn qua là nhận ra ngay, vì ở họ toát ra 2 đặc điểm này

Trong cuộc sống, khí chất là thứ khó che giấu nhất. Có những người ngoại hình bình thường, ăn mặc giản dị, nhưng lại toát lên một phong thái điềm tĩnh, thấu suốt, khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu ngay từ lần gặp đầu tiên và không hề nhàm chán dù tiếp xúc lâu dài. Nhiều người cho rằng khí chất này là bẩm sinh, nhưng thực chất không phải vậy.

Dưới góc độ tâm lý học, trạng thái bên ngoài của một người chính là sự phản chiếu của nhận thức bên trong. Những người kiên trì đọc sách lâu dài, tầm nhìn, sự hiểu biết và trí tuệ tích lũy từ trang sách sẽ âm thầm định hình lời nói, cử chỉ, dần lắng đọng thành những đặc điểm nhân cách riêng biệt, tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với những người không có thói quen này.

Nhà văn Hermann Hesse từng nói rằng không cuốn sách nào trên đời có thể mang lại may mắn cho con người, nhưng chúng có thể giúp mỗi người âm thầm trở thành chính mình. Khí chất và sự bao dung được bồi đắp từ việc đọc sách chính là món quà tuyệt vời nhất mà năm tháng ban tặng.

Nhìn từ góc độ bản chất con người và cuộc sống, những người ít đọc sách thường có nhận thức chủ yếu xuất phát từ những chuyện vụn vặt xung quanh hay lời nói của người khác, tầm nhìn hạn hẹp, dễ bị cảm xúc cuốn theo. Trong khi đó, đọc sách là một hình thức tu dưỡng có chi phí thấp nhất. Việc đắm mình lâu dài trong sách vở sẽ giúp phá vỡ những giới hạn trong nhận thức, chữa lành sự nóng vội trong tâm hồn. Những người đọc sách nhiều năm liền dần gột rửa được sự nông cạn và nóng nảy, tích lũy được hai đặc điểm quý giá mà chỉ cần nhìn qua cũng có thể nhận ra.

Cảm xúc ổn định, thấu suốt, hiếm khi rơi vào trạng thái tự dằn vặt, lo âu

Phần lớn những phiền muộn trong cuộc sống của con người đều bắt nguồn từ giới hạn trong nhận thức và sự tiêu hao năng lượng tinh thần do chính bản thân gây ra. Gặp chuyện nhỏ cũng lo lắng, dằn vặt, gặp trắc trở thì bi quan, lo âu, dễ bị lời đàm tiếu ảnh hưởng tâm trạng, mắc kẹt trong những được mất vụn vặt mà không thoát ra được. Về bản chất, đây là hệ quả của việc hiểu biết quá ít, tầm nhìn quá hẹp, khiến người ta xem khó khăn trước mắt là toàn bộ cuộc đời mình.

Sự điềm tĩnh, thấu suốt trong cảm xúc chính là món quà mà việc đọc sách âm thầm mang lại theo thời gian (Ảnh minh họa: Pinterest)

Những người thường xuyên đọc sách đã sớm vượt qua được điểm yếu này trong bản tính con người. Họ đã trải qua muôn hình vạn trạng của cuộc đời qua từng trang sách, thấu hiểu sự vô thường của thế sự, chứng kiến bao nỗi buồn vui và những con đường đời khác nhau xuyên suốt lịch sử. Xét theo bản chất con người, tầm hiểu biết của một người càng rộng, tâm thái của họ càng vững vàng. Khi đã chứng kiến quá nhiều thăng trầm và viên mãn, họ sẽ không còn bận tâm quá mức về những được mất nhất thời, cũng không tự hao mòn bản thân vì những chuyện không liên quan đến mình.

Trước những sóng gió của cuộc sống, họ biết cách chấp nhận sự vô thường, bình thản buông bỏ, gặp chuyện không hoảng loạn, không oán trách. Trạng thái cảm xúc thư thái, ổn định này chính là sự tự tin mà việc đọc sách mang lại, cũng là một hành trình tu dưỡng khó đạt được nhất đối với phần lớn mọi người.

Đối xử với người khác ôn hòa, có chừng mực, nội tâm tỉnh táo và có tầm nhìn

Nhiều người lầm tưởng rằng người đọc nhiều sách thường khô khan, ít nói, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Đặc điểm rõ nét nhất của những người đọc sách lâu năm chính là sự dịu dàng đi kèm với sự tỉnh táo, khiêm tốn nhưng vẫn giữ đúng chừng mực. Họ đã nhìn thấy trời đất bao la nên hiểu rằng bản thân mình nhỏ bé, vì vậy chưa bao giờ kiêu ngạo, phô trương. Họ hiểu được sự phức tạp trong bản tính con người, nên đối xử với người khác luôn bao dung, độ lượng, biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ.

Từ góc độ thực tế cuộc sống, đọc sách không chỉ là tích lũy kiến thức, mà còn là quá trình tu dưỡng nhân cách và mở rộng tầm nhìn. Những người ít đọc sách thường dễ bảo thủ, chấp nhặt, quen dùng định kiến sẵn có để đánh giá người khác, cư xử gay gắt, cứng nhắc. Còn những người đọc nhiều sách thường có tầm nhìn rộng mở, tư duy thấu suốt, biết tôn trọng sự khác biệt, bao dung với những điều không giống mình.

Sự dịu dàng của họ không phải là yếu đuối, mà những trang sách đã từng đọc qua chính là nền tảng cho sự tự tin trong lòng họ. Sự khiêm tốn của họ cũng không phải là tự ti, mà là sự tỉnh táo, tự nhận thức sau khi đã nhìn thấu thế giới rộng lớn. Cách họ đối nhân xử thế luôn khiêm nhường, điềm đạm, biết tiến biết lùi đúng lúc, vừa có lòng trắc ẩn để thấu hiểu người khác, vừa giữ vững được nguyên tắc sống của riêng mình.

Càng đọc nhiều sách, con người càng học được cách đối xử với người khác một cách bao dung, tỉnh táo và có chừng mực hơn (Ảnh minh họa: Pinterest)

Đọc sách chưa bao giờ là một thú vui vô bổ, mà là một quá trình chuyển hóa bản thân diễn ra âm thầm, lặng lẽ. Nó không thể ngay lập tức thay đổi cuộc sống của một người, nhưng lại có thể dần dần định hình lại tâm thái, tầm nhìn và khí chất của người đó theo thời gian.

Những người đọc sách lâu dài thường có cảm xúc ổn định, tầm nhìn rộng mở, tâm hồn thuần khiết. Giữa một thế giới nhiều xô bồ, họ vẫn giữ vững được bản tâm, ổn định tinh thần, đủ sức vượt qua mọi sóng gió, và qua năm tháng tích lũy dần trở thành những con người điềm tĩnh, thấu suốt, tự mang trong mình một nguồn sáng riêng.