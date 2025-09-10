Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế!

10-09-2025 - 16:43 PM | Sống

Nam bác sĩ có profile siêu khủng!

Buổi phát sóng trực tiếp đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú khoá 50 (2025-2028) của trường Đại học Y Hà Nội đã kết thúc từ chiều qua nhưng dư âm thì vẫn còn kéo dài đến hôm nay. 

Trong những màn hô tên chuyên ngành của các "tinh hoa", nam bác sĩ số thứ tự 61, tên Nguyễn Đình Hoàng đã khiến nhiều người bất ngờ, kinh ngạc khi quyết định không chọn chuyên ngành.

Khi những hình ảnh của Nguyễn Đình Hoàng được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người ngay lập tức nhận ra, nam bác sĩ này không phải ai xa lạ mà là chính một "ngôi sao học đường" từng rất nổi tiếng từ thời cấp 3 nhờ những thành tích xuất sắc ở bộ môn Hoá học. 

Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế!- Ảnh 1.

Bác sĩ Nguyễn Đình Hoàng

Học sinh đầu tiên của tỉnh Yên Bái giành Huy chương Quốc tế 

Nguyễn Đình Hoàng từng theo học tại THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Yên Bái (cũ). Hoàng từng thi đỗ chuyên Toán và chuyên Hoá nhưng quyết định chọn học chuyên Hoá. Năm lớp 11, Nguyễn Đình Hoàng đoạt giải Nhất kỳ thi Học sinh Giỏi Quốc gia môn Hoá học. 

Năm lớp 12, Nguyễn Đình Hoàng tham dự Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 51 (năm 2019) được tổ chức tại Pháp với sự tham dự của hơn 300 thí sinh đến từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế!- Ảnh 2.

Nguyễn Đình Hoàng thời điểm thi Olympic Hoá học quốc tế

Bốn học sinh Việt Nam tham dự Olympia Hoá học quốc tế năm đó, ngoài Hoàng còn có 3 học sinh khác bao gồm Trần Bá Tân (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam), Nguyễn Văn Chí Nguyên (THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) và Phạm Thanh Lâm (THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định).

Trong đó, Bá Tân và Chí Nguyên đoạt Huy chương Vàng, Thanh Lâm và Đình Hoàng đoạt Huy chương Bạc. Với thành tích này, Việt Nam đứng thứ năm chung cuộc, sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga và Mỹ.

Sau khi tốt nghiệp THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Đình Hoàng theo học tại Đại học Y Hà Nội. Được biết, tuy không chọn chuyên ngành Nội trú tại Đại học Y Hà Nội nhưng nam bác sĩ này đã có lựa chọn khác là học Bác sĩ Nội trú Gây mê hồi sức tại Đại học VinUni. 

Cả nước chỉ 1 người được ứng cử PGS ở lĩnh vực này: Là trưởng khoa tại ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, sở hữu cả danh sách bằng khen

Theo Thanh Hương

Đời sống pháp luật

