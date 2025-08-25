Có ngành tại trường ĐH Y Hà Nội chỉ cần 6 điểm/môn “dư sức” đỗ: Đang được đẩy mạnh đầu tư, nhiều cơ hội phát triển lâu dài

Ngành học chỉ lấy 17 điểm tại Y Hà Nội

Mùa tuyển sinh năm 2025 ghi nhận nhiều ngành học tại các trường đại học có điểm chuẩn tăng kỷ lục, thí sinh đạt gần 10 điểm/môn vẫn có nguy cơ trượt. Ngược lại, ở một số ngành của các trường top đầu, điểm chuẩn chỉ dao động 15-17, tương đương hơn 5 điểm/môn là đủ trúng tuyển.

Tại Đại học Y Hà Nội (HMU), điểm chuẩn năm nay trải từ 17 đến 28,7. Ngành Tâm lý học theo tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) dẫn đầu với mức 28,7 điểm, trong khi Y khoa đứng thứ hai với 28,13 điểm. Theo thông báo ngày 22/8, ngành Răng Hàm Mặt có điểm chuẩn 27,34 – cùng với Y khoa đều xét tuyển tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh).

Trong đó, có ngành lấy mức 17 điểm là Y học dự phòng. Ngoài ra, ngành Công tác xã hội và Điều dưỡng tại phân hiệu Thanh Hóa.

Năm nay, Đại học Y Hà Nội tuyển 1.910 sinh viên qua hai phương thức: xét tuyển thẳng và dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Giữa tháng 7, trường công bố 272 thí sinh trúng tuyển thẳng, tăng 1,5 lần so với năm ngoái, chủ yếu vào ngành Y khoa.

Đối với xét tuyển bằng điểm thi, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương IELTS 5.5 trở lên được cộng thêm 1-2 điểm. Các thí sinh từng đạt giải học sinh giỏi quốc gia hoặc cuộc thi Khoa học kỹ thuật, nếu không sử dụng thành tích này để xét tuyển thẳng, vẫn được cộng 0,25-3 điểm (chỉ tính giải cao nhất).

Về học phí, năm học 2025-2026, Đại học Y Hà Nội áp dụng mức từ 16,9 đến 62,2 triệu đồng, tăng 1,9-10 triệu so với năm trước.

Y học dự phòng: Đang được chú trọng đẩy mạnh

Ngành y tế không chỉ dừng lại ở việc khám, chữa bệnh cho người dân, mà còn phải chú trọng hơn tới công tác chăm sóc sức khỏe toàn diện, phòng ngừa dịch bệnh, tăng cường thể chất và kéo dài tuổi thọ.

Những năm gần đây, y tế Việt Nam ghi nhận bước phát triển đáng kể. Cả nước hiện có hơn 1.600 bệnh viện, trong đó gần 400 cơ sở ngoài công lập. Cùng với đó, nhiều kỹ thuật hiện đại như ghép tạng, can thiệp tim bào thai hay phẫu thuật nội soi bằng robot đã đưa trình độ y học Việt Nam tiệm cận các quốc gia phát triển. Năm 2024, mức độ hài lòng của bệnh nhân đạt trên 95% ở cả điều trị nội trú và ngoại trú, phản ánh những cải tiến rõ rệt trong chất lượng dịch vụ.

Dù vậy, y tế dự phòng vẫn chưa được đầu tư xứng tầm. Các chỉ số cơ bản như tuổi thọ, tỷ lệ tử vong trẻ em hay tình trạng suy dinh dưỡng còn chênh lệch giữa các vùng miền. Báo cáo năm 2024 của Bộ Y tế cho thấy, một số dịch bệnh truyền nhiễm có xu hướng gia tăng, tỷ lệ tiêm chủng mở rộng chưa đạt 90% và ngộ độc thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp.

Ảnh minh họa: Internet

Đại dịch Covid-19 đã chứng minh vai trò then chốt của y tế dự phòng. Các biện pháp phòng bệnh như giãn cách xã hội, đeo khẩu trang hay tiêm vaccine đã giúp giảm tỷ lệ tử vong từ 1,86% năm 2021 xuống 0,02% vào năm 2023. Tuy nhiên, nguồn lực dành cho công tác phòng bệnh vẫn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Hầu hết địa phương chưa bố trí được 30% ngân sách y tế cho dự phòng theo quy định của Nghị quyết số 20-NQ/TW (2017), cho thấy sự mất cân đối trong phân bổ nguồn lực.

Việc chuyển đổi từ tư duy “chữa bệnh” sang “phòng bệnh” không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế, mà còn đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Nhiều chính sách hỗ trợ sẽ được đẩy mạnh, đồng thời tăng đầu tư cho y tế dự phòng, thiết lập hệ thống cảnh báo sớm và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Chỉ khi phòng bệnh được coi trọng ngang bằng, thậm chí ưu tiên hơn chữa bệnh, hệ thống y tế mới có thể phát triển bền vững và thực sự hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Nhiều cơ hội việc làm đa dạng

Ngành Y học dự phòng là một lĩnh vực trọng yếu trong hệ thống y tế, tập trung vào việc ngăn chặn và kiểm soát các bệnh truyền nhiễm, hạn chế sự lây lan dịch bệnh, đồng thời góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Các chuyên gia trong ngành này chịu trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất và triển khai các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát dịch tễ, cũng như hỗ trợ trong việc điều trị các bệnh nhiễm trùng.

Để theo đuổi thành công lĩnh vực Y học dự phòng, sinh viên cần trang bị kiến thức nền tảng về sinh học, y học cơ bản, cùng với khả năng phân tích dữ liệu, tiến hành khảo sát và nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, những kỹ năng mềm như làm việc độc lập và theo nhóm, giao tiếp, quản lý và lãnh đạo, cùng sự tỉ mỉ và khả năng tập trung vào chi tiết cũng rất quan trọng trong quá trình làm việc.

Cơ hội nghề nghiệp của ngành Y học dự phòng khá rộng mở. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể công tác tại các cơ sở y tế công cộng, trung tâm y tế dự phòng, viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức phi lợi nhuận, cũng như các cơ quan nhà nước liên quan đến chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, lĩnh vực tư nhân như các công ty sản xuất và phân phối vaccine, dược phẩm, hay dịch vụ y tế cũng có nhu cầu tuyển dụng nhân sự chuyên môn này.

Trong bối cảnh các dịch bệnh mới nổi, biến đổi khí hậu và nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng, vai trò của Y học dự phòng ngày càng được khẳng định. Đây là ngành nghề không chỉ có ý nghĩa xã hội to lớn mà còn mang đến nhiều triển vọng việc làm trong tương lai.