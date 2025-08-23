* VTC News tiếp tục cập nhật

Bắt đầu từ 12h30 ngày 22/8, các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025. Mời các thí sinh, phụ huynh cập nhật điểm chuẩn các trường đại học 2025 chính xác nhất, chi tiết nhất trên Báo điện tử VTC News.

Dưới đây là danh sách các trường công bố điểm chuẩn đại học 2025: