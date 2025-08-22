Từ 2025, hàng triệu người dân TP.HCM vui mừng khi 3 bệnh viện cửa ngõ được “thay áo mới”: Kinh phí đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, có nơi xây cả “bãi đáp” trực thăng cấp cứu

Sau đại dịch Covid-19, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân tại TP.HCM tăng cao hơn bao giờ hết. Thành phố đã không ngừng đầu tư cho ngành y tế, nâng cấp trang thiết bị hiện đại và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Thế nhưng, bức tranh toàn cảnh lại không hoàn toàn sáng sủa: Trong khi các bệnh viện trung tâm luôn quá tải khi tiếp nhận bệnh nhân từ các tỉnh, nhiều bệnh viện vùng ven và cửa ngõ vẫn rơi vào cảnh đìu hiu, cơ sở vật chất xuống cấp.

Cụ thể, nhiều năm trước, BVĐK khu vực Hóc Môn từng là “điểm nóng” ngập úng: mưa lớn nước tràn vào phòng bệnh, bác sĩ phải mang ủng lội nước cấp cứu, xe của nhân viên y tế thường xuyên hư hỏng, phải sửa chữa vì… đường ngập sâu. Cơ sở hạ tầng xuống cấp, điều kiện làm việc khắc nghiệt khiến nhiều y, bác sĩ ở đây nghỉ việc.

Nằm ở cửa ngõ phía Đông thành phố, BVĐK khu vực Thủ Đức cũng từng rơi vào tình trạng xuống cấp. Với chỉ 250 giường nội trú nhưng thường xuyên tiếp nhận lượng lớn nạn nhân tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, đa chấn thương nặng…, bệnh viện luôn rơi vào cảnh quá tải.

Trong khi đó, ở cửa ngõ khu vực Tây Bắc, BVĐK khu vực Củ Chi cũng gặp khó khăn tương tự. Số ca cấp cứu do nhồi máu cơ tim, nhồi máu não tăng nhanh, song bệnh viện chỉ có thể xử lý bước đầu rồi phải chuyển lên tuyến trên. Nhiều bệnh nhân ung thư đến xin giấy chuyển tuyến than phiền về việc phải đi xa. Người bệnh mong mỏi có một cơ sở gần hơn để yên tâm chữa bệnh.

Để giảm áp lực và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nhiều dự án có giá trị đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng đã được chính quyền, ngành y tế thành phố lập kế hoạch triển khai. Năm 2021, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án xây mới 3 bệnh viện gồm Hóc Môn, Củ Chi và Thủ Đức với tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng.

Việc các công trình mới này được đưa vào hoạt động trong năm 2025 là bước ngoặt quan trọng, giúp nâng cao năng lực y tế thành phố, đồng thời giảm tải cho tuyến trung ương và “chia lửa” cùng các tỉnh lân cận.

Sau 4 năm khởi công xây dựng, đến nay, BVĐK khu vực Hóc Môn và BVĐK khu vực Thủ Đức đã được “thay áo mới”, đồng loạt khánh thành vào tháng 4/2025, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong khi đó, BVĐK khu vực Củ Chi cũng đang trong giai đoạn cấp tốc hoàn thiện để kịp khánh thành vào dịp Quốc khánh 2/9 sắp tới.

Theo thông tin của Sở Y tế TP. HCM, BVĐK khu vực Hóc Môn có vốn đầu tư 1.895 tỷ đồng với quy mô 12 tầng, 2 tầng hầm, tổng diện tích sàn là hơn 72.293 m2. Đặc biệt, bệnh viện có bãi đáp trực thăng trên tầng 12 để đáp ứng yêu cầu cấp cứu bằng đường hàng không. Nhiều khoa, phòng của bệnh viện đã hoạt động từ tháng 1/2024.

Ảnh: VOV.VN

Khi hoàn thiện, bệnh viện sở hữu hạ tầng chuẩn quốc tế, có thể tiếp nhận không chỉ người dân trên địa bàn mà còn bệnh nhân từ các địa phương giáp ranh như Long An, Tây Ninh, thậm chí cả Campuchia trong giai đoạn đến năm 2030. Theo định hướng, nơi đây sẽ phát triển chuyên sâu về cấp cứu chấn thương, phẫu thuật ngực, bụng, thần kinh, chỉnh hình, răng hàm mặt; đồng thời củng cố các chuyên khoa nền tảng như cấp cứu, hồi sức, nội khoa.

Đặc biệt, bệnh viện sẽ hình thành Trung tâm điều trị đột quỵ hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm rút ngắn “thời gian vàng” cứu sống bệnh nhân. Với định hướng phát triển này, BVĐK khu vực Hóc Môn được kỳ vọng trở thành BVĐK cửa ngõ đúng nghĩa: hiện đại, kỹ thuật cao, góp phần đưa TP.HCM tiến gần mục tiêu trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực ASEAN.

Nếu BVĐK khu vực Hóc Môn là điểm nhấn ở cửa ngõ Tây Bắc, BVĐK khu vực Thủ Đức lại giữ vai trò trụ cột ở cửa ngõ Đông Bắc thành phố. Bệnh viện có 10 tầng nổi, 1 tầng hầm, diện tích hơn 78.000 m² với tổng mức đầu tư 1.915 tỷ đồng.

Theo định hướng của Sở Y tế TP. HCM, BVĐK Khu vực Thủ Đức sẽ trở thành một BVĐK toàn diện với các mũi nhọn chuyên sâu là ngoại chấn thương và can thiệp mạch, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân khu vực phía Đông thành phố và các tỉnh lân cận vùng Đông Nam bộ.

Ảnh: Nguyễn Tiến (Nguồn: Sở Y Tế TP.HCM)

Bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, công tác đào tạo, luân chuyển cán bộ và phát triển các phòng khám, khoa vệ tinh cũng được bệnh viện triển khai, nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và xây dựng BVĐK khu vực Thủ Đức trở thành bệnh viện chủ lực của cụm y tế Thủ Đức.

Cũng nằm ở cửa ngõ Tây Bắc, phục vụ người dân Củ Chi, các huyện lân cận và cả bệnh nhân từ Campuchia, BVĐK khu vực Củ Chi có mức đầu tư 1.854 tỷ đồng. Dự kiến, bệnh viện sẽ khánh thành vào tháng 9/2025 để chào mừng 80 năm Ngày Quốc khánh. Khi đi vào hoạt động, bệnh viện sẽ có 1.000 giường với 1.250 nhân viên y tế, trung bình mỗi ngày tiếp nhận từ 3.000 - 3.500 lượt bệnh nhân ngoại trú.

Nguồn ảnh: Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh

BVĐK khu vực Củ Chi đi vào hoạt động với định hướng phát triển trở thành BVĐK hạng I hoàn chỉnh. Sở Y tế TP.HCM kỳ vọng bệnh viện không chỉ nâng cao chất lượng điều trị mà còn chủ động hợp tác với các bệnh viện tuyến cuối, từng bước trở thành điểm đến y tế trọng yếu của vùng.

Việc xây dựng mới 3 bệnh viện cửa ngõ trên mang đến niềm vui lớn cho người dân, bệnh nhân và đội ngũ y tế TP.HCM. BS Nguyễn Trường Hải, khoa Cấp cứu của BVĐK khu vực Hóc Môn từng không giấu nổi niềm vui khi chia sẻ với báo chí trước đó: “Khi biết bệnh viện sẽ được xây mới, chúng tôi mừng 1 thì bệnh nhân mừng 10. Sự thay đổi này sẽ đem lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân, còn chúng tôi được làm việc trong môi trường hiện đại và chuyên nghiệp hơn. Qua rồi thời vừa cấp cứu vừa lội nước!”

Sau khi 3 bệnh viện trên đi vào hoạt động, người dân sẽ được khám chữa bệnh trong môi trường khang trang, được cấp cứu kịp thời mà không phải đi xa như trước.

Trong khi đó, nhân viên y tế có điều kiện làm việc tốt hơn với hệ thống trang thiết bị hiện đại, các bệnh viện tuyến đầu ở trung tâm thành phố cũng được “chia lửa”, giảm áp lực quá tải. Đây chính là động lực để đội ngũ y bác sĩ không ngừng học hỏi, phát huy năng lực và cống hiến.

Việc đồng loạt xây dựng mới 3 bệnh viện cửa ngõ tại Hóc Môn, Thủ Đức và Củ Chi được xem là bước ngoặt quan trọng của hệ thống y tế TP.HCM. Trước hết, đây là lời giải cho bài toán quá tải vốn kéo dài nhiều năm ở các bệnh viện tuyến trung tâm, đặc biệt trong các chuyên khoa đặc thù như nhi, ung bướu, tim mạch.

Khi 3 công trình này đi vào hoạt động với tổng quy mô hàng nghìn giường bệnh, năng lực tiếp nhận bệnh nhân sẽ được phân bổ lại hợp lý. Nhờ vậy, người dân có thể khám chữa bệnh ngay tại địa phương, rút ngắn thời gian chờ đợi và hạn chế tình trạng dồn ứ tại các cơ sở tuyến cuối.

Ảnh: Nguyễn Tiến (Nguồn: Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh)

Không chỉ giảm tải, các bệnh viện mới còn góp phần nâng cao chất lượng điều trị nhờ cơ sở hạ tầng hiện đại, trang thiết bị đồng bộ và định hướng phát triển chuyên sâu. Điều này giúp hình thành mạng lưới y tế liên kết, tạo điều kiện cho các chuyên khoa phát triển ngang tầm khu vực.

Đáng chú ý, 3 bệnh viện không chỉ phục vụ người dân TP.HCM mà còn “chia lửa” cùng các địa phương lân cận như Long An, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, thậm chí cả bệnh nhân từ Campuchia. Điều này khẳng định vai trò trung tâm y tế của TP.HCM ở khu vực phía Nam, đồng thời mở rộng tầm ảnh hưởng ra khu vực ASEAN.

“Không chỉ vậy, sự thay đổi trên còn tiếp thêm động lực cho đội ngũ y bác sĩ khi được làm việc trong môi trường hiện đại, tiện nghi, đồng thời có điều kiện phát triển chuyên môn. Đây chính là nền tảng để TP.HCM nuôi dưỡng nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.

Có thể nói, 3 bệnh viện mới không chỉ là những công trình y tế, mà còn là biểu tượng cho diện mạo mới, kỳ vọng mới của ngành y tế TP.HCM: hiện đại, nhân văn và hướng tới tầm vóc khu vực.

