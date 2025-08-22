Đi chợ thấy 3 loại cá này thì NÉ ngay, rẻ mấy cũng không mua - loại số 3 nhiều bà nội trợ rất thích!

Cá từ lâu đã là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình, vừa giàu dinh dưỡng vừa dễ chế biến thành nhiều món ngon. Tuy nhiên, để bữa ăn thực sự đảm bảo hương vị và an toàn, bạn cần cẩn trọng khi chọn mua. Không phải con cá nào cũng nên rước về bếp, và dưới đây là 3 loại cá bạn tuyệt đối không nên mua để tránh rước bệnh vào người.

1. Cá có lớp nhớt dày, đục

Cá tươi thường có lớp nhớt mỏng, trong suốt và mịn, giúp bảo vệ da và giữ độ tươi của cá. Nếu lớp nhớt quá dày, nhớt màu đục hoặc nhờn dính, đây là dấu hiệu cá đã để lâu hoặc không được bảo quản đúng cách. Mua phải loại này, thịt cá sẽ bị mềm nhũn, mất vị ngọt tự nhiên, nấu lên cũng dễ có mùi hôi. Thậm chí, lớp nhớt dày còn dễ chứa vi khuẩn, không tốt cho sức khỏe. Vì vậy, khi chọn cá, hãy dùng tay sờ thử, nếu thấy nhớt quá nhiều hoặc bẩn, tốt nhất nên bỏ qua.

2. Cá có mắt lõm hoặc mang thâm đen

Một trong những cách kiểm tra cá tươi hay không là quan sát mắt và mang. Cá còn tươi sống mắt phải trong, lồi và sáng, mang đỏ tươi. Nếu mắt cá lõm vào, mờ đục và mang có màu thâm đen, đó là dấu hiệu cá đã chết lâu, chất lượng giảm, dễ mất vị ngon và dinh dưỡng. Ngoài ra, cá như vậy khi chế biến dễ bị nát, không ngon và có thể tiềm ẩn nguy cơ vi khuẩn phát triển, gây hại cho sức khỏe. Do đó, đừng ngần ngại từ chối những con cá có mắt hoặc mang kém tươi.

3. Cá đã chế biến sẵn

Cá đã được sơ chế, cắt khúc, bỏ ruột sẵn rất tiện lợi nhưng thường là cá đã để lâu hoặc gần hỏng. Khi mua loại này, bạn khó đánh giá độ tươi, đồng nghĩa với việc dễ mua phải cá kém chất lượng. Thịt cá chế biến sẵn cũng thường nhanh mềm, mất đi độ ngọt tự nhiên, nấu lên không còn thơm ngon như cá tươi. Nếu muốn yên tâm về chất lượng và an toàn, cách tốt nhất là chọn cá còn sống, tự chế biến tại nhà, vừa đảm bảo tươi ngon, vừa kiểm soát được vệ sinh.

Theo 163.com