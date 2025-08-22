Chiều nay 22-8, tất cả trường đại học công bố điểm chuẩn sau 10 lần lọc ảo

Việc thí sinh đăng ký quá nhiều nguyện vọng khiến tỉ lệ ảo tăng cao, dẫn đến việc xác định điểm chuẩn gặp nhiều khó khăn.

Chiều nay 22-8, hơn 200 đại học sẽ đồng loạt công bố điểm chuẩn trúng tuyển sau khi lọc ảo 10 lần.

Thống kê của Bộ GD-ĐT cho thấy có gần 850.000 thí sinh đã đăng ký xét tuyển, tổng số nguyện vọng lên tới khoảng 7,6 triệu, trung bình mỗi em đăng ký gần 9 nguyện vọng. Đây là mức cao kỷ lục trong 5 năm trở lại đây, kéo theo ti lệ ảo trong xét tuyển tăng cao.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, chính việc bỏ xét tuyển sớm khiến thí sinh không còn điểm tựa ban đầu, dẫn đến tâm lý đăng ký nhiều nguyện vọng xét tuyển để tăng cơ hội trúng tuyển. Nhiều thí sinh đăng ký từ hơn 100 nguyện vọng đến trên 150 nguyện vọng, thậm chí có thí sinh đăng ký trên 200 nguyện vọng.



Dù Bộ GD-ĐT tăng số lần lọc ảo từ 6 lên 10 lần, thời điểm công bố điểm chuẩn đợt 1 sẽ lùi so với các năm trước, muộn nhất là 17 giờ ngày 22-8, nhưng các mốc quan trọng khác trong quy trình tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025 vẫn giữ nguyên.

Thời hạn xác nhận nhập học của thí sinh không thay đổi, muộn nhất là đến 17 giờ ngày 30-8.

Bộ GD-ĐT khẳng định việc tăng số lần lọc ảo chỉ là điều chỉnh kỹ thuật, nhằm nâng cao hiệu quả xử lý nguyện vọng trong bối cảnh số lượng đăng ký tăng đột biến. Công tác xét tuyển vẫn được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm công khai, minh bạch và quyền lợi tối đa cho thí sinh.

ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết thực hiện yêu cầu về việc điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2025, kết quả xét tuyển khu vực phía bắc (nhóm Xét tuyển miền bắc) sẽ được công bố vào 16 giờ ngày 22-8.