Điểm chuẩn ĐH Y Dược TP HCM: Có ngành giảm gần 5 điểm

22-08-2025 - 23:16 PM | Sống

Điểm chuẩn ĐH Y Dược TP HCM: Có ngành giảm gần 5 điểm

Điểm chuẩn ĐH Y Dược TP HCM dao động từ 17 - 27,34. Ngành y khoa vẫn là ngành có điểm chuẩn cao nhất.

Chiều 22-8, ĐH Y Dược TP HCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển chính quy năm học 2025. Trong đó, ngành y khoa vẫn giữ vị trí cao nhất với 27,34 điểm (giảm 0,34 điểm so với năm ngoái), ngành răng - hàm - mặt xếp thứ 2 với 26,45 điểm (giảm 0,9 điểm).

So với năm ngoái, điểm chuẩn năm nay có xu hướng giảm sâu. Điểm chuẩn một số ngành như hộ sinh, dinh dưỡng, y học dự phòng, y học cổ truyền, điều dưỡng giảm hơn 3 điểm. 

Năm 2024, ngành hộ sinh lấy điểm chuẩn 22,8, đến năm 2025 giảm còn 18 điểm; ngành điều dưỡng từ 24,03 điểm giảm còn 20,15 điểm.

Ngành dinh dưỡng điểm chuẩn giảm mạnh nhất, từ 24,1 năm ngoái xuống còn 19,25 điểm, giảm 4,85 điểm.

Điểm chuẩn ĐH Y Dược TP HCM: Có ngành giảm gần 5 điểm- Ảnh 1.

Điểm chuẩn trúng tuyển ĐH Y Dược TP HCM năm 2025

Sau khi có kết quả trúng tuyển, thí sinh cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD-ĐT, chậm nhất vào 17 giờ ngày 30-8. 

ĐH Y Dược TP HCM thông báo sẽ tổ chức nhập học trực tiếp từ ngày 3 đến 6-9.

Ngành học cực hot, suốt 20 năm đều có điểm chuẩn cao nhất trường ĐH Công nghệ - nơi "ươm mầm" của doanh nhân công nghệ Nguyễn Hòa Bình

Theo Huy Lân

NLĐ

