4 nhóm ngành Sư phạm có điểm chuẩn cao nhất tại Đại học Ngoại ngữ (ĐHQGHN): Chạm ngưỡng tuyệt đối

24-08-2025 - 15:06 PM | Sống

Việc điểm chuẩn nhóm ngành sư phạm ngoại ngữ chạm “nóc” không chỉ phản ánh sức hút của nghề giáo trong bối cảnh chính sách ưu đãi mới, mà còn cho thấy cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các thí sinh giỏi trên cả nước.

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa chính thức công bố điểm chuẩn năm 2025. Theo kết quả, nhóm ngành Sư phạm tiếp tục dẫn đầu với mức điểm cao chót vót, trong đó có ngành đạt điểm tuyệt đối 30/30.

Cụ thể, Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung là hai ngành có điểm chuẩn cao nhất, đạt tuyệt đối 30/30 điểm, đồng thời yêu cầu thí sinh phải đăng ký nguyện vọng 1. Tiếp đến, Sư phạm tiếng Nhật có điểm chuẩn 28,10, xét tuyển với nguyện vọng từ 1 đến 3. Ngành Sư phạm tiếng Hàn cũng không kém cạnh, với mức điểm chuẩn 27,81, áp dụng xét tuyển nguyện vọng 1.

Điểm đáng chú ý là dù không có thí sinh nào đạt điểm 10 tuyệt đối môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, song mức chuẩn vẫn vươn tới ngưỡng tối đa. Nguyên nhân đến từ chính sách cộng điểm ưu tiên và đặc biệt là quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Theo đó, Thí sinh có chứng chỉ IELTS 7.5 trở lên được quy đổi sang 10 điểm môn tiếng Anh, đây là lợi thế lớn. Bên cạnh đó, trường áp dụng nhiều tổ hợp xét tuyển, không chỉ gói gọn trong Toán – Văn – Ngoại ngữ mà còn mở rộng cho cả tổ hợp thiên về khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Nhờ vậy, thí sinh có thể phát huy tối đa thế mạnh của mình để đạt mức điểm cao.

3 lý do khiến điểm chuẩn nhóm ngành Sư phạm xếp hạng cao

Có ba nguyên nhân chính lý giải mức điểm chuẩn “chạm nóc” của nhóm ngành Sư phạm ngoại ngữ:

Thứ nhất, chính sách ưu đãi đặc biệt của Nhà nước đối với ngành Sư phạm những năm gần đây đã thu hút đông đảo thí sinh giỏi. Điều 23 Luật Nhà giáo 2025 nêu rõ: “Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp”. Từ 1/6/2026, giáo viên không chỉ hưởng lương cơ bản cao mà còn có các khoản phụ cấp gồm: phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp theo công việc, phụ cấp theo vùng và phụ cấp khác (nếu có). Ngoài ra, giáo viên vẫn tiếp tục hưởng phụ cấp thâm niên cho đến khi cải cách tiền lương được thực hiện.

Đặc biệt, Bộ Nội vụ đang dự thảo bổ sung hệ số lương đặc thù dành riêng cho giáo viên. Nếu được thông qua, công thức tính lương sẽ là:

Tiền lương = (Hệ số lương được hưởng + phụ cấp chức vụ + phụ cấp thâm niên vượt khung + mức chênh lệch bảo lưu) x Mức lương cơ sở x Hệ số lương đặc thù.

Điều này đồng nghĩa với việc giáo viên sẽ chính thức trở thành nhóm nghề có thu nhập cao nhất trong khối sự nghiệp công lập, càng làm gia tăng sức hút đối với ngành Sư phạm.

Thứ hai, sức cạnh tranh từ số lượng thí sinh đăng ký. Năm 2025, số hồ sơ đăng ký vào các ngành Sư phạm tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn tăng mạnh so với các năm trước. Đây đều là những ngành có triển vọng nghề nghiệp rõ rệt, gắn liền với nhu cầu thiếu hụt giáo viên ngoại ngữ trên cả nước.

Năm nay, 4 nhóm ngành Sư phạm lần lượt lấy số chỉ tiêu như saa: Sư phạm Tiếng Anh 150 chỉ tiêu, Sư phạm tiếng Trung 25 chỉ tiêu, Sư phạm tiếng Nhật 25 chỉ tiêu, Sư phạm tiếng Hàn Quốc 25 chỉ tiêu. 

Thứ ba, cơ chế cộng điểm ưu tiên và điểm khuyến khích theo quy định của Bộ GD&ĐT. Theo Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT, thí sinh đạt giải Học sinh giỏi cấp tỉnh, giải Olympic THPT cấp ĐHQG hoặc tham gia các hoạt động, cuộc thi trong thời gian học THPT sẽ được cộng điểm. Ngoài ra, việc xét công nhận tốt nghiệp được phân thành ba diện: Diện 1 (không ưu tiên), Diện 2 - 0,25 điểmvà Diện 3 - 0,5 điểm (có cộng điểm ưu tiên). Đây là lợi thế giúp nhiều thí sinh đạt ngưỡng điểm chuẩn cao hơn.

Bên cạnh đó, Điều 43 Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT quy định người học tham gia các cuộc thi và các hoạt động học thuật trong thời gian học ở cấp THPT được cộng điểm khuyến khích để xét công nhận tốt nghiệp THPT. Mức điểm cộng dao động từ 1,0 - 2,0 điểm.

