1 trường ĐH tư nhân có học phí ổn định từ 2018, chỉ từ 13 triệu đồng/kỳ học: ban lãnh đạo toàn các bác sĩ, người đứng đầu là "cha đẻ" của 2 chuỗi viện tư nhân nghìn tỷ

Trong các trường đại học chuyên ngành y khoa, Đại học Phan Châu Trinh (PCTU) nổi lên như một điểm sáng trong đào tạo y tế ngoài công lập. Với mô hình Viện-Trường độc đáo và ban lãnh đạo toàn là các bác sĩ giàu kinh nghiệm, trường không chỉ đạt chứng nhận kiểm định chất lượng năm 2025 mà còn dẫn dắt xu hướng đào tạo y khoa số hóa tại Việt Nam.

Thành lập từ năm 2007 theo Quyết định 989/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Đại học Phan Châu Trinh (PCTU) ban đầu có các ngành học như: Khoa học xã hội và nhân văn, Hướng dẫn Du lịch, Quản trị kinh doanh, Tài chính kế toán, Ngôn ngữ học... Đa phần sinh viên là thí sinh tại Quảng Nam - Đà Nẵng và miền Trung Tây Nguyên...

Nhưng từ năm 2017, dưới sự dẫn dắt của Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng – nhà sáng lập và lãnh đạo chủ chốt – trường chuyển mình mạnh mẽ sang chuyên ngành khoa học sức khỏe. Mục tiêu của ông là cải thiện vị trí và hình ảnh của người thầy thuốc tương lai trong lòng người bệnh và cộng đồng xã hội. Từ đây, Đại học Phan Châu Trinh mở ra một kỷ nguyên mới cho sự phát triển của trường.

Đến nay, PCTU là một trong những trường đại học tư thục hàng đầu miền Trung về y khoa, với tổng diện tích campus lên đến 6,75 ha tại Khu đô thị Làng Đại học Đà Nẵng, giáp ranh giữa Quảng Nam và Đà Nẵng. Với mô hình đào tạo kết hợp chặt chẽ giữa Viện và Trường, Đại học Phan Châu Trinh (PCTU) là một điểm sáng về công tác đào tạo y khoa trong khối các trường ngoài công lập. Sự kết hợp này giúp sinh viên được tiếp cận lâm sàng từ sớm và có nhiều thời gian hơn để phát triển năng lực chuyên môn, nâng cao khả năng xử lý các tình huống y khoa.

Điều đặc biệt của trường ĐH tư nhân hàng đầu miền Trung

Điều đặc biệt khiến PCTU nổi bật chính là ban lãnh đạo toàn gồm các bác sĩ, từ hiệu trưởng đến các phó hiệu trưởng và giám đốc các trung tâm. Họ đều là những bác sĩ có bằng cấp chuyên sâu và kinh nghiệm thực tiễn tại các bệnh viện lớn, từng giữ nhiều chức vụ lãnh đạo trong ngành y là lực đẩy quan trọng cho chất lượng đào tạo.

Trong đó, bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng, Chủ tịch Hội Đồng trường Trường Đại học Phan Châu Trinh là nhà sáng lập Bảo tàng Y khoa Apollo – một phần của hệ thống PCTU. Với kinh nghiệm 50 năm trong lĩnh vực y tế, không chỉ là người tiếp nhận và tái cấu trúc trường mà còn dẫn dắt trường nhận được sự chấp thuận từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cùng Bộ Y tế để đào tạo chính quy ngành Y khoa từ năm 2017.

Các lãnh đạo khác của trường cũng là những bác sĩ kỳ cựu trong ngành y như:

- Gs.Bs. Nguyễn Chấn Hưng, Hiệu trưởng danh dự;

- Gs.Ts.Bs. Lê Văn Cường, Hiệu trưởng;

- Pgs.Ts.Bs. Nguyễn Đặng Quốc Chân, Phó hiệu trưởng;

- Bs.Cki Lê Kim Lộc, Phó hiệu trưởng Hành chính.

Ban lãnh đạo trường ĐH Phan Châu Trinh

Nguồn lực lãnh đạo là yếu tố then chốt khiến PCTU khác biệt. Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng, người được coi là "linh hồn" của trường, đã định hướng triết lý giáo dục khai phóng, nhấn mạnh không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn đạo đức nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học. Ông từng chia sẻ: "Mục tiêu là cải thiện hình ảnh thầy thuốc Việt Nam, tạo ra thế hệ bác sĩ có tâm và tài."

Dưới sự lãnh đạo của các bác sĩ này, trường đã đạt chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục từ Bộ GD&ĐT vào ngày 19/6/2025 – một cột mốc quan trọng chỉ sau 8 năm chuyển hướng y khoa. Hội nghị Khoa học Viện-Trường 2024 do PCTU tổ chức thu hút gần 300 đại biểu từ các bệnh viện và trường y trong nước, với 49 bài nghiên cứu và 30 poster được trình bày.

Bs. Nguyễn Hữu Tùng - Chủ tịch HĐT phát biểu khai mạc hội nghị

Cơ cấu đào tạo gắn liền với nghiên cứu và công nghệ

Mỗi năm, PCTU đào tạo khoảng 350-410 chỉ tiêu sinh viên cho 6 ngành chính, bao gồm Y khoa (Bác sĩ Đa khoa), Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt, Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, Quản trị Bệnh viện, và một số ngành hỗ trợ như Ngôn ngữ Anh.

Nếu tính trung bình, mỗi ngày trường "nuôi dưỡng" gần 1 sinh viên mới gia nhập hệ thống đào tạo, với tỷ lệ thực hành lâm sàng chiếm đến 70% chương trình học. Điều này giúp sinh viên tiếp cận bệnh nhân từ năm nhất, khác biệt hẳn so với nhiều trường y khoa truyền thống chỉ tập trung lý thuyết ở giai đoạn đầu.

Mức học phí áp dụng cho sinh năm 2025 là từ 13 đến 40 triệu đồng/học kỳ. Cao nhất là ngành y khoa (bác sĩ đa khoa): 40 triệu đồng/học kỳ. Mức học phí được nhà trường giữ ổn định, không tăng từ khóa năm 2018 đến nay.

So sánh với các trường khác, quy mô PCTU tuy không lớn như Đại học Y Dược TP.HCM (hàng nghìn chỉ tiêu/năm) hay Đại học Y Hà Nội, nhưng chất lượng nổi trội nhờ mô hình Viện-Trường – kết hợp chặt chẽ giữa trường đại học và hệ thống 9 bệnh viện thực hành riêng, bao gồm Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn, Đồng Tháp, cùng đối tác như Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam và Đà Nẵng.

Mô hình này tương đương với các đại học y khoa hàng đầu thế giới như Harvard Medical School, nơi sinh viên được "rèn luyện" thực tế sớm, giúp tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp đạt 100% cho các ngành như Điều dưỡng và Xét nghiệm.

Tầm nhìn của ban lãnh đạo là biến PCTU thành Đại học Y khoa Số (Digital Medical University - DMU) vào năm 2025, rút ngắn khoảng cách y học Việt Nam với thế giới vào 2030. Sinh viên được sử dụng phòng Giải phẫu 3D, thư viện điện tử với Hinari, UpToDate, Amboss, và ký túc xá hiện đại cho 180 sinh viên. Chương trình đào tạo quốc tế bằng tiếng Anh thu hút sinh viên Ấn Độ và Việt kiều, với phương thức xét tuyển đa dạng: từ học bạ, thi THPT đến IELTS.

PCTU đã lọt vào World Directory of Medical Schools (WDOMS) của WHO, cho phép sinh viên thi bác sĩ nội trú Mỹ. Năm 2024, trường tổ chức lễ tốt nghiệp cho khóa bác sĩ đầu tiên với 25 tân bác sĩ. Triển vọng, trường sẽ mở rộng hợp tác quốc tế, tăng chỉ tiêu lên 500/năm, và dẫn đầu y khoa số hóa miền Trung.

Tổng hợp