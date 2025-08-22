Học ngành có điểm chuẩn 29,39 điểm cao nhất Bách khoa Hà Nội, ra trường lương tháng bao nhiêu?

ĐH Bách khoa Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2025. Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10) có điểm chuẩn cao nhất là 29,39 điểm. Đây là ngành hot thường xuyên nằm trong top các ngành có điểm chuẩn cao nhất ĐH Bách khoa Hà Nội. Mức điểm chuẩn 2 năm gần đây của ngành này đều trên ngưỡng 28 điểm.

Năm 2025, ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo có thời gian đào tạo 4-6 năm, tuyển sinh 120 sinh viên đào tạo 100% bằng tiếng Anh với học phí 67 triệu đồng/năm.

Điểm chuẩn ĐH Bách khoa Hà Nội 2025

Trí tuệ nhân tạo - AI là một trong những ngành trụ cột trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Sinh viên theo học ngành này được đào tạo tập trung vào các mảng chuyên môn của lĩnh vực như AI, học máy, các phương pháp/kỹ thuật nhận dạng, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy, xử lý dữ liệu lớn,… và kiến thức cơ bản ở một số lĩnh vực ứng dụng quan trọng như: phân tích kinh doanh (BA), trí tuệ kinh doanh (BI)…

Theo học ngành này, cử nhân sau khi tốt nghiệp có thể làm việc với một số vị trí tại các doanh nghiệp sản xuất, công ty công nghệ, Viện nghiên cứu, Công ty Viễn thông như: Chuyên viên Phân tích Dữ liệu (Data Analyst), Kỹ sư trí tuệ nhân tạo (AI Engineer); Kỹ sư Dữ liệu (Data Engineer), Kỹ sư học máy (Machine Learning Engineer), Kỹ sư phần mềm (Software Engineer), Nhà khoa học dữ liệu (Data Scientist), Nhà phân tích dữ liệu lớn (Big Data Analyst),...

Ảnh minh hoạ

Mức lương cao chót vót

Theo báo cáo Báo cáo thị trường IT Việt Nam 2024-2025 của TopDev, vị trí AI Engineer có thể nhận mức lương lên đến 2.060 USD (hơn 54 triệu đồng), Data Engineer có mức lương 1.490 - 2.310 USD (39-60 triệu đồng), Data Analyst nhận lương lên đến 1.860 USD (49 triệu đồng).

Trong khi đó, vị trí Machine Learning Engineer có mức lương khoảng 1.480 - 2.380 USD (39-62 triệu đồng), lương của nhân sự Big Data Engineer có thể lên đến 2.260 USD (hơn 59 triệu đồng)…

Ảnh minh hoạ

Báo cáo Mức lương & Mong đợi nghề nghiệp của chuyên gia IT 2024 – 2025 của Itviec cho thấy Data Engineer có 1-2 năm kinh nghiệm có mức lương tháng 18 triệu đồng, từ 3-4 năm kinh nghiệm mức lương là 30 triệu đồng.

Các vị trí Data Analyst/Data Scientist/ Business Intelligence Analyst nhận mức lương từ 16-30 triệu đồng/tháng với nhân sự dưới 4 năm kinh nghiệm và hơn 68 triệu đồng với nhân sự 5-8 năm kinh nghiệm.

Với vị trí AI Engineer/Blockchain Engineer, nhân sự có thể nhận mức lương lên đến hơn 70 triệu đồng/tháng nếu có 8 năm kinh nghiệm trở lên, dưới 8 năm kinh nghiệm mức lương ở vị trí này dao động 18-55 triệu đồng.

Nhiều chuyên gia đánh giá vị trí liên quan AI được các doanh nghiệp “trải thảm đỏ” nhưng luôn trong tình trạng “cung không đủ cầu”, là 1 trong những vị trí được đánh giá khó tuyển dụng nhất.

PGS. TS. Đinh Ngọc Minh, Phó trưởng khoa Khoa học, Kỹ thuật & Công nghệ kiêm Chủ nhiệm chương trình Thạc sĩ Trí tuệ Nhân tạo, Đại học RMIT Việt Nam nhận định trí tuệ nhân tạo không phải "xu hướng nhất thời". Theo PGS. TS. Đinh Ngọc Minh, số lượng nhân lực AI tại Việt Nam hiện nay chỉ đáp ứng khoảng 10-15% nhu cầu tuyển dụng nên tiềm năng cho các bạn trẻ muốn theo đuổi ngành học này rất lớn.

Chính vì vậy, cơ hội tìm việc làm liên quan đến trí tuệ nhân tạo vô cùng rộng mở và nhiều tiềm năng cho những nhân lực chất lượng cao, vừa đáp ứng kỹ năng chuyên môn vừa trang bị đủ kỹ năng mềm trong quá trình học tập.