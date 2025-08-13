Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một ứng dụng nhắn tin quen thuộc của người Việt tiếp tục vượt mặt Facebook, Messenger

13-08-2025 - 09:02 AM | Kinh tế số

Ở hạng mục "Nền tảng nhắn tin", Zalo dẫn đầu với tỉ lệ sử dụng đạt 79%, tiếp tục duy trì khoảng cách với Facebook, Messenger, Viber...

Báo cáo "The Connected Consumer quý I/2025" tiếp tục ghi nhận Zalo là nền tảng nhắn tin dẫn đầu về tỉ lệ sử dụng và mức độ yêu thích tại Việt Nam.

Nền tảng Việt cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trên các hạng mục khác như lướt nội dung giải trí tự do (top platforms for mindless browsing) hay tỉ lệ người đọc tin tức cao (top platforms for news).

Bên cạnh đó, ứng dụng nghe nhạc Zing MP3 - một sản phẩm khác thuộc hệ sinh thái Zalo - cũng cán mốc tốp 2 ứng dụng phát nhạc trực tuyến phổ biến tại Việt Nam.

Sau khi liên tục nắm giữ vị trí dẫn đầu nền tảng nhắn tin có tỉ lệ sử dụng và mức độ yêu thích cao nhất trong năm 2024, Zalo tiếp tục kéo dài chuỗi thành tích này trong báo cáo quý I/2025 mới nhất của Decision Lab.

Ở hạng mục "Nền tảng nhắn tin" (Messaging platforms), Zalo dẫn đầu với tỉ lệ sử dụng (Penetration rate) đạt 79%, duy trì khoảng cách với các ứng dụng toàn cầu khác như Facebook (69%), Messenger (54%), Viber (7%) hay WhatsApp (6%).

Trong quý I/2025, Zalo củng cố vị trí tốp 1 khi xét về tỉ lệ yêu thích (Preference rate) với 51%, vượt qua Facebook (21%) và Messenger (20%). Cũng như năm 2024, Zalo tiếp tục là nền tảng được yêu thích nhất ở cả 3 nhóm thế hệ người dùng gen X, gen Y và gen Z.

Đây là quý thứ 18 liên tiếp Zalo đạt thứ hạng nền tảng yêu thích ở cả 3 nhóm thế hệ người dùng kể từ năm 2020, cột mốc đánh dấu bước chuyển mình của Zalo khi vượt qua Facebook Messenger để trở thành ứng dụng nhắn tin số một Việt Nam.

Báo cáo quý I/2025 của Decision Lab cũng ghi nhận sự tăng trưởng của Zalo trên các hạng mục khác như lướt nội dung giải trí tự do và tin tức.

Theo đó, Zalo ghi nhận sự gia tăng tích cực về tỉ lệ sử dụng với 38% trên hạng mục lướt nội dung giải trí tự do. Đối với hạng mục tin tức, tỉ lệ người dùng sử dụng Zalo để đọc tin tức tăng vượt trội lên đến 27%.


Theo Lê Tỉnh

Người Lao Động

