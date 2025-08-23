Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Danh sách các trường công bố điểm chuẩn đại học 2025

23-08-2025 - 12:20 PM | Sống

Mời thí sinh và phụ huynh cập nhật điểm chuẩn các trường đại học chính xác nhất trên Báo điện tử VTC News.

* VTC News tiếp tục cập nhật

Bắt đầu từ 12h30 ngày 22/8, các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025. Mời các thí sinh, phụ huynh cập nhật điểm chuẩn các trường đại học 2025 chính xác nhất, chi tiết nhất trên Báo điện tử VTC News.

Dưới đây là danh sách các trường công bố điểm chuẩn đại học 2025:

TT Điểm chuẩn Điểm chuẩn thi tốt nghiệp THPT Điểm chuẩn học bạ Điểm chuẩn các phương thức khác
1 Đại học Bách khoa Hà Nội 19 - 29,39
2 Đại học Ngoại thương (cơ sở Hà Nội) 25-27
3 Học viện Ngân hàng 21 - 26,97
4 Đại học Kinh tế quốc dân 23,50 - 28,83
5 Đại học Y Hà Nội 17 - 28,7
6 Trường Quốc tế
(Đại học Quốc gia Hà Nội) 		19 - 22
7 Đại học Giáo dục
(Đại học Quốc gia Hà Nội) 		25,37-28,99
8 Đại học Việt Nhật(Đại học Quốc gia Hà Nội) 20 - 22
9 Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) 22,13-28,19
10 Đại học Điện lực 16,5-25
11 Đại học Thương mại 22,5-27,8 (thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ và điểm thi, xét giải học sinh giỏi và điểm thi) 89-117,333 (đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội) 58-87,855 (đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội)
12 Học viện Quân Y

Nam: 21,47 - 27,94

Nữ: 29,03 - 30

13 Học viện Biên phòng 26,13 - 27,94
14 Học viện Kỹ thuật Quân sự

Nam: 24,1 - 27,75

Nữ: 28,83 - 29,25

15 Học viện Hậu cần

Nam: 23,67 - 26

Nữ: 27,83 - 28,33

16 Học viện Phòng không - Không quân 23,25 - 26,50
17 Học viện Biên phòng 26,13 - 27,94
18 Trường Sĩ quan lục quân 1 24,20 - 26,39
19 Trường Sĩ quan lục quân 2 21,75 - 23,72
20 Trường Sĩ quan Chính trị 24,51 - 27,97
21 Trường Sĩ quan Pháo binh 22,25 - 24,40
22 Trường Sĩ quan Thông tin 22,75 - 23,84
23 Trường Sĩ quan Đặc công 21,50 - 22,55
24 Trường Sĩ quan Không quân 16,85 - 18,60
25 Trường Sĩ quan Phòng hoá 22,45 - 22,99
26 Đại học Luật Hà Nội 19,75 - 25,55
27 Đại học Dược Hà Nội 20 -24,5
28 Đại học Thuỷ lợi
28 Học viện Báo chí và Tuyên truyền
29 Đại học Khoa học Tự nhiên(Đại học Quốc gia Hà Nội) 20,1 - 26
30 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn(Đại học Quốc gia Hà Nội)
31 Đại học Mở Hà Nội 17,03 - 25,17
32 Đại học Giao thông vận tải 16,19 - 27,52
33 Đại học Công nghiệp Hà Nội 20 - 23,72
34 Đại học Y Dược Thái Nguyên 18,3 - 26,15
35 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
36 Học viện Hàng không 18 -27

80 - 106,25

(điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội)

37 Trường Đại học Hạ Long
38 Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM 15 - 17 18 - 20

500- 600/1200

(điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM)

39 Đại học Gia Định 15 - 20,5 16 - 22,5 550-700/1200 (điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM)
40 Đại học Tân tạo 15 - 17 15 - 20,5 650-800/1200 (điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM)
41 Đại học Hoa Sen 15 -17 18 - 19,45 600-652/1200 (điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM)
42 Đại học Quốc tế Sài Gòn 15 16 18

600

(điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM)

43 Đại học Quốc tế Hồng Bàng 15 -20,5 18-22,25 (học bạ) 600-700/1200 (đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP. HCM)
44

Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

15

225

(Đánh giá theo bài thi V-SAT)

45 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 21 - 23,8
46 Đại học Nguyễn Tất Thành 15 - 20,5 18 - 23 550-650/1200 (đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM)
47 Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội 22,43 - 26,38
48 Đại học Nha Trang 18,87-27

527,94-737,29/1200 (đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP. HCM)

49 Đại học Công Thương TP.HCM 17 - 24,5 20,33 – 26,5

607 - 800/1.200

(đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM)

50 Đại học Hùng Vương TP.HCM 15 - 20
51 Học viện Phụ nữ Việt Nam 22,4267 - 24,9333 24,32 - 27,84 15,2 - 20,97
52 Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 19,4 - 27,94
53 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 18 - 25,55
54 Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia 19,00 - 27,43
55 Đại học Cần Thơ 15 - 28,61
56 Đại học Kinh tế Tài chính 15 - 19
57 Đại học Y Dược TP.HCM 17 - 27,34
59 Đại học Luật TP.HCM 18,12-25,65
60 Đại học Văn Lang 15 - 20,5
61 Đại học Bách khoa TP.HCM 55,05-85,41
62 Đại học Huế 15-30
63 Đại học Sài Gòn 22-28,98
64 Đại học Kinh tế TP.HCM 22,8 - 27,7
65 Đại học Xây dựng Hà Nội 20,4-27
66 Đại học Nông Lâm TP.HCM 15 - 25
67 Học viện Mật mã 23,2-24,17
68 Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 15,06 - 30
69 Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 21,1 - 29,57
70 Đại học Hà Nội 23,08 - 34,35
71 Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM 23,5 - 28,08
72 Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 18,30 - 26,15
73 Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội 25,75 - 29,84
74 Học viện Hải Quân 23,08 - 23,96
75 Đại học Ngân hàng TP.HCM 18 - 23,58
76 Học viện Tài chính 21 -26,23
77 Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 16 - 24,50
78 Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 18,25 - 24,82
79 Đại học Tài chính - Marketing 22,1 - 25,63
80 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM 20 - 28,55
81 Đại học Sư phạm TP.HCM 19 - 29,38
82 Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM 17 - 29,56
83 Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông 21-26,21
84 Đại học Trà Vinh
85 Đại học Khoa học Sức khỏe - Đại học Quốc gia TP.HCM 18 - 25,6
86 Đại học Đà Nẵng 16-27
87 ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
88 Học viện Cảnh sát Nhân dân 18,67 - 26,01
89 Đại học An ninh Nhân dân 17,66 - 26,05
90 Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân 19,05 - 25,21
91 Học viện An ninh Nhân dân 18,78 - 26,27
92 Học viện Chính trị Công an Nhân dân

21,74-25,21

93 Đại học Cảnh sát Nhân dân

15,95-26,28

So kè điểm chuẩn ngành hot của 4 “ông lớn kinh tế” ở Hà Nội năm 2025: FTU mất vị trí dẫn đầu, một cái tên mới xuất hiện lấy 9,6 điểm/môn

Theo Nhân Văn

VTC NEWS

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
So kè điểm chuẩn ngành hot của 4 “ông lớn kinh tế” ở Hà Nội năm 2025: FTU mất vị trí dẫn đầu, một cái tên mới xuất hiện lấy 9,6 điểm/môn

So kè điểm chuẩn ngành hot của 4 “ông lớn kinh tế” ở Hà Nội năm 2025: FTU mất vị trí dẫn đầu, một cái tên mới xuất hiện lấy 9,6 điểm/môn Nổi bật

Cựu chiến binh Trần Văn Thanh lại đi xe máy từ Nghệ An ra Hà Nội mừng 2/9: Cập nhật hình ảnh mới nhất tại Thủ đô

Cựu chiến binh Trần Văn Thanh lại đi xe máy từ Nghệ An ra Hà Nội mừng 2/9: Cập nhật hình ảnh mới nhất tại Thủ đô Nổi bật

Xưa bị cười chê học dốt nhất lớp, nay họp lớp tôi bước xuống từ Lexus khiến cả bàn tiệc im bặt

Xưa bị cười chê học dốt nhất lớp, nay họp lớp tôi bước xuống từ Lexus khiến cả bàn tiệc im bặt

11:45 , 23/08/2025
Ngoài Mã phu nhân, Kiều Phong đến chết vẫn không biết kẻ này đã bày ra âm mưu tinh vi để loại bỏ mình

Ngoài Mã phu nhân, Kiều Phong đến chết vẫn không biết kẻ này đã bày ra âm mưu tinh vi để loại bỏ mình

11:07 , 23/08/2025
1 món nội tạng lợn cực giàu collagen, phục hồi mô tổn thương, thúc đẩy tiêu hóa ít người biết: Không phải lòng lợn!

1 món nội tạng lợn cực giàu collagen, phục hồi mô tổn thương, thúc đẩy tiêu hóa ít người biết: Không phải lòng lợn!

10:45 , 23/08/2025
35 tuổi mới biết bố mẹ có 4 mảnh đất dù chỉ làm công nhân, đến khi có con tôi vẫn tin "nhà mình nghèo”

35 tuổi mới biết bố mẹ có 4 mảnh đất dù chỉ làm công nhân, đến khi có con tôi vẫn tin "nhà mình nghèo”

10:35 , 23/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên