Tại sao Bác sĩ nội trú được gọi là ‘lớp váng’ tinh tuý nhất của ngành y? Đọc sách tính bằng cân, ôn thi như “luyện đơn trong lò bát quái”

Mỗi người chỉ có duy nhất một cơ hội trong đời

Trong mắt nhiều người, Bác sĩ nội trú (BSNT) là niềm mơ ước, là biểu tượng của tri thức và sự tận tâm trong nghề y. Nhưng để chạm tay vào tấm vé vàng ấy, sinh viên y khoa phải đi qua một hành trình đầy khắc nghiệt. Mỗi người chỉ có duy nhất một cơ hội trong đời. Ai trượt, cánh cửa sẽ khép lại mãi mãi.

Theo chia sẻ của các sinh viên y khoa vừa đỗ kỳ thi BSNT, cảm giác khi nghe tên mình trong danh sách trúng tuyển là sự kết hợp của những xúc cảm đối lập: vừa vỡ òa hạnh phúc, vừa như trút được gánh nặng. “Đây là niềm vui khác hẳn ngày biết tin đỗ đại học. Khi ấy, nếu trượt còn có thể chọn trường khác. Còn kỳ thi BSNT này, không đỗ thì coi như giấc mơ khép lại vĩnh viễn”, một tân BSNT chia sẻ.

Áp lực không chỉ đến từ tính “một lần duy nhất”, mà còn bởi khối lượng kiến thức khổng lồ. Hai tháng trước kỳ thi được xem là giai đoạn “luyện đơn trong lò bát quái”. Ăn uống, tắm rửa, ngủ nghỉ đều bị tối giản để nhường chỗ cho việc học.

Áp lực dồn nén khiến nhiều người gục ngã. Có không ít thí sinh tham gia kỳ thi này, nhưng khi ôn tập phải bỏ cuộc giữa chừng vì sức khỏe hay tinh thần không cho phép.

GS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội, cho biết kỳ thi năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với gần 1.000 thí sinh. Phần lớn là lứa bác sĩ đầu tiên tốt nghiệp chương trình đào tạo y khoa đổi mới của Y Hà Nội. Ngân hàng đề thi có 2.000 câu hỏi, mới hoàn toàn so với các năm trước. "Vì vậy, có thể nói kỳ thi năm nay đánh giá sát nhất năng lực của thí sinh", GS. Nguyễn Hữu Tú nói.

Điều kiện khắt khe và công việc hằng ngày của bác sĩ nội trú

Không phải ngẫu nhiên mà kỳ thi Bác sĩ nội trú được mệnh danh là “cửa ải khó bậc nhất” đời sinh viên y khoa. Điều kiện dự thi vốn đã khắt khe, chỉ những ai thực sự xuất sắc mới có thể ngồi vào phòng thi. Thí sinh phải đảm bảo nhiều tiêu chí: điểm tổng kết môn học từ 7.0 trở lên, môn chuyên ngành đạt ít nhất 8.0, tốt nghiệp loại khá trở lên, có phẩm chất đạo đức tốt, sức khỏe đảm bảo, không bị kỷ luật trong suốt quá trình học đại học và bắt buộc tốt nghiệp bác sĩ hệ chính quy đúng ngành dự thi.

Những yêu cầu ấy khiến mỗi sinh viên phải nỗ lực ngay từ năm nhất đại học, kiên trì suốt sáu năm mới có cơ hội bước vào kỳ thi, và một lần duy nhất trong đời để thử sức.

Công việc của một bác sĩ nội trú cũng đòi hỏi sự toàn diện: khám và điều trị bệnh nhân, lập kế hoạch chẩn đoán chính xác; nghiên cứu y học, từ bệnh lý đến vắc xin, phương pháp điều trị; và hỗ trợ chuyên môn trong nhiều tình huống khác nhau – từ giải đáp thắc mắc, chỉ định xét nghiệm đến thực hiện công việc trực tiếp theo chỉ đạo của cấp trên.

Nói cách khác, bác sĩ nội trú không chỉ là người học, mà còn là “chiến binh tuyến đầu” trong bệnh viện, vừa tích lũy kinh nghiệm, vừa đóng góp trực tiếp vào công tác điều trị và nghiên cứu.

Tấm vé vàng và hành trình khắc nghiệt phía trước

Kỳ thi khốc liệt mới chỉ là khởi đầu. Thực tế, đỗ BSNT chưa có nghĩa đã thành bác sĩ nội trú. 3 năm học tiếp theo sẽ còn hàng loạt thử thách, và chỉ ai vượt qua mới thật sự được công nhận.

Nhiều thầy cô giáo trong ĐH Y Hà Nội đều đồng tình với quan điểm: BSNT chính là “lớp váng tinh túy nhất của ngành y”. Trong 3 năm đào tạo, họ sẽ học toàn thời gian, dành 24/24h tại các bệnh viện lớn, được trực tiếp kèm cặp bởi các giáo sư, bác sĩ đầu ngành. Không chỉ một bệnh viện, mà gần như tất cả bệnh viện lớn tại Hà Nội đều trở thành “giảng đường thực tế” của họ.

Tuy nhiên, việc trúng tuyển BSNT chỉ là “tấm vé đầu tiên” của hành trình, 3 năm học tập phía trước là cả chặng đường gian khó và đầy thử thách đang chờ đón họ.

Vinh quang luôn đi cùng mồ hôi và nước mắt. Đằng sau danh hiệu “Bác sĩ nội trú” là biết bao ngày đêm căng thẳng, hàng nghìn trang sách gối đầu giường, những phút giây suýt gục ngã. Nhưng chính sự khắc nghiệt ấy lại là lò luyện để tạo nên những bác sĩ bản lĩnh, giỏi chuyên môn, giàu nhân ái – những người sẽ trở thành trụ cột của nền y học Việt Nam trong tương lai.