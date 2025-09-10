"Đặc sản" ngày 9/9 của ĐH Y Hà Nội: Màn hô tên chuyên ngành của Top 20 người dẫn đầu kỳ thi bác sĩ nội trú gây bão MXH

Chiều ngày 09/9, Trường Đại học Y Hà Nội long trọng tổ chức “Match Day 2025 - Ngày đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú năm 2025”. Sự kiện mang dấu ấn đặc biệt sau khi vượt qua dấu mốc 50 năm hình thành và phát triển đào tạo Bác sĩ nội trú (1974 – 2024): chương trình đào tạo danh giá nhất trong hệ thống giáo dục y khoa Việt Nam.

Nhìn lại nửa thế kỷ, từ những ngày đầu còn nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất, giảng viên, Trường Đại học Y Hà Nội đã kiên định với sứ mệnh xây dựng một đội ngũ bác sĩ tinh hoa. Đến nay, hàng nghìn bác sĩ nội trú đã trưởng thành từ mái trường này, trở thành lực lượng nòng cốt, góp phần quan trọng vào sự phát triển của nền y tế nước nhà.

Tham dự chương trình có các thầy cô Hiệu trưởng, Hiệu phó trường Đại Y và nhiều khách mời uy tín trong ngành, cùng lãnh đạo các bệnh viện, viện, khoa, bộ môn; các giảng viên, chuyên gia đến từ các cơ sở thực hành lâm sàng. Đặc biệt không thể thiếu, là sự góp mặt của toàn thể thí sinh đủ điều kiện tham dự - những gương mặt ưu tú vừa vượt qua kỳ thi khắc nghiệt nhất sau 6 năm học y.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học

Theo phát biểu khai mạc của GS. TS Nguyễn Hữu Tú – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học, kỳ thi Bác sĩ nội trú năm 2025 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 900 thí sinh tham dự, và đặc biệt đây là khóa đầu tiên tốt nghiệp từ chương trình Y khoa đổi mới toàn diện – một dấu mốc lịch sử sau 10 năm chuẩn bị và triển khai.

Kỳ thi được tổ chức khách quan, đánh giá sát năng lực nhờ việc sử dụng ngân hàng hơn 2.000 câu hỏi hoàn toàn mới, là sự kết tinh nỗ lực to lớn của thầy và trò Nhà trường. Thầy cũng nhấn mạnh rằng, lựa chọn chuyên ngành không chỉ là “chọn nghề” mà còn là “nghề chọn người”; thành công sẽ thuộc về những ai kiên trì, cống hiến và gắn bó với nghề. Thầy nhắn nhủ các tân bác sĩ nội trú hãy chuẩn bị nghị lực và bản lĩnh để bước vào 3 năm đào tạo khắc nghiệt nhưng cũng vô cùng quý báu để trưởng thành và khẳng định bản thân.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà – Phụ trách Phòng Quản lý đào tạo Sau

PGS. TS Nguyễn Mạnh Hà – Phụ trách Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học của trường ĐH Y Hà Nội cho biết: năm nay, chương trình đào tạo Bác sĩ nội trú tuyển sinh 426 chỉ tiêu, trong đó 402 chỉ tiêu dành cho Trường Đại học Y Hà Nội; 13 chỉ tiêu cho Phân hiệu Thanh Hóa; 6 chỉ tiêu cho Sở Y tế Lào Cai; 5 chỉ tiêu thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Trong không khí trang trọng của Match Day 2025, các thí sinh xuất sắc chính thức bước vào giây phút quan trọng. Theo quy trình, mỗi thí sinh được gọi theo thứ tự kết quả thi và có 30 giây để hô vang nguyện vọng chuyên ngành của mình. Mỗi lời hô vang ấy như một lời tuyên ngôn tự hào, khẳng định con đường mà họ quyết tâm theo đuổi.

Khi Top 20 ứng viên xuất sắc hô vang lựa chọn của mình, nhiều chuyên ngành tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ như Sản Phụ khoa, Phẫu thuật tạo hình, Chẩn đoán hình ảnh, Ung thư, Gây mê hồi sức, Nhi khoa, cùng sự trở lại ấn tượng của Nội tim mạch trong Top 5. Đặc biệt, Sản Phụ khoa và Phẫu thuật tạo hình chứng minh sức nóng khi ngay từ lượt thí sinh thứ 33, hầu hết chỉ tiêu đã được lựa chọn.

Một điểm nhấn khác đến từ những thí sinh có thứ hạng cao, tiêu biểu như số 61, tân bác sĩ quyết định không lựa chọn bất kỳ chuyên ngành nào để nhường lại cơ hội cho đồng nghiệp sau. Những lựa chọn của các bác sĩ hôm nay không chỉ phản ánh nhu cầu thực tiễn trong chăm sóc sức khỏe, mà còn cho thấy thế hệ bác sĩ trẻ ngày nay đang hướng tới những lĩnh vực giàu tính nhân văn, gắn chặt với đời sống xã hội.

Không chỉ ngay tại khuôn viên trường ĐH Y Hà Nội, matching day ngày 9/9 còn lan toả sức nóng đến khắp mọi nơi, được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người chia sẻ lời chúc mừng và cảm phục những tân bác sĩ đã vượt qua kỳ thi nội trú khốc liệt, và cuối cùng cũng đã chạm tới ước mơ. Mỗi tấm vé bước vào giảng đường Bác sĩ Nội trú K50 không chỉ là thành quả của bao ngày đêm miệt mài học tập, mà còn là minh chứng cho sự kiên trì, bản lĩnh và niềm tin không ngừng nghỉ.

Chia sẻ trên trang cá nhân, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu nói về Matching Day của ĐH Y Hà Nội thực tế như sau:

Trong thực tế diễn ra như sau, các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp 6 năm sẽ có một kỳ thi đầu vào trở thành bác sĩ nội trú nếu có nguyện vọng. Trước đây số lượng đỗ rất ít (ví dụ như khoá tôi chỉ có 31 nội trú trong tổng số 170 bác sĩ đủ tiêu chuẩn được thi), còn năm nay chỉ tiêu đến tận 426 bác sĩ nội trú cho tất cả các chuyên ngành trong tổng số 987 thí sinh (cả trong và ngoài trường Y Hà nội) tham dự.

Các em sẽ có thứ hạng đỗ từ 1 đến 426, lúc này là một giai đoạn "gay cấn" tìm hiểu mình sẽ theo ngành nghề nào trong tương lai. Sau khi "dò hỏi" mỗi người sẽ "thủ" trong mình vài ba nguyện vọng để bước vào Matching Day.

Cái sự hồi hộp là do mỗi chuyên ngành đều có chỉ tiêu nhất định như Phụ Sản 15, Răng hàm mặt 15 hay Tim mạch 20.... Chính vì vậy nếu các bạn đỗ thứ hạng cao trên mình chọn hết chuyên ngành mình yêu thích thì chẳng còn cách nào khác, đành chọn nguyện vọng 2. Thậm chí những người điểm thi thấp phải chuẩn bị sẵn nguyện vọng 4,5...

Rất ít các bạn đã đỗ nội trú bỏ học. Vì tiếc công sức bỏ ra nên nhiều khi phải chọn một ngành chưa chắc đã đam mê. Đấy chính là nhược điểm của cách lựa chọn này.

Nhược điểm thứ hai là tình trạng chạy theo đám đông. Khi mình đỗ điểm cao, trong đầu sẽ luôn nghĩ đến những chuyên ngành "hot" của những năm trước. Nhiều khi chưa tìm hiểu kỹ nhưng vì mình là top đầu nên chẳng tội gì không chọn những ngành mà năm ngoái hết chỉ tiêu sớm nhất trong Matching day! Hậu quả là nhiều bạn không thực sự đam mê nên dù thủ khoa đầu vào nhưng cũng không vượt trội ở đầu ra thậm chí còn khó xin việc ở những cơ sở y khoa uy tín.

Chính vì vậy, theo tôi cần tìm hiểu thật kỹ chuyên ngành mình lựa chọn vì nó sẽ gắn bó và thay đổi cả cuộc đời mình. Không nên a dua và cũng đừng cố đấm ăn xôi. Nội trú là một con đường vinh quang đầy chông gai, nhưng cũng không phải con đường duy nhất. Hãy lắng nghe cả trái tim để có một tương lai do chính bản thân mình lựa chọn.

Match Day không chỉ là buổi đăng ký chuyên ngành mà còn là “lễ trưởng thành” của một thế hệ bác sĩ trẻ luôn kiên định với đam mê, vững vàng y thuật và hết lòng vì người bệnh.

Tổng hợp Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, hmu.edu.vn