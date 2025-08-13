Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Elon Musk dọa kiện Apple vì "ưu ái" ChatGPT, CEO OpenAI lập tức phản bác

13-08-2025 - 08:00 AM | Kinh tế số

Elon Musk cáo buộc Apple ưu ái ChatGPT của OpenAI trên App Store, dẫn đến những phản ứng mạnh mẽ từ CEO OpenAI Sam Altman.

Elon Musk đang nhắm đến Apple với cáo buộc rằng hãng đã quá ưu ái OpenAI bằng cách đặt ứng dụng ChatGPT ở vị trí hàng đầu trên bảng xếp hạng App Store. Theo Musk, điều này gây mất công bằng cạnh tranh và có thể vi phạm luật chống độc quyền. Ông đã tuyên bố sẽ thực hiện các hành động pháp lý chống lại Apple, mặc dù chưa tiết lộ chi tiết cụ thể.

Elon Musk dọa kiện Apple vì "ưu ái" ChatGPT, CEO OpenAI lập tức phản bác- Ảnh 1.

Vấn đề này bắt nguồn từ việc ChatGPT thường xuyên xuất hiện trong các nội dung nổi bật trên App Store. Điều này càng khiến Musk bất mãn khi ứng dụng xAI của ông, với mô hình Grok 4, vẫn không thể vượt qua ChatGPT trên bảng xếp hạng. Đây là một động thái đáng chú ý vì Musk từng là đồng sáng lập OpenAI trước khi rời đi, và hiện đang theo đuổi một vụ kiện nhằm ngăn chặn OpenAI chuyển đổi từ mô hình phi lợi nhuận sang vì lợi nhuận.

Sau khi Musk công khai cáo buộc trên mạng xã hội X, CEO OpenAI, Sam Altman, đã có phản ứng mạnh mẽ. Altman cho rằng Musk là người thường xuyên thao túng X và các công ty khác vì lợi ích cá nhân, bất kể lý do là lợi nhuận hay không thích một cá nhân hoặc tổ chức nào đó. Altman cũng cung cấp bằng chứng cho thấy Musk đã tạo ra một "hệ thống đặc biệt" trên X để bài đăng của mình luôn xuất hiện đầu tiên trong nguồn tin của người dùng.

Elon Musk dọa kiện Apple vì "ưu ái" ChatGPT, CEO OpenAI lập tức phản bác- Ảnh 2.

Elon Musk dọa kiện Apple vì "ưu ái" ChatGPT, CEO OpenAI lập tức phản bác- Ảnh 3.

Tranh luận giữa 2 vị CEO trên mạng xã hội X thu hút hàng triệu lượt quan tâm - Ảnh chụp màn hình

Cuộc khẩu chiến giữa Musk và Altman đang thu hút sự chú ý của giới quan sát, và hiện vẫn chưa rõ mức độ căng thẳng này sẽ leo thang đến đâu. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây khó có thể là điểm dừng cuối cùng của cuộc đối đầu giữa hai nhân vật quyền lực trong ngành công nghệ.

Theo Thế Duyệt

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả những ai sử dụng Gmail cần làm điều này càng sớm càng tốt

Tất cả những ai sử dụng Gmail cần làm điều này càng sớm càng tốt Nổi bật

Tính năng mới trên điện thoại Samsung phát hiện cuộc gọi lừa đảo

Tính năng mới trên điện thoại Samsung phát hiện cuộc gọi lừa đảo Nổi bật

Google "đau đầu" vì Gemini bị trầm cảm, tự nguyền rủa chính mình

Google "đau đầu" vì Gemini bị trầm cảm, tự nguyền rủa chính mình

07:22 , 13/08/2025
Microsoft bị kiện vì khai tử Windows 10 dù "biết rõ sẽ khiến hàng trăm triệu máy tính thành mồi ngon cho hacker"

Microsoft bị kiện vì khai tử Windows 10 dù "biết rõ sẽ khiến hàng trăm triệu máy tính thành mồi ngon cho hacker"

06:53 , 13/08/2025
Tin vui từ Tập đoàn FPT

Tin vui từ Tập đoàn FPT

00:50 , 13/08/2025
Chủ tịch Qualcomm: Việt Nam sẽ là trung tâm về nghiên cứu và phát triển AI

Chủ tịch Qualcomm: Việt Nam sẽ là trung tâm về nghiên cứu và phát triển AI

20:57 , 12/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên