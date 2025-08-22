Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trường đầu tiên của Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn, một ngành đang hot "lên ngôi" với 28,19 điểm

22-08-2025 - 16:30 PM | Sống

Nhiều ngành hot khác của trường cũng có điểm chuẩn trên 27.

Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2025. Ngành Công nghệ thông tin giữ vị trí cao nhất với mức điểm chuẩn là 28,19 điểm. Nhiều ngành khác cũng có điểm chuẩn trên 27, gồm Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá, Khoa học dữ liệu.

Chi tiết điểm chuẩn năm 2025 của trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) như sau:

Trường đầu tiên của Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn, một ngành đang hot "lên ngôi" với 28,19 điểm- Ảnh 1.

Điểm chuẩn năm 2025 của trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Theo kế hoạch, năm nay trường tuyển khoảng 4.000 chỉ tiêu, xét tuyển theo bốn phương thức: tuyển thẳng; dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025; xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQGHN tổ chức; và xét điểm SAT.

So với năm 2024, mức điểm chuẩn năm nay tiếp tục ở ngưỡng cao. Năm trước, điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT dao động từ 22,5 đến 27,8 điểm, trong đó Công nghệ thông tin dẫn đầu, kế tiếp là Khoa học máy tính (27,58) và Trí tuệ nhân tạo (27,12). Về học phí, nhà trường áp dụng hai mức 34 và 40 triệu đồng/năm cho giai đoạn 2025-2026.

Đây là ngành lọt top điểm chuẩn cao nhất năm ngoái: Lương có thể tới 2.000 USD/tháng nếu làm ở công ty đa quốc gia!

Theo Đông

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngành học chỉ một trường duy nhất ở Việt Nam đào tạo đã có điểm chuẩn 2025: Cực hot vì lương tháng 30 triệu đồng “trong tầm tay”

Ngành học chỉ một trường duy nhất ở Việt Nam đào tạo đã có điểm chuẩn 2025: Cực hot vì lương tháng 30 triệu đồng “trong tầm tay” Nổi bật

Từ 2025, hàng triệu người dân TP.HCM vui mừng khi 3 bệnh viện cửa ngõ được “thay áo mới”: Kinh phí đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, có nơi xây cả “bãi đáp” trực thăng cấp cứu

Từ 2025, hàng triệu người dân TP.HCM vui mừng khi 3 bệnh viện cửa ngõ được “thay áo mới”: Kinh phí đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, có nơi xây cả “bãi đáp” trực thăng cấp cứu Nổi bật

Hình ảnh mới nhất của Đại uý CSCĐ bị quái xế tông khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi hợp luyện A80

Hình ảnh mới nhất của Đại uý CSCĐ bị quái xế tông khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi hợp luyện A80

16:20 , 22/08/2025
Một hành động "chết người" KHÔNG BAO GIỜ nên làm trên máy bay

Một hành động "chết người" KHÔNG BAO GIỜ nên làm trên máy bay

16:17 , 22/08/2025
Ông bà dạy: "Nhà sạch thì vận thông, nhà bẩn thì vận tán" – 4 nơi càng lười dọn càng nghèo khó bám riết

Ông bà dạy: "Nhà sạch thì vận thông, nhà bẩn thì vận tán" – 4 nơi càng lười dọn càng nghèo khó bám riết

16:09 , 22/08/2025
Chỉ đạo "nóng" của Sở GD-ĐT TP HCM về lễ khai giảng

Chỉ đạo "nóng" của Sở GD-ĐT TP HCM về lễ khai giảng

16:03 , 22/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên