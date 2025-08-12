Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Năm ngoái, ngành này có mức điểm chuẩn cao nhất là 28,83.

Năm 2024, điểm chuẩn nhiều ngành ở tổ hợp xét tuyển C00 có xu hướng tăng. Trong đó, có những ngành mà thí sinh phải đạt gần 10 điểm mỗi môn mới có cơ hội trúng tuyển. Được biết, năm 2024 là năm đầu tiên mà trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh ngành Tâm lý học, với mức điểm trúng tuyển lên tới 28,83.

Không chỉ ở trường Đại học Y Hà Nội mà tại nhiều trường khác, điểm chuẩn ngành Tâm lý học cũng rất cao. Chẳng hạn, trường Đại học KHXH&NV cũng lấy mức điểm 28,60, một số trường khác lấy trên 27 điểm,... Điều này khiến Tâm lý học lọt top những ngành có mức điểm chuẩn cao nhất năm 2024.

Vậy với mức điểm chuẩn này, sinh viên sẽ được đào tạo những gì, cơ hội việc làm sau khi ra trường và mức lương cụ thể ra sao?

Ngành tâm lý học được đào tạo những gì? Cơ hội việc làm ra sao?

Ngành Tâm lý học là lĩnh vực khoa học nghiên cứu về tâm trí, cảm xúc, hành vi và các quá trình nhận thức của con người, từ đó ứng dụng vào việc hỗ trợ, điều chỉnh và phát triển sức khỏe tinh thần. Sinh viên ngành này được học các môn nền tảng như Tâm lý học đại cương, Tâm lý học phát triển, Tâm lý học xã hội, Tâm lý học lâm sàng, Tâm lý học tổ chức - doanh nghiệp, Tâm bệnh học, Kỹ năng tham vấn - trị liệu, Phương pháp nghiên cứu khoa học và các môn thực hành tại bệnh viện, trường học hay doanh nghiệp.

Thực tế tại Việt Nam, nhu cầu nhân lực ngành Tâm lý học đang tăng nhanh do các vấn đề sức khỏe tâm thần ngày càng phổ biến. Theo Bộ Y tế, khoảng 14,9% dân số, tương đương gần 15 triệu người đang gặp ít nhất một trong mười rối loạn tâm thần phổ biến, trong đó trầm cảm và lo âu chiếm khoảng 5 - 6% dân số; ở trẻ em, tỷ lệ này là khoảng 12%, tương đương hơn 3 triệu em cần được hỗ trợ.

Đây là ngành lọt top điểm chuẩn cao nhất năm ngoái: Lương có thể tới 2.000 USD/tháng nếu làm ở công ty đa quốc gia!- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Áp lực từ công việc, tài chính, mối quan hệ xã hội và ảnh hưởng của lối sống hiện đại khiến số ca mắc tăng cao, dẫn đến nhu cầu tư vấn, trị liệu tăng hơn 200% chỉ trong 5 năm qua.

Tuy nhiên, nguồn nhân lực hiện rất thiếu: tỷ lệ chuyên gia tâm lý ở Việt Nam chỉ khoảng 1 người/100.000 dân, thấp hơn nhiều so với các nước phát triển; cả nước chỉ có khoảng 143 chuyên gia tâm lý lâm sàng phục vụ hơn 14 triệu người bệnh; hơn 23 triệu học sinh - sinh viên nhưng phần lớn trường học chưa có phòng tham vấn tâm lý.

Điều này mở ra cơ hội việc làm rộng lớn cho cử nhân tâm lý học ở nhiều lĩnh vực như tâm lý học lâm sàng (bệnh viện, phòng khám, trung tâm hỗ trợ tâm thần), tâm lý học đường, tâm lý học tổ chức - nhân sự, tâm lý học tiêu dùng, giảng dạy – nghiên cứu, cũng như tư vấn trực tuyến.

Dù còn thách thức về chất lượng đào tạo, số lượng giảng viên chuyên sâu và định kiến xã hội về nghề, ngành Tâm lý học tại Việt Nam được dự báo sẽ bùng nổ giai đoạn 2025–2035, với sự quan tâm ngày càng lớn của chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng. Việc tích hợp tâm lý học vào quản trị doanh nghiệp, marketing, giáo dục và dịch vụ chăm sóc khách hàng sẽ khiến ngành này trở thành một trong những lĩnh vực tiềm năng và có giá trị xã hội cao trong tương lai.

Đây là ngành lọt top điểm chuẩn cao nhất năm ngoái: Lương có thể tới 2.000 USD/tháng nếu làm ở công ty đa quốc gia!- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Mức lương ngành Tâm lý học ra sao?

Theo khảo sát của Navigos Group (2024), ngành Tâm lý học có mức lương khởi điểm từ 7 - 10 triệu/tháng và có thể lên tới trên 100 triệu/tháng đối với các chuyên gia hàng đầu. Cụ thể:

Vị trí công việcMức lương trung bình/thángGhi chú
Sinh viên mới ra trường (Dưới 1 năm)7 – 10 triệuLàm việc tại các trung tâm tư vấn, hỗ trợ tâm lý học đường.
Chuyên viên tâm lý học đường (1 – 3 năm)10 – 15 triệuLàm việc tại trường học, tổ chức giáo dục.
Chuyên viên tâm lý lâm sàng (2 – 5 năm)15 – 25 triệuLàm việc tại bệnh viện, phòng khám tư nhân.
Chuyên viên tâm lý doanh nghiệp (2 – 4 năm)12 – 18 triệuLàm việc tại bộ phận nhân sự hoặc tư vấn phát triển cá nhân.
Nhà tâm lý học nghiên cứu (3 – 6 năm)18 – 30 triệuLàm việc tại các viện nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ.
Tâm lý gia trị liệu (5 – 10 năm)30 – 50 triệuThường làm tư vấn cá nhân, có chứng chỉ hành nghề và kinh nghiệm lâu năm.
Nhà tâm lý học làm việc tại công ty đa quốc gia (Trên 7 năm)2.000 – 5.000 USD (~50 – 120 triệu VNĐ)Tùy vào quy mô tổ chức và thị trường quốc tế.

Hiện tại, nhiều trường đại học trên cả nước đang đào tạo ngành Tâm lý học. Các bạn trẻ có thể tham khảo các trường sau: Trường Đại học Y Hà Nội, trường Đại học KHXH&NV Hà Nội, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trường Đại học Sài Gòn, trường Đại học Hoa Sen,...

