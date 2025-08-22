Trường đầu tiên của Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn, một ngành đang hot "lên ngôi" với 28,19 điểm

Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2025. Ngành Công nghệ thông tin giữ vị trí cao nhất với mức điểm chuẩn là 28,19 điểm. Nhiều ngành khác cũng có điểm chuẩn trên 27, gồm Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá, Khoa học dữ liệu.

Chi tiết điểm chuẩn năm 2025 của trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) như sau:

Điểm chuẩn năm 2025 của trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Theo kế hoạch, năm nay trường tuyển khoảng 4.000 chỉ tiêu, xét tuyển theo bốn phương thức: tuyển thẳng; dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025; xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQGHN tổ chức; và xét điểm SAT.

So với năm 2024, mức điểm chuẩn năm nay tiếp tục ở ngưỡng cao. Năm trước, điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT dao động từ 22,5 đến 27,8 điểm, trong đó Công nghệ thông tin dẫn đầu, kế tiếp là Khoa học máy tính (27,58) và Trí tuệ nhân tạo (27,12). Về học phí, nhà trường áp dụng hai mức 34 và 40 triệu đồng/năm cho giai đoạn 2025-2026.