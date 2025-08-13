Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Microsoft bị kiện vì khai tử Windows 10 dù "biết rõ sẽ khiến hàng trăm triệu máy tính thành mồi ngon cho hacker"

13-08-2025 - 06:53 AM | Kinh tế số

Windows 10 sẽ ngừng nhận cập nhật bảo mật vào tháng 10 tới. Một người dùng đã quyết định kiện Microsoft, cáo buộc hãng này cố tình đẩy người dùng vào rủi ro để thúc đẩy PC AI.

Microsoft bị kiện vì khai tử Windows 10 dù "biết rõ sẽ khiến hàng trăm triệu máy tính thành mồi ngon cho hacker"- Ảnh 1.

Microsoft sẽ chính thức chấm dứt hỗ trợ Windows 10 chỉ trong vài tháng tới. Điều này buộc người dùng phải nâng cấp hệ điều hành từ Windows 10 lên Windows 11 nếu không tham gia chương trình ESU (Cập nhật bảo mật mở rộng).

Một trong những trở ngại lớn nhất là yêu cầu hệ thống của Windows 11, vốn sẽ buộc nhiều người phải nâng cấp phần cứng (chính Microsoft cũng khuyến nghị điều này, thậm chí còn gợi ý mua PC dòng Copilot+). Những yêu cầu này hiện cũng bắt đầu được áp dụng trong nhiều tựa game lớn, và một số tính năng quan trọng dường như cũng đang ngừng hoạt động trên Windows 10.

Một lượng người dùng khổng lồ sẽ bị ảnh hưởng khi khoảng 400 triệu thiết bị vẫn đang chạy Windows 10 trên phần cứng không đủ điều kiện. Ngoài ra, còn có một sáng kiến không chính thức mang tên "End of Windows 10 toolkit" đang được cộng đồng bàn luận.

Trong khi phần lớn người dùng sẵn sàng chấp nhận và tìm phương án nâng cấp, một cá nhân đã quyết định đưa Microsoft ra tòa.

Microsoft bị kiện vì khai tử Windows 10 dù "biết rõ sẽ khiến hàng trăm triệu máy tính thành mồi ngon cho hacker"- Ảnh 2.

Trong đơn kiện mới, Lawrence Klein cáo buộc hành động từ Microsoft đang tiềm ẩn nguy cơ "làm tổn hại" dữ liệu của người dùng và khách hàng.

Đơn kiện cũng nêu rằng gã khổng lồ công nghệ này đang tìm cách nhanh chóng độc chiếm thị trường PC tích hợp AI tạo sinh, dù điều đó đồng nghĩa với việc đặt dữ liệu khách hàng vào rủi ro – một thực tế mà Microsoft "hoàn toàn ý thức được".

Đơn kiện nêu rõ:

"… chiến thuật này, trong nỗ lực của Microsoft nhằm độc chiếm thị trường AI, sẽ gây ra những hệ quả lan rộng, vượt xa cuộc đua giành vị thế thống trị thị trường.

Với chỉ ba tháng nữa là kết thúc hỗ trợ Windows 10, rất có thể sẽ có hàng triệu người không mua thiết bị mới hoặc không trả phí cho gói hỗ trợ mở rộng. Những người dùng này – bao gồm cả các doanh nghiệp đang lưu trữ dữ liệu khách hàng nhạy cảm – sẽ phải đối mặt với nguy cơ cao bị tấn công mạng hoặc gặp sự cố an ninh dữ liệu, một thực tế mà Microsoft ‘hoàn toàn ý thức được’."

Cuối cùng, Klein muốn Microsoft gia hạn hỗ trợ Windows 10 "cho đến khi số lượng thiết bị chạy hệ điều hành này giảm xuống dưới một ngưỡng hợp lý".

Theo Tuấn Nguyễn

Thanh Niên Việt

