Trong 24 giờ tới, người dân các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa đến Quảng Trị cần đặc biệt lưu ý về thời tiết

Mưa lớn ở nhiều khu vực, có thể xuất hiện dông rải rác

Trong 24 giờ qua (ngày 22/8), vùng núi Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, nhiều nơi có mưa to. Lượng mưa đo được từ 7h đến 15h có điểm vượt 30mm, trong đó Huổi Lèng 2 (Điện Biên) đạt 64,6mm, Chiềng Ơn (Sơn La) ghi nhận 38mm.

Sắp tới đây, từ chiều tối 22/8 đến sáng 23/8, vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to kèm dông. Lượng mưa phổ biến trong khoảng 20–50mm, có nơi vượt trên 100mm. Nguy cơ xuất hiện mưa với cường suất lớn hơn 80mm trong vòng 3 giờ.

Trong khi đó, từ chiều tối và đêm 22/8, các khu vực khác của Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, cùng với cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào, dông rải rác. Lượng mưa ghi nhận dao động 10–30mm, cục bộ trên 70mm, với khả năng xuất hiện mưa cường suất lớn trên 60mm/3h. Trong các đợt mưa dông, nhiều hiện tượng nguy hiểm có thể xảy ra như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo từ chiều ngày 23/8, mưa lớn tại vùng núi Bắc Bộ sẽ giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được xác định ở mức 1.

Các hiện tượng mưa lớn có thể gây ngập úng tại những vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Ngoài ra, còn tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc.

Cảnh báo mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển

Đến 13h ngày 22/8, tâm áp thấp nhiệt đới được xác định ở khoảng 16,8°N; 121,2°E, trên đất liền đảo Lu-Dông (Philippines). Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới có gió mạnh cấp 6–7 (39–61 km/h), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10–15 km/h. Hiện tại, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông cùng Vịnh Thái Lan đã có mưa rào và dông rải rác.

Trong 24 giờ tới, tại vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, gió sẽ mạnh cấp 6–7 và có xu hướng tăng lên cấp 8; vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Biển động rất mạnh với sóng cao từ 3,0–5,0m, hướng sóng thay đổi nhiều chiều. Ở khu vực Giữa Biển Đông, gió Tây Nam duy trì ở cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, gây biển động, sóng cao từ 2,0–3,0m, hướng Tây Nam.

Ngoài ra, trong đêm 22/8 và ngày 23/8, tại Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa), cũng như vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, đều có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6–7, kèm sóng cao trên 2,0m.

Cảnh báo cho đêm 23/8 và ngày 24/8, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) sẽ có gió mạnh cấp 8–9, vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 10–11, giật cấp 14. Sóng cao từ 3,0–5,0m, riêng vùng gần tâm bão có thể đạt 4,0–6,0m, khiến biển động dữ dội. Ở khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2,0–4,0m, gây biển động.

Khu vực phía Đông Bắc Biển Đông được đánh giá có cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở mức 3. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong những khu vực trên đều đối mặt với nguy cơ cao trước lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 22-23/08/2025:

TP. Hà Nội

Thời tiết có mây, đôi lúc xuất hiện mưa rào và dông. Gió thổi theo hướng đông nam đến nam cấp 2–3. Trong cơn dông, cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 25–27 độ C vào ban đêm và tăng lên 32–34 độ C vào ban ngày.

Tây Bắc Bộ

Khu vực nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to kèm dông; một số nơi có khả năng mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23–26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30–33 độ C, có nơi trên 33 độ C; riêng khu vực Tây Bắc từ 27–30 độ C.

Đông Bắc Bộ

Trời có mây, nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Vùng núi đêm và sáng nhiều mây hơn, có mưa vừa, mưa to và dông, một số nơi có mưa rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2–3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24–27 độ C, có nơi dưới 24 độ C; cao nhất 30–33 độ C, một số nơi trên 33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế

Khu vực có mây, ban đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng; đến chiều tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2–3. Cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 24–27 độ C, cao nhất 31–34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Thời tiết có mây, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ C; cao nhất 31–34 độ C, có nơi vượt 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

Khu vực có mây, ban ngày chỉ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2–3. Trong cơn dông có thể kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20–23 độ C, cao nhất 28–31 độ C.

Nam Bộ

Thời tiết có mây, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi. Đến chiều tối và tối, nhiều nơi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ C, cao nhất 31–34 độ C.

TP. Hồ Chí Minh

Trời có mây, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi. Vào chiều tối và tối, xuất hiện mưa rào và dông rải rác, một số nơi có mưa to. Gió tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ ban đêm từ 23–25 độ C, ban ngày tăng lên 32–34 độ C.

(*Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia)