Chân dung "ông trùm" đứng sau 2 chuỗi bệnh viện tư nhân nghìn tỷ, hệ thống trải khắp Việt Nam

Tháng 6/2025, một thương vụ M&A tại CTCP Y khoa Tâm Trí đã gây chú ý lớn trong ngành y tế. Sự kiện này đánh dấu một giai đoạn phát triển mới cho Y khoa Tâm Trí và tiếp nối xu hướng các tập đoàn y tế tư nhân lớn tại Việt Nam có sự tham gia của vốn ngoại.

Theo Wesite, Tập đoàn y khoa Tâm Trí (TMMC health care) là một nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe tích hợp cung cấp dịch vụ y tế, quản lý bệnh viện và các giải pháp chăm sóc sức khỏe với mạng mở rộng của các bệnh viện và điều hành phòng khám đa khoa trên khắp Việt Nam. Nhà sáng lập của Y khoa Tâm trí là ông Nguyễn Hữu Tùng, 1 vị bác sĩ tài năng, đồng thời cũng là "cha đẻ Bệnh viện Hoàn Mỹ".

Bệnh viện Đa Khoa Tâm Trí Sài Gòn

Trong bức tranh y tế tư nhân Việt Nam, bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng nổi bật như một biểu tượng của sự tiên phong và khát vọng thay đổi. Với ước mơ đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân, ông đã đặt nền móng cho hệ thống Y khoa Hoàn Mỹ – tập đoàn y tế tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời tiếp tục hành trình với Y khoa Tâm Trí và Trường Đại học Phan Châu Trinh.



Hành trình khởi nghiệp với ước mơ lớn

Sinh ra tại Quảng Nam, bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng mang trong mình khát vọng cải thiện cách tiếp cận dịch vụ y tế tại Việt Nam. Năm 1997, khi y tế tư nhân còn là khái niệm mới mẻ và luật pháp chưa hoàn thiện, ông đã mạnh dạn thành lập phòng khám đa khoa Hoàn Mỹ đầu tiên tại TP.HCM.

Ông Nguyễn Hữu Tùng, nhà sáng lập CTCP Y khoa Tâm Trí và Bệnh viện Hoàn Mỹ. Ảnh: Forbes

Với tầm nhìn “đáp ứng nhu cầu xã hội”, phòng khám nhanh chóng trở thành điểm đến tin cậy nhờ chất lượng dịch vụ và sự tận tâm. Đến năm 1999, Công ty Cổ phần Y khoa Hoàn Mỹ ra đời, đánh dấu bước ngoặt cho một hệ thống y tế tư nhân trải dài từ miền Trung đến miền Nam.

Hiện nay, Hoàn Mỹ sở hữu 14 bệnh viện và nhiều phòng khám, trung tâm y khoa trên cả nước, với những cơ sở tiêu biểu như Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, có khả năng tiếp nhận 1.000 bệnh nhân mỗi ngày.

Tuy nhiên, hành trình của bác sĩ Tùng không thiếu thăng trầm. Giai đoạn 2007-2008, khủng hoảng kinh tế toàn cầu và lãi suất vay tăng cao đẩy Y khoa Hoàn Mỹ vào khó khăn tài chính. Chia sẻ với The Saigon Times , ông từng thừa nhận: “Tôi thất bại vì kinh doanh lãng mạn”. Những bài học từ giai đoạn này giúp ông xây dựng nền tảng vững chắc hơn cho các dự án sau.

Năm 2009, ông thu hút đầu tư từ VinaCapital và Duxton Asset Management, tiếp đó là thương vụ M&A với Fortis Healthcare vào năm 2011, giúp Hoàn Mỹ vượt qua khủng hoảng. Thành công của ông được ghi nhận khi The Japan Times vinh danh ông là một trong 100 CEO châu Á xuất sắc nhất năm 2012.

Ước mơ nâng tầm y tế và giáo dục

Không dừng lại ở Y khoa Hoàn Mỹ, bác sĩ Tùng tiếp tục hiện thực hóa ước mơ với Y khoa Tâm Trí – hệ thống bệnh viện đa khoa với 4 cơ sở tại TP.HCM, Đồng Tháp, Nha Trang và Đà Nẵng, quy mô 750 giường bệnh. Năm 2018, VinaCapital tiếp tục rót 25 triệu USD để mở rộng Tâm Trí, khẳng định niềm tin vào tầm nhìn của ông.

Ảnh: Saigon Times

Đặc biệt, ước mơ đào tạo thế hệ bác sĩ ưu tú đã thúc đẩy bác sĩ Tùng đầu tư vào giáo dục y khoa thông qua Trường Đại học Phan Châu Trinh tại Quảng Nam.

Năm 2017, ông mua lại trường này với mục tiêu đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao theo mô hình thực hành. Các chuyên ngành như y khoa, răng hàm mặt, điều dưỡng và quản trị bệnh viện được giảng dạy với trang thiết bị hiện đại, bao gồm mô hình giải phẫu nhập từ Mỹ trị giá triệu USD.

Năm 2024, lứa sinh viên y khoa đầu tiên của trường tốt nghiệp, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe về lý thuyết, lâm sàng, đạo đức và tiếng Anh.

Ở tuổi gần 70, bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng vẫn miệt mài với sứ mệnh nâng cao chất lượng y tế Việt Nam. Với phong thái giản dị, ông thường di chuyển bằng chiếc xe máy cũ kỹ, nhưng không ngần ngại đầu tư hàng triệu USD cho các thiết bị y tế tiên tiến. Thành công của Y khoa Hoàn Mỹ, với tổng lợi nhuận sau thuế gần 1.700 tỷ đồng trong 3 năm (2022-2024), là minh chứng cho tầm nhìn của ông. Dù lợi nhuận năm 2024 giảm 13% so với năm trước, hệ thống vẫn giữ vững vị thế dẫn đầu nhờ chiến lược mở rộng và chất lượng dịch vụ.

Bác sĩ Tùng không chỉ là một doanh nhân mà còn là một nhà giáo dục, một người tiên phong đặt nền móng cho y tế tư nhân Việt Nam. Trong bối cảnh người Việt chi hơn 2 tỷ USD mỗi năm cho điều trị ở nước ngoài, những nỗ lực của ông đã và đang giúp hàng triệu người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại quê nhà.