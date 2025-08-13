Một bệnh viện lớn phát đi cảnh báo khẩn: Tất cả người dân đều cần biết!

Trong thời gian gần đây, nhiều người dùng mạng xã hội đã trở thành nạn nhân của hình thức lừa đảo tinh vi, trong đó các đối tượng xấu đã tạo ra các fanpage giả mạo để chiếm đoạt tài sản. Một trong những trường hợp đáng chú ý nhất là việc mạo danh giải chạy Răng Hàm Mặt Run của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP. Hồ Chí Minh.

Các đối tượng này đã tạo ra một loạt fanpage giả mạo, sau đó chạy quảng cáo rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội để thu hút người dùng. Chúng sử dụng hình ảnh và tên gọi của giải chạy uy tín này để lừa đảo người dân đăng ký tham gia hoặc mua các sản phẩm không có thật, với mục đích cuối cùng là chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản.

Trước tình hình đó, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP. Hồ Chí Minh đã chính thức lên tiếng cảnh báo. Bệnh viện khẳng định hiện tại không tổ chức bất kỳ giải chạy online hay offline nào. Theo thông tin từ Bệnh viện, giải chạy Răng Hàm Mặt Run tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16 - 17/05/2026. Giải chưa chính thức mở cổng bán vé, và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Tp. Hồ Chí Minh cũng chưa chính thức kêu gọi các nhà tài trợ!

Ảnh: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP. Hồ Chí Minh

Để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo, người dân cần hết sức cảnh giác. Dưới đây là hai kênh truyền thông chính thức của giải chạy Răng Hàm Mặt Run mà bạn nên theo dõi để cập nhật thông tin chính xác:

1. Website: https://www.rhm.run

2. Fanpage: https://www.facebook.com/rhm.run

Phía Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP. Hồ Chí Minh đưa ra khuyến cáo: “Kính mong quý đồng nghiệp, các đối tác và bà con cô bác lưu ý để tránh bị các đối tượng xấu lừa đảo, thiệt hại đáng tiếc.”

Ảnh: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP. Hồ Chí Minh

Thực tế, đây là một thủ đoạn lừa đảo tinh vi, lợi dụng uy tín của các cơ quan, tổ chức lớn (như bệnh viện, bộ giáo dục, các thương hiệu nổi tiếng) để tổ chức các cuộc thi, sự kiện giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Các bước lừa đảo phổ biến

Tạo fanpage/website giả mạo: Kẻ lừa đảo sao chép hình ảnh, logo, nội dung, video... của tổ chức thật để tạo các trang mạng xã hội hoặc website giả mạo. Các trang này thường được chạy quảng cáo rầm rộ để tiếp cận nhiều người dùng.

Dụ dỗ nạn nhân: Chúng sử dụng các thông báo hấp dẫn như "trúng giải thưởng lớn," "nhận quà tri ân," hoặc "mời tham gia cuộc thi miễn phí" để thu hút người dùng.

Yêu cầu chuyển hướng liên lạc: Khi nạn nhân bày tỏ sự quan tâm, kẻ lừa đảo sẽ yêu cầu họ chuyển sang các ứng dụng nhắn tin khác để tiện trao đổi và "hướng dẫn."

Bắt đầu kịch bản lừa đảo:

Yêu cầu đóng phí: Kẻ lừa đảo yêu cầu nạn nhân chuyển khoản một khoản tiền nhỏ ban đầu để "hoàn tất thủ tục," "xác minh hồ sơ," "đóng thuế," hoặc "nhận trang phục." Ban đầu, số tiền có thể thấp để tạo lòng tin.

Đánh lừa bằng nhiệm vụ: Nạn nhân được yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ như đánh giá sản phẩm, đọc từ tiếng Anh, hoặc mua sản phẩm để nhận lại tiền gốc và lãi. Sau một vài lần đầu được "hoàn tiền" thành công, chúng sẽ yêu cầu nạn nhân thực hiện các nhiệm vụ có giá trị lớn hơn.

Chiếm đoạt thông tin: Nạn nhân bị yêu cầu cung cấp các thông tin nhạy cảm như tài khoản ngân hàng, mã OTP, mật khẩu.

Biến mất: Sau khi nạn nhân đã chuyển một số tiền lớn hoặc cung cấp đủ thông tin, kẻ lừa đảo sẽ chặn liên lạc và biến mất.

Dấu hiệu nhận biết lừa đảo

Thông tin không chính thống: Thông báo đến từ các trang mạng xã hội không có dấu tích xanh (nếu có) hoặc tên miền website lạ, không phải kênh chính thức của tổ chức.

Yêu cầu nộp tiền: Bất kỳ cuộc thi hay sự kiện nào yêu cầu người tham gia chuyển khoản một khoản phí để "hoàn tất thủ tục" đều có nguy cơ cao là lừa đảo.

Tạo cảm giác khẩn cấp: Kẻ lừa đảo thường thúc giục nạn nhân hành động nhanh chóng để không bị "mất cơ hội" hoặc "hết hạn."

Sử dụng ứng dụng chat không an toàn: Yêu cầu người dùng chuyển từ các nền tảng chính thống sang các ứng dụng nhắn tin khác để dễ thao túng.

Khi tiếp cận bất kỳ thông tin nào liên quan đến các giải chạy hay sự kiện từ các tổ chức uy tín, bạn cần kiểm tra kỹ lưỡng nguồn tin. Hãy luôn truy cập các kênh thông tin chính thức của đơn vị tổ chức để đảm bảo an toàn cho bản thân và tài sản.