Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chiều nay 22-8, tất cả trường đại học công bố điểm chuẩn sau 10 lần lọc ảo

22-08-2025 - 11:13 AM | Sống

Chiều nay 22-8, hơn 200 trường đại học, đại học sẽ đồng loạt công bố điểm chuẩn trúng tuyển sau khi lọc ảo 10 lần.

Việc thí sinh đăng ký quá nhiều nguyện vọng khiến tỉ lệ ảo tăng cao, dẫn đến việc xác định điểm chuẩn gặp nhiều khó khăn. 

Chiều nay 22-8, tất cả trường đại học công bố điểm chuẩn sau 10 lần lọc ảo- Ảnh 1.

Chiều nay 22-8, hơn 200 đại học sẽ đồng loạt công bố điểm chuẩn trúng tuyển sau khi lọc ảo 10 lần.

Thống kê của Bộ GD-ĐT cho thấy có gần 850.000 thí sinh đã đăng ký xét tuyển, tổng số nguyện vọng lên tới khoảng 7,6 triệu, trung bình mỗi em đăng ký gần 9 nguyện vọng. Đây là mức cao kỷ lục trong 5 năm trở lại đây, kéo theo ti lệ ảo trong xét tuyển tăng cao.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, chính việc bỏ xét tuyển sớm khiến thí sinh không còn điểm tựa ban đầu, dẫn đến tâm lý đăng ký nhiều nguyện vọng xét tuyển để tăng cơ hội trúng tuyển. Nhiều thí sinh đăng ký từ hơn 100 nguyện vọng đến trên 150 nguyện vọng, thậm chí có thí sinh đăng ký trên 200 nguyện vọng.

Dù Bộ GD-ĐT tăng số lần lọc ảo từ 6 lên 10 lần, thời điểm công bố điểm chuẩn đợt 1 sẽ lùi so với các năm trước, muộn nhất là 17 giờ ngày 22-8, nhưng các mốc quan trọng khác trong quy trình tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025 vẫn giữ nguyên.

Thời hạn xác nhận nhập học của thí sinh không thay đổi, muộn nhất là đến 17 giờ ngày 30-8.

Bộ GD-ĐT khẳng định việc tăng số lần lọc ảo chỉ là điều chỉnh kỹ thuật, nhằm nâng cao hiệu quả xử lý nguyện vọng trong bối cảnh số lượng đăng ký tăng đột biến. Công tác xét tuyển vẫn được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm công khai, minh bạch và quyền lợi tối đa cho thí sinh.

ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết thực hiện yêu cầu về việc điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2025, kết quả xét tuyển khu vực phía bắc (nhóm Xét tuyển miền bắc) sẽ được công bố vào 16 giờ ngày 22-8.

Đủ điểm chuẩn vẫn có thể trượt đại học vì tiêu chí phụ xét tuyển

Theo Yến Anh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 2025, hàng triệu người dân TP.HCM vui mừng khi 3 bệnh viện cửa ngõ được “thay áo mới”: Kinh phí đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, có nơi xây cả “bãi đáp” trực thăng cấp cứu

Từ 2025, hàng triệu người dân TP.HCM vui mừng khi 3 bệnh viện cửa ngõ được “thay áo mới”: Kinh phí đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, có nơi xây cả “bãi đáp” trực thăng cấp cứu Nổi bật

Hà Nội đặt mục tiêu mỗi học sinh tốt nghiệp THPT sẽ biết chơi ít nhất một loại nhạc cụ

Hà Nội đặt mục tiêu mỗi học sinh tốt nghiệp THPT sẽ biết chơi ít nhất một loại nhạc cụ Nổi bật

Phát sinh giao dịch 200 triệu đồng với người phụ nữ sinh năm 1990, người đàn ông ở Hải Phòng phải lên công an phường xác minh

Phát sinh giao dịch 200 triệu đồng với người phụ nữ sinh năm 1990, người đàn ông ở Hải Phòng phải lên công an phường xác minh

11:08 , 22/08/2025
Hành vi có thể bị xử phạt đến 14 triệu đồng mà người đi xe máy cần biết

Hành vi có thể bị xử phạt đến 14 triệu đồng mà người đi xe máy cần biết

10:32 , 22/08/2025
Đọc kỹ Doraemon mới phát hiện ra: Nobita không hề dốt, ngược lại rất thông minh, "đánh hơi" ra cơ hội kinh doanh cực giỏi!

Đọc kỹ Doraemon mới phát hiện ra: Nobita không hề dốt, ngược lại rất thông minh, "đánh hơi" ra cơ hội kinh doanh cực giỏi!

10:20 , 22/08/2025
Vì sao chàng rể Hàn, Nhật về miền Tây lại “lụy” đến thế?

Vì sao chàng rể Hàn, Nhật về miền Tây lại “lụy” đến thế?

10:16 , 22/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên